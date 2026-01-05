Stranger Things: Τι ετοιμάζουν οι πρωταγωνιστές μετά το φινάλε

Μετά το φινάλε του Stranger Things, οι πρωταγωνιστές ανοίγουν νέα κεφάλαια στην καριέρα τους με ταινίες, σειρές, θέατρο και μουσική το 2026

Καθώς η εποχή του Stranger Things έφτασε στο τέλος της με την πέμπτη σεζόν, οι πρωταγωνιστές της σειράς δεν χάνουν χρόνο, ανοίγοντας νέους δρόμους σε κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και μουσική. Από κωμωδίες και θρίλερ μέχρι μεγάλες παραγωγές και ντεμπούτα στο West End, τα μελλοντικά projects των ηθοποιών δείχνουν πόσο αποφασιστικά και δημιουργικά προχωρούν στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας τους.

Η τελευταία σεζόν, δημιουργία των αδερφών Duffer, κυκλοφόρησε σε δύο τόμους στο Netflix τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, με το φινάλε το οποίο προβλήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026. Τώρα, κάθε μέλος του καστ ετοιμάζεται να αφήσει το σημάδι του σε νέα είδη και πλατφόρμες, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία του Stranger Things ήταν μόνο η αρχή.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Ο Finn Wolfhard έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα για το 2026, με projects που τον βάζουν τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Στην ταινία Crash Land θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει παραγωγή, ενώ στο remake του cult θρίλερ Idle Hands θα συν-γράψει και πιθανώς θα συν-σκηνοθετήσει την ταινία. Παράλληλα, εργάζεται στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου Trouble Boys: The True Story Of The Replacements και θα αφιερωθεί σε περιοδείες και νέες μουσικές κυκλοφορίες, σηματοδοτώντας ένα δημιουργικό και πολυδιάστατο έτος για τον ίδιο.

Sadie Sink (Max Mayfield)

Μετά το Stranger Things, η Sadie Sink εντάσσεται σε μεγάλα franchises. Στο Spider-Man: Brand New Day θα παίξει έναν νέο χαρακτήρα, ενώ στο Avengers: Secret Wars θα επαναλάβει τον ρόλο της, με φήμες να τη θέλουν ως Gwen Stacy ή Jean Grey. Επιπλέον, θα κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο στο West End ως Ιουλιέτα, απέναντι στον Noah Jupe, στην παραγωγή του Robert Icke.

Millie Bobby Brown / Millie Bonnie Bongiovi (Eleven/Jane Hopper)

Η Millie Bobby Brown θα πρωταγωνιστήσει και θα παράγει την ρομαντική κομεντί Just Picture It, ενώ θα ηγηθεί του θρίλερ Prism στο Netflix ως executive producer. Επιπλέον, θα επιστρέψει στο Enola Holmes 3, αντιμετωπίζοντας νέο μυστήριο στη Μάλτα.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Ο Gaten Matarazzo θα πρωταγωνιστήσει και θα είναι executive producer στο άτιτλο college comedy του Hulu, ενώ θα δανείσει τη φωνή του στην animated ταινία Animal Farm του Andy Serkis, που θα κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου 2026.

Joe Keery (Steve Harrington)

Ο Joe Keery θα εμφανιστεί στο sci-fi horror-comedy Cold Storage μαζί με τον Liam Neeson. Παράλληλα, θα συμμετάσχει σε συναυλίες στο Lollapalooza, νέες περιοδείες και στην παραγωγή νέας μουσικής μέσα στο 2026.

David Harbour (Jim Hopper)

Ο David Harbour έχει γεμάτο πρόγραμμα. Θα εμφανιστεί στο Avengers: Doomsday ως Red Guardian, στο true crime θρίλερ Evil Genius, στη συνέχεια του Violent Night 2, στο HBO dark comedy DTF St. Louis, στο animated Goat και στο δράμα Behemoth! δίπλα σε Pedro Pascal και Olivia Wilde.

Jamie Campbell Bower (Henry Creel/Vecna)

Μετά τον ρόλο του ως Vecna, ο Jamie Campbell Bower θα συμμετάσχει στη σεζόν 3 του The Lord of the Rings: The Rings of Power στο Prime Video, ως ένας όμορφος, υψηλής καταγωγής ιππότης με κωδικό όνομα Arlen.

Maya Hawke (Robin Buckley)

Η Maya Hawke θα πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, τη κωμωδία One Night Only, καθώς και σε ανεξάρτητα δράματα όπως τα Wilder & Me, Lucia και Wishful Thinking. Κάθε project αναδεικνύει τη στροφή της σε πιο ώριμους και απαιτητικούς ρόλους μετά το Stranger Things.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Η τελευταία μάχη στο Upside Down και η τύχη των χαρακτήρων

Δες κι αυτό…