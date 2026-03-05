Στη Χαλκίδα ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» – Τα πρώτα πλάνα

Τα συνεργεία της παραγωγής έχουν εγκατασταθεί στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον χώρο

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, ο Brad Pitt βρίσκεται στη Χαλκίδα για να συνεχίσει τα γυρίσματα της ταινίας The Riders, στην οποία πρωταγωνιστεί. Το πρόγραμμα των γυρισμάτων στην περιοχή αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Στην εκπομπή Το Πρωινό, ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος παρουσίασε όλες τις πληροφορίες για την παρουσία του ηθοποιού στην πόλη, ενώ προβλήθηκαν και τα πρώτα πλάνα από την άφιξή του. Τα συνεργεία της παραγωγής έχουν εγκατασταθεί στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον χώρο.

Η θαλαμηγός «Persefoni», που μετέφερε τον Brad Pitt, έδεσε στο λιμάνι μπροστά από τον σταθμό των τρένων της Χαλκίδας λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα. Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο κτίριο του σταθμού. Παράλληλα, εργαζόμενοι της Hellenic Train βρίσκονται στο σημείο και ενημερώνουν τους πολίτες ότι για σήμερα δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων από τον σταθμό της Χαλκίδας, καθώς η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσα στους συρμούς.

Στη συνέχεια των γυρισμάτων στην Ελλάδα, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου ο Brad Pitt θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου θα γυριστούν οι τελευταίες σκηνές της ταινίας στη χώρα.





Τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο Edward Berger, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ταινία All Quiet on the Western Front, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και το Conclave, το οποίο απέσπασε 8υποψηφιότητες για Όσκαρ. Το The Riders βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, που κυκλοφόρησε το 1994 και είχε βρεθεί στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το Booker Prize.

