Το viral video του CEO της McDonald’s και η απάντηση της Burger King

Στην ψηφιακή εποχή, όπου κάθε βίντεο ή δήλωση μπορεί να γίνει παγκόσμιο θέμα συζήτησης μέσα σε λίγα λεπτά, το διαδίκτυο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύναμή του. Από εταιρικές παρουσιάσεις προϊόντων που καταλήγουν σε viral φαινόμενα, μέχρι δηλώσεις διάσημων που αναζωπυρώνουν παλιές κόντρες, οι χρήστες σχολιάζουν, μοιράζονται και διαμορφώνουν τη δημόσια εικόνα με εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς. Αυτή η δυναμική, άλλοτε διασκεδαστική και άλλοτε αμήχανη, καθορίζει πλέον τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την επικαιρότητα και την ψυχαγωγία.

Στο επίκεντρο της τελευταίας διαδικτυακής συζήτησης βρέθηκε η McDonald’s με την παρουσίαση του νέου μπέργκερ της, «Big Arch». Στις 2 Μαρτίου 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Chris Kempczinski, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο δοκιμάζει το προϊόν, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Το Big Arch ίσως γίνει το νέο μου αγαπημένο για μεσημεριανό. Ποιος άλλος περιμένει πότε θα το δει σε ένα κατάστημα κοντά του;». Στο βίντεο, ο Kempczinski δηλώνει: «Το λατρεύω. Είναι τόσο καλό. Θα το δοκιμάσω τώρα, αλλά θα το φάω και για μεσημεριανό», ενώ περιγράφει τα συστατικά του, όπως το «μοναδικό» ψωμάκι με σπόρους, πριν πάρει μια μικρή μπουκιά.

Ωστόσο, το κοινό δεν άργησε να αντιδράσει. Σχόλια όπως «Ποιο είναι το αντίθετο του αυθεντικού;» και «Αυτή ήταν η μικρότερη πρώτη μπουκιά που έχω δει ποτέ» έγιναν viral, ενώ πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια της αντίδρασής του. Στο TikTok δημιουργήθηκαν δεκάδες parody βίντεο, με κάποια να φτάνουν το 1 εκατομμύριο likes.

@nyourfacetv McDonald’s CEO Chris Kempczinski goes viral after seeming reluctant to eat his own burgers—he takes a tiny bite, looks uncomfortable, and calls the food ‘product.’ ♬ original sound – Nyourfacetv

Το φαινόμενο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον ανταγωνισμό. Η Burger King αξιοποίησε το viral βίντεο για να λανσάρει τη δική της απάντηση, με τον Tom Curtis, πρόεδρο της Burger King ΗΠΑ και Καναδά, να δοκιμάζει τον Whopper σε ένα TikTok κλιπ. «Δεν είναι άσχημο, έτσι;», ακούγεται να λέει μία φωνή, και ο Curtis απαντά: «Μόνο ένα λείπει, ένα χαρτομάντιλο», γελώντας. Η λεζάντα του βίντεο σχολιάζει: «Σκέφτηκα να ξαναπαίξουμε αυτό», με τους χρήστες να κάνουν αμέσως τη σύνδεση με το βίντεο του McDonald’s.

Με αυτό το viral «σενάριο», δύο από τους μεγαλύτερους fast-food κολοσσούς μετατρέπουν ένα απλό προϊόν σε διαδικτυακή κουλτούρα, δείχνοντας πόσο δυνατός είναι πλέον ο ρόλος του διαδικτύου στην ψυχαγωγία και στην καθημερινή μας επικοινωνία.

