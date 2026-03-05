Screen News 05.03.2026

Στη Χαλκίδα ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» – Τα πρώτα πλάνα

Τα συνεργεία της παραγωγής έχουν εγκατασταθεί στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον χώρο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, ο Brad Pitt βρίσκεται στη Χαλκίδα για να συνεχίσει τα γυρίσματα της ταινίας The Riders, στην οποία πρωταγωνιστεί. Το πρόγραμμα των γυρισμάτων στην περιοχή αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Στην εκπομπή Το Πρωινό, ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος παρουσίασε όλες τις πληροφορίες για την παρουσία του ηθοποιού στην πόλη, ενώ προβλήθηκαν και τα πρώτα πλάνα από την άφιξή του. Τα συνεργεία της παραγωγής έχουν εγκατασταθεί στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον χώρο.

Η θαλαμηγός «Persefoni», που μετέφερε τον Brad Pitt, έδεσε στο λιμάνι μπροστά από τον σταθμό των τρένων της Χαλκίδας λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα. Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο κτίριο του σταθμού. Παράλληλα, εργαζόμενοι της Hellenic Train βρίσκονται στο σημείο και ενημερώνουν τους πολίτες ότι για σήμερα δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων από τον σταθμό της Χαλκίδας, καθώς η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσα στους συρμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η ανθεκτικότητα και η δημιουργικότητα στο επίκεντρο του Agora του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Στη συνέχεια των γυρισμάτων στην Ελλάδα, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου ο Brad Pitt θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου θα γυριστούν οι τελευταίες σκηνές της ταινίας στη χώρα.


Τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο Edward Berger, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ταινία All Quiet on the Western Front, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και το Conclave, το οποίο απέσπασε 8υποψηφιότητες για Όσκαρ. Το The Riders βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, που κυκλοφόρησε το 1994 και είχε βρεθεί στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το Booker Prize.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Actor Awards 2026: Η Rue Rose έκλεψε την παράσταση δίπλα στην Teyana Taylor

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brad Pitt The Riders νέες ταινίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

Θριαμβευτική πρεμιέρα για το «Peaky Blinders: The Immortal Man»

Η ανθεκτικότητα και η δημιουργικότητα στο επίκεντρο του Agora του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Actor Awards 2026: Η Rue Rose έκλεψε την παράσταση δίπλα στην Teyana Taylor

Οι ταινίες της εβδομάδας: Σκοτεινό The Bride! και η βραβευμένη Τούρτα του Προέδρου

Blue Therapy: Το πιο άβολο reality σχέσεων έκανε πρεμιέρα στο Netflix

Ο Brendan Fraser και η Rachel Weisz επιστρέφουν στο The Mummy 4

Brad Pitt: Ποια είναι η Ελληνίδα ηθοποιός που συμμετείχε στην παραγωγή της νέας του ταινίας

Η ελληνική πολυβραβευμένη ταινία που έρχεται στο Netflix

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών