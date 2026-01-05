MadWalk 2025 highlights
Η Beyoncé στην κορυφή των παγκόσμιων περιοδειών του 2025

Η Cowboy Carter Tour της Beyoncé κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς που πέρασε αφήνοντας πίσω τους Oasis
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Beyoncé κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα με τις πιο κερδοφόρες παγκόσμιες περιοδείες του 2025, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη σύγχρονη live μουσική βιομηχανία. Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Pollstar, η Cowboy Carter Tour απέφερε συνολικά έσοδα 407.6 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας οριακά την πολυαναμενόμενη περιοδεία επανένωσης των Oasis. Η περιοδεία της Beyoncé βασίστηκε σε μια στρατηγική υψηλής αξίας και περιορισμένου αριθμού εμφανίσεων. Με 32 συναυλίες, πωλήθηκαν 1.57 εκατομμύρια εισιτήρια, ενώ η μέση τιμή εισιτηρίου έφτασε τα 255.36 δολάρια, η υψηλότερη της χρονιάς. Το αποτέλεσμα ήταν η κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, παρά τον μικρότερο αριθμό συναυλιών σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Oasis με την περιοδεία επανένωσης Live 25. Το συγκρότημα πούλησε 2.23 εκατομμύρια εισιτήρια σε 36 συναυλίες και συγκέντρωσε έσοδα 405.4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μέση τιμή εισιτηρίου ανήλθε στα 181.93 δολάρια, αποδεικνύοντας ότι η απήχηση της μπάντας βασίστηκε κυρίως στον όγκο και στη γεωγραφική κάλυψη. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Coldplay με την Music of the Spheres Tour. Παρότι πούλησαν 2.91 εκατομμύρια εισιτήρια σε 50 συναυλίες, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 390.5 εκατομμύρια δολάρια, λόγω χαμηλότερης μέσης τιμής εισιτηρίου στα 133.80 δολάρια.

Σημαντική παρουσία κατέγραψαν επίσης ο Kendrick Lamar και η SZA με την κοινή περιοδεία Grand National Tour, η οποία απέφερε 358.7 εκατομμύρια δολάρια από 39 συναυλίες, καθώς και η Shakira, της οποίας η περιοδεία Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα με έσοδα 320.2 εκατομμυρίων δολαρίων σε 64 εμφανίσεις.

Την εξάδα της κατάταξης συμπλήρωσε ο The Weeknd, ο οποίος συνέχισε να αποδεικνύει τη διαχρονική του απήχηση στο παγκόσμιο κοινό. Με έσοδα 306.3 εκατομμυρίων δολαρίων, ο The Weeknd διατήρησε τη θέση του ανάμεσα στους πιο ισχυρούς live performers της εποχής, στηριζόμενος σε μια σταθερή βάση θαυμαστών και σε παραγωγές υψηλών προδιαγραφών που μετατρέπουν κάθε συναυλία σε οπτικοακουστικό γεγονός. Ακολούθησε ο Chris Brown, ο οποίος κατέγραψε έσοδα 298.4 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης R and B και pop σκηνής. Η περιοδεία του βασίστηκε σε μεγάλη συχνότητα εμφανίσεων και σε ισχυρή παρουσία σε αγορές με νεανικό κοινό.

Στην όγδοη θέση βρέθηκαν οι Imagine Dragons με έσοδα 249.3 εκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκρότημα συνέχισε να επενδύει στη διεθνή του απήχηση, προσελκύοντας κοινό διαφορετικών ηλικιών και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα alternative pop rock σχήματα των τελευταίων ετών.

Η Lady Gaga κατέλαβε την ένατη θέση της λίστας με έσοδα 209 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρότι με μικρότερο αριθμό εμφανίσεων σε σύγκριση με άλλους καλλιτέχνες της δεκάδας, η Lady Gaga διατήρησε υψηλό επίπεδο εισπράξεων, βασιζόμενη στη μοναδική σκηνική της παρουσία και στη σταθερή της σχέση με το παγκόσμιο κοινό. Την πρώτη δεκάδα ολοκλήρωσε ο Post Malone με έσοδα 197.8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Post Malone συνέχισε την ανοδική του πορεία στον χώρο των ζωντανών εμφανίσεων, συνδυάζοντας pop, hip hop και rock στοιχεία, και εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Η συνολική εικόνα της δεκάδας αποτυπώνει ένα τοπίο όπου διαφορετικές στρατηγικές, από περιορισμένες αλλά πανάκριβες εμφανίσεις έως εκτεταμένες παγκόσμιες περιοδείες, οδηγούν σε εξίσου εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας ότι η ζωντανή μουσική παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος. Συνολικά, οι 100 πιο επιτυχημένες περιοδείες παγκοσμίως το 2025 συγκέντρωσαν έσοδα 8.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας πτώση 6.1% σε σχέση με το 2024. Παρά τη μείωση, το ποσό παραμένει 60.8% υψηλότερο από το 2019, την τελευταία πλήρη χρονιά πριν από την πανδημία. Οι συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων έφτασαν τα 67.3 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 3.7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι Coldplay ακυρώνουν την παγκόσμια περιοδεία τους

Top 10 των περιοδειών του 2025

  1. Beyoncé με την «Cowboy Carter Tour» 407.6 εκατομμύρια δολάρια
  2. Oasis με την «Live 25 Tour» 405.4 εκατομμύρια δολάρια
  3. Coldplay με την «Music of the Spheres Tour» 390.5 εκατομμύρια δολάρια
  4. Kendrick Lamar και SZA με την «Grand National Tour» 358.7 εκατομμύρια δολάρια
  5. Shakira με την «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» 320.2 εκατομμύρια δολάρια
  6. The Weeknd 306.3 εκατομμύρια δολάρια
  7. Chris Brown 298.4 εκατομμύρια δολάρια
  8. Imagine Dragons 249.3 εκατομμύρια δολάρια
  9. Lady Gaga 209 εκατομμύρια δολάρια
  10. Post Malone 197.8 εκατομμύρια δολάρια

