Social Trends 05.03.2026

Το viral video του CEO της McDonald’s και η απάντηση της Burger King

mcdonalds
Η μικρή μπουκιά του CEO της McDonald’s από το νέο Big Arch έγινε viral, πυροδοτώντας σχόλια, memes και χιουμοριστικές αντιδράσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην ψηφιακή εποχή, όπου κάθε βίντεο ή δήλωση μπορεί να γίνει παγκόσμιο θέμα συζήτησης μέσα σε λίγα λεπτά, το διαδίκτυο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύναμή του. Από εταιρικές παρουσιάσεις προϊόντων που καταλήγουν σε viral φαινόμενα, μέχρι δηλώσεις διάσημων που αναζωπυρώνουν παλιές κόντρες, οι χρήστες σχολιάζουν, μοιράζονται και διαμορφώνουν τη δημόσια εικόνα με εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς. Αυτή η δυναμική, άλλοτε διασκεδαστική και άλλοτε αμήχανη, καθορίζει πλέον τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την επικαιρότητα και την ψυχαγωγία.

Στο επίκεντρο της τελευταίας διαδικτυακής συζήτησης βρέθηκε η McDonald’s με την παρουσίαση του νέου μπέργκερ της, «Big Arch». Στις 2 Μαρτίου 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Chris Kempczinski, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο δοκιμάζει το προϊόν, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Το Big Arch ίσως γίνει το νέο μου αγαπημένο για μεσημεριανό. Ποιος άλλος περιμένει πότε θα το δει σε ένα κατάστημα κοντά του;». Στο βίντεο, ο Kempczinski δηλώνει: «Το λατρεύω. Είναι τόσο καλό. Θα το δοκιμάσω τώρα, αλλά θα το φάω και για μεσημεριανό», ενώ περιγράφει τα συστατικά του, όπως το «μοναδικό» ψωμάκι με σπόρους, πριν πάρει μια μικρή μπουκιά.

Διάβασε επίσης: Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους (Video)

Ωστόσο, το κοινό δεν άργησε να αντιδράσει. Σχόλια όπως «Ποιο είναι το αντίθετο του αυθεντικού;» και «Αυτή ήταν η μικρότερη πρώτη μπουκιά που έχω δει ποτέ» έγιναν viral, ενώ πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια της αντίδρασής του. Στο TikTok δημιουργήθηκαν δεκάδες parody βίντεο, με κάποια να φτάνουν το 1 εκατομμύριο likes.

@nyourfacetv

McDonald’s CEO Chris Kempczinski goes viral after seeming reluctant to eat his own burgers—he takes a tiny bite, looks uncomfortable, and calls the food ‘product.’

♬ original sound – Nyourfacetv

Το φαινόμενο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον ανταγωνισμό. Η Burger King αξιοποίησε το viral βίντεο για να λανσάρει τη δική της απάντηση, με τον Tom Curtis, πρόεδρο της Burger King ΗΠΑ και Καναδά, να δοκιμάζει τον Whopper σε ένα TikTok κλιπ. «Δεν είναι άσχημο, έτσι;», ακούγεται να λέει μία φωνή, και ο Curtis απαντά: «Μόνο ένα λείπει, ένα χαρτομάντιλο», γελώντας. Η λεζάντα του βίντεο σχολιάζει: «Σκέφτηκα να ξαναπαίξουμε αυτό», με τους χρήστες να κάνουν αμέσως τη σύνδεση με το βίντεο του McDonald’s.

Με αυτό το viral «σενάριο», δύο από τους μεγαλύτερους fast-food κολοσσούς μετατρέπουν ένα απλό προϊόν σε διαδικτυακή κουλτούρα, δείχνοντας πόσο δυνατός είναι πλέον ο ρόλος του διαδικτύου στην ψυχαγωγία και στην καθημερινή μας επικοινωνία.

Διάβασε επίσης: Πώς ένα οραφνό μωρό μαϊμουδάκι έκανε ολόκληρο το TikTok να κλαίει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

McDonald’s social media TikTok Viral
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

MAD FORUM 2026: Νέοι, μουσική και Τεχνητή Νοημοσύνη σε έναν κόσμο που αλλάζει

Οι γυναίκες που άλλαξαν τη μουσική ιστορία: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 διαλέγουν τις δικές τους βασίλισσες

Ο Stylianos στο Mad Radio 106,2: «Έχω συνεργαστεί σε ταινίες με τη Margot Robbie και την Millie Bobby Brown»

Rosanna Mailan στο Mad Radio 106,2: «Είμαι μητέρα κι αυτό είναι το μεγαλύτερο άλμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26: Το πιο διαισθητικό Galaxy AI smartphone μέχρι σήμερα

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τι φορούν κάθε μέρα στο στούνιο

H Stefi στο Mad Radio 106,2: «Θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα supergroup με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από το Sing for Greece 2026»

Η Αλεξάνδρα Σιετή στο Mad Radio 106,2: «Θα θέλαμε με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες από το Sing for Greece να κάνουμε live όλοι μαζί»

Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους (Video)

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»