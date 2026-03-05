Screen News 05.03.2026

Actor Awards 2026: Η Rue Rose έκλεψε την παράσταση δίπλα στην Teyana Taylor

Η 5χρονη κόρη της Teyana Taylor και του Iman Shumpert εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί, διορθώνοντας το φόρεμα της μητέρας της και κερδίζοντας τις εντυπώσεις της βραδιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Teyana Taylor μπορεί να εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στα Actor Awards 2026, όμως το πρόσωπο που τελικά έκλεψε την παράσταση ήταν η 5χρονη κόρη της, Rue Rose Shumpert. Η μικρή εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη μητέρα της και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς. Η 35χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της ως Perfidia Beverly Hills στην ταινία «One Battle After Another» του σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson.

Η Teyana Taylor εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε ασημί και γκρι αποχρώσεις, σχεδιασμένο σε trompe l’oeil αισθητική, με μακριά ουρά που. Το σύνολο συνδυάστηκε με λαμπερό διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια, ενώ η ηθοποιός φόρεσε επίσης ένα κομψό κολιέ του οίκου Tiffany & Co., ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα των φωτογράφων.

Ωστόσο το πραγματικό επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν η μικρή Rue Rose Shumpert. Η κόρη της Teyana Taylor και του πρώην αστέρα του NBA Iman Shumpert στάθηκε στο κόκκινο χαλί με αυτοπεποίθηση, πόζαρε μπροστά στις κάμερες και σε μια χαρακτηριστική στιγμή σταμάτησε για να διορθώσει την ουρά του φορέματος της μητέρας της, κερδίζοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης στο κόκκινο χαλί, η μικρή Rue Rose Shumpert μίλησε με αυθορμητισμό και χιούμορ. Όπως δήλωσε, «θέλω απλώς να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη μαμά μου και για αυτή την υπέροχη ημέρα και να πω ότι όλα τα ρούχα που φοράτε είναι καταπληκτικά». Στο τέλος της μικρής της ομιλίας πρόσθεσε με χιούμορ ότι «κυρίως το λέω αυτό για τη μαμά μου».

Η παρουσία της μικρής Rue Rose Shumpert προκάλεσε κύμα θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι η Teyana Taylor είχε μαζί της την πιο χαριτωμένη συνοδό της βραδιάς, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν ότι η μικρή είχε αναλάβει καθήκοντα προσωπικής στυλίστριας της μητέρας της στο κόκκινο χαλί.

Η Teyana Taylor είναι επίσης μητέρα της 10χρονης Iman Shumpert Jr., την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Iman Shumpert. Η Teyana Taylor και ο Iman Shumpert ήταν παντρεμένοι για 7 χρόνια πριν ανακοινώσουν τον χωρισμό τους το 2023, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024.

