Μουσικά Νέα 05.03.2026

Η Hilary Duff επέστρεψε δυναμικά στα charts με το album «Luck… or something»

Ο νέος δίσκος της Hilary Duff κάνει ντεμπούτο στο Top 10 τεσσάρων καταλόγων του Billboard, φτάνοντας έως τη θέση 2 στο Top Album Sales
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με το νέο της άλμπουμ «luck… or something», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Top 10 τεσσάρων διαφορετικών καταλόγων άλμπουμ του Billboard, σύμφωνα με την κατάταξη με ημερομηνία 7 Μαρτίου. Ο δίσκος καταγράφει την ισχυρότερη παρουσία του στον κατάλογο Top Album Sales, όπου ξεκινά από τη θέση 2. Παράλληλα καταλαμβάνει τη θέση 2 στο Vinyl Albums, τη θέση 3 στο Billboard 200 και τη θέση 6 στο Indie Store Album Sales.

Το «luck… or something» αποτελεί το πρώτο άλμπουμ της Hilary Duff μετά από περισσότερα από 10 χρόνια. Η προηγούμενη δισκογραφική της δουλειά ήταν το «Breathe In. Breathe Out.» το 2015, το οποίο είχε επίσης φτάσει στο Top 5 τόσο του Top Album Sales όσο και του Billboard 200. Με τη νέα αυτή κυκλοφορία η Hilary Duff καταγράφει το 6ο άλμπουμ της που εισέρχεται στο Top 10 και των δύο αυτών καταλόγων. Η Hilary Duff συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία του άλμπουμ, καθώς συνυπογράφει τη σύνθεση των τραγουδιών. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβαν ο σύζυγός της Matthew Koma μαζί με τον Brian Phillips.

www.instagram.com/hilaryduff

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία μετά από 20 χρόνια

Το άλμπουμ της Hilary Duff είναι ένα από τα 5 νέα άλμπουμ που κάνουν ντεμπούτο στο Top 10 του καταλόγου Top Album Sales την ίδια εβδομάδα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το «Cloud 9» της Megan Moroney, το οποίο αποτελεί το πρώτο άλμπουμ της καλλιτέχνιδας που κατακτά την πρώτη θέση και το δεύτερο που εισέρχεται στο Top 10. Στην ίδια κατάταξη εμφανίζονται επίσης το «Prizefighter» των Mumford & Sons στη θέση 3, το «Ca$ino» του Baby Keem στη θέση 4 και το «New Year’s Eve 1993 / Live at Worchester Centrum» των Phish στη θέση 10.

www.instagram.com/hilaryduff

Στην υπόλοιπη δεκάδα της λίστας σημειώνονται αρκετές μετακινήσεις. Το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny υποχωρεί από τη θέση 1 στη θέση 5, το «GOLDEN HOUR : Part.4» των ATEEZ πέφτει από τη θέση 2 στη θέση 6, ενώ το «THE SIN : VANISH» των ENHYPEN κατεβαίνει μία θέση και βρίσκεται πλέον στη θέση 7. Παράλληλα το «The Art of Loving» της Olivia Dean υποχωρεί από τη θέση 4 στη θέση 8, ενώ το «DO IT» των Stray Kids κατεβαίνει από τη θέση 8 στη θέση 9. Με το «luck… or something» η Hilary Duff σηματοδοτεί μια σημαντική επιστροφή στη δισκογραφία, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη ποπ σκηνή και στο εμπορικό τοπίο της μουσικής βιομηχανίας.

Διάβασε επίσης: Η Megan Moroney στην κορυφή του Billboard με το Cloud 9

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Billboard Hilary Duff
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Μια Μέρα Φτάνει: Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Νίκης Κοπίτα

Νύχτα εκτός ρυθμού: Η Καίτη Γαρμπή έκανε το καλύτερο ποδαρικό στο νέο project του ΡΥΘΜΟΥ 94.9

Οι BTS αποκαλύπτουν τη λίστα τραγουδιών του νέου τους album ARIRANG

Ο Harry Styles μιλά για την απώλεια του Liam Payne και πώς άλλαξε την οπτική του για τη ζωή

Eurovision – Akylas: Η απάντηση για τα στοιχήματα – «Δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά»

Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

Dara -«Bangaranga»: Άρωμα Ελλάδας στο τραγούδι της Βουλγαρίας για τη Eurovision

Ο Bad Bunny έσπασε κάθε ρεκόρ με 4 δισ. προβολές στο Super Bowl σε 24 ώρες

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»