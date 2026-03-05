Η Hilary Duff επέστρεψε δυναμικά στα charts με το album «Luck… or something»

Η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με το νέο της άλμπουμ «luck… or something», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Top 10 τεσσάρων διαφορετικών καταλόγων άλμπουμ του Billboard, σύμφωνα με την κατάταξη με ημερομηνία 7 Μαρτίου. Ο δίσκος καταγράφει την ισχυρότερη παρουσία του στον κατάλογο Top Album Sales, όπου ξεκινά από τη θέση 2. Παράλληλα καταλαμβάνει τη θέση 2 στο Vinyl Albums, τη θέση 3 στο Billboard 200 και τη θέση 6 στο Indie Store Album Sales.

Το «luck… or something» αποτελεί το πρώτο άλμπουμ της Hilary Duff μετά από περισσότερα από 10 χρόνια. Η προηγούμενη δισκογραφική της δουλειά ήταν το «Breathe In. Breathe Out.» το 2015, το οποίο είχε επίσης φτάσει στο Top 5 τόσο του Top Album Sales όσο και του Billboard 200. Με τη νέα αυτή κυκλοφορία η Hilary Duff καταγράφει το 6ο άλμπουμ της που εισέρχεται στο Top 10 και των δύο αυτών καταλόγων. Η Hilary Duff συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία του άλμπουμ, καθώς συνυπογράφει τη σύνθεση των τραγουδιών. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβαν ο σύζυγός της Matthew Koma μαζί με τον Brian Phillips.

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία μετά από 20 χρόνια

Το άλμπουμ της Hilary Duff είναι ένα από τα 5 νέα άλμπουμ που κάνουν ντεμπούτο στο Top 10 του καταλόγου Top Album Sales την ίδια εβδομάδα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το «Cloud 9» της Megan Moroney, το οποίο αποτελεί το πρώτο άλμπουμ της καλλιτέχνιδας που κατακτά την πρώτη θέση και το δεύτερο που εισέρχεται στο Top 10. Στην ίδια κατάταξη εμφανίζονται επίσης το «Prizefighter» των Mumford & Sons στη θέση 3, το «Ca$ino» του Baby Keem στη θέση 4 και το «New Year’s Eve 1993 / Live at Worchester Centrum» των Phish στη θέση 10.

Στην υπόλοιπη δεκάδα της λίστας σημειώνονται αρκετές μετακινήσεις. Το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny υποχωρεί από τη θέση 1 στη θέση 5, το «GOLDEN HOUR : Part.4» των ATEEZ πέφτει από τη θέση 2 στη θέση 6, ενώ το «THE SIN : VANISH» των ENHYPEN κατεβαίνει μία θέση και βρίσκεται πλέον στη θέση 7. Παράλληλα το «The Art of Loving» της Olivia Dean υποχωρεί από τη θέση 4 στη θέση 8, ενώ το «DO IT» των Stray Kids κατεβαίνει από τη θέση 8 στη θέση 9. Με το «luck… or something» η Hilary Duff σηματοδοτεί μια σημαντική επιστροφή στη δισκογραφία, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη ποπ σκηνή και στο εμπορικό τοπίο της μουσικής βιομηχανίας.

Διάβασε επίσης: Η Megan Moroney στην κορυφή του Billboard με το Cloud 9

Δες κι αυτό…