«Toxic»: Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο σκηνοθέτης Γιώργος Αγγελίδης στο Talk To Mad

Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Γιώργος Αγγελίδης μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση Toxic και τη σκοτεινή πλευρά των σχέσεων

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στοTalk To MAD τον Κώστα Φραγκολιά και τον Γιώργο Αγγελίδη, με αφορμή την παράσταση Toxic και τη διαδρομή της δημιουργίας της από τη συγγραφή μέχρι τη σκηνή του Θεάτρου Αργώ.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Φραγκολιάς αναφέρθηκε στην πρόταση για το έργο: «Η πρόταση ήρθε τηλεφωνικά. Διάβασα το κείμενο και επειδή ήταν λίγο μακριά από αυτά που είχα κάνει μέχρι τώρα, κυρίως κωμωδία, με ενδιέφερε πολύ η σκοτεινή πλευρά των χαρακτήρων. Είπα εντάξει, θα το τολμήσω».

Σχετικά με το πώς προσεγγίζει τον χαρακτήρα του, σημείωσε: «Βρήκα κοινά στοιχεία με τον χαρακτήρα μου αλλά και πολλά που δεν συμφωνώ. Τα σκοτάδια των χαρακτήρων τα ψάχνεις, τα αφουγκράζεσαι και τα μεταφέρεις στο κοινό».

Αναφερόμενος στο αντίδοτο της τοξικότητας, τόνισε: «Όταν την εισπράττεις, είναι θέμα ορίων. Υπάρχουν συμπεριφορές που μπορεί να αντέξεις, αλλά όταν ξεπερνιούνται τα όρια, φεύγεις μακριά». Ο Γιώργος πρόσθεσε: «Έχει να κάνει με την επένδυση στη σχέση. Αν αναγνωρίσεις τοξικά στοιχεία στον εαυτό σου, μπορείς να τα αλλάξεις».

Για τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια, ο Γιώργος Αγγελίδης εξήγησε: «Ο ρυθμός της ζωής είναι πολύ γρήγορος, οι σχέσεις θέλουν χρόνο και επένδυση. Πολλοί προτιμούν τις γρήγορες συναναστροφές». Ο Κώστας Φραγκολιάς πρόσθεσε: «Τα social media και οι εύκολες λύσεις δυσκολεύουν τη δέσμευση. Οι άνθρωποι ποντάρουν περισσότερο στην καριέρα, στα χρήματα, και λιγότερο στις σχέσεις».

Σχετικά με την αίσθηση που θέλουν να πάρει το κοινό, ο Γιώργος είπε: «Να αναγνωρίσει στοιχεία του εαυτού του ή της σχέσης του και να ταυτιστεί, ίσως να προβληματιστεί και να κάνει ένα βήμα προς την αλλαγή». Ο Κώστας πρόσθεσε: «Προσπαθώ να περάσω όλη την τοξικότητα φυσικά. Το κοινό βλέπει κάτι που φαίνεται αληθινό και ταυτίζεται».

Για την παράσταση και την πλοκή, ο Γιώργος σημείωσε: «Είναι σαν μια παρτίδα σκάκι: κάθε κίνηση αλλάζει την οπτική και το κοινό παίρνει μέρος είτε του ενός είτε του άλλου. Δεν υπάρχει μόνο άσπρο ή μαύρο, όλα είναι γκρι».

Αναφορικά με τα συναισθήματα που δημιουργεί η παράσταση, τόνισε: «Υπάρχει μια υπόκωφη ένταση που καταλήγει σε έκρηξη. Θέλω το κοινό να βιώσει αυτή την ένταση χωρίς να νιώθει άγχος, αλλά να προβληματιστεί». Ο Κώστας συμπλήρωσε μία λέξη για να περιγράψει την εμπειρία: «Άγχος».

Κλείνοντας, ο Γιώργος περιέγραψε το Toxic με τρεις λέξεις: «Ειλικρινές, σκληρό, ανατρεπτικό». Ο Κώστας προσέθεσε: «Θέλω το κοινό να φύγει με την αίσθηση ότι όλα είναι πιθανά και ότι η ζωή έχει πολλές γωνίες θέασης».

Η παράσταση Toxic παίζεται κάθε Τετάρτη στις 21:00 στο Θέατρο Αργώ.

