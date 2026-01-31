Mad Bubble
Η Teyana Taylor αποκαλύπτει τις συμβουλές που της έδωσε η Beyoncé

Η Teyana Taylor μιλά για τη σχέση της με την Beyoncé καθώς και για τις συμβουλές που πήρε από την pop star για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μουσικής βιομηχανίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Teyana Taylor μίλησε ανοιχτά για τις καθοριστικές συμβουλές που έλαβε από τη Beyoncé σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της απομόνωσης και των δυσκολιών στη μουσική βιομηχανία, αποκαλύπτοντας ότι τα λόγια της υπήρξαν πολύτιμος οδηγός σε όλη τη διάρκεια της πορείας της. Η γνωριμία των δύο γυναικών ξεκίνησε όταν η Teyana Taylor ήταν μόλις 15 ετών, περίοδο κατά την οποία η Beyoncé της ανέθεσε τη χορογραφία για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Ring the Alarm» το 2006. Από τότε αναπτύχθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης μέσα από την οποία η νεαρή τότε καλλιτέχνις αναζήτησε καθοδήγηση σε κρίσιμες στιγμές της καριέρας της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο People, η Teyana Taylor εξήγησε ότι μπήκε στον χώρο με έντονο συναισθηματισμό και υψηλές προσδοκίες, χωρίς να γνωρίζει τις απαιτήσεις που θα συναντούσε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόταν συχνά στη Beyoncé για συμβουλές και εκείνη της τόνισε από νωρίς ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνει προσωπικά τις δυσκολίες. «Μπήκα σε αυτή τη βιομηχανία βάζοντας την καρδιά μου σε καθετί που έκανα και δεν καταλάβαινα ορισμένες καταστάσεις. Όταν απευθυνόμουν σε εκείνη, μου έλεγε να μην παίρνω τίποτα προσωπικά».

Διάβασε επίσης: Η Teyana Taylor εντυπωσιαζει με φόρεμα από ανακυκλωμένα εξαρτήματα πιάνου

Η Teyana Taylor περιέγραψε επίσης την αίσθηση απομόνωσης που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης όταν επιδιώκει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο. «Δεν γνώριζα ότι ορισμένες καταστάσεις μπορεί να σε απομονώσουν σε σημείο που να σκέφτεσαι ότι για να υλοποιηθεί κάτι όπως το έχω στο μυαλό μου θα χρειαστεί να το κάνω μόνη μου», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της επένδυσης στον εαυτό, μια αρχή που όπως τόνισε της μετέδωσε η Beyoncé. «Πάντα μου έλεγε να επενδύω στον εαυτό μου και ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται στους ανθρώπους που συνεργάζεσαι για να υλοποιηθεί το όραμά σου. Δεν θα καταλήγει κάθε επιταγή στην τσέπη σου και αυτό ισχύει μόνο αν πιστεύεις πραγματικά στον εαυτό σου. Η πίστη στον εαυτό σου είναι επένδυση και αυτό είναι κάτι που μου δίδαξε», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ακόμη ότι η στάση ζωής της Beyoncé επηρέασε βαθιά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη δημόσια εικόνα και τη συμπεριφορά της. Όπως είπε, η ευγένεια και η ταπεινότητα της καλλιτέχνιδας αποτέλεσαν πρότυπο. «Αν η Beyonce Knowles Carter είναι τόσο προσγειωμένη και διατηρεί αυτή τη στάση, τότε αυτός είναι και ο τρόπος που οφείλω να πορεύομαι».

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν από την τελετή απονομής των βραβείων Grammy 2026, όπου η Teyana Taylor είναι υποψήφια στην κατηγορία καλύτερου άλμπουμ R and B για τη δουλειά «Escape Room». Έναν χρόνο νωρίτερα, η Beyoncé αύξησε το προσωπικό της ρεκόρ στα βραβεία Grammy φτάνοντας τις 35 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς για το «Cowboy Carter».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Beyoncé στην κορυφή των παγκόσμιων περιοδειών του 2025

