Screen News 02.01.2026

Stranger Things: Η τελευταία μάχη στο Upside Down και η τύχη των χαρακτήρων

eleven_stranger_things
Ένα συγκινητικό και επικό φινάλε που κλείνει δέκα χρόνια Stranger Things, συνδυάζοντας δράση, ανατροπές και συναισθηματική ολοκλήρωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Ύστερα από 10 χρόνια, το Stranger Things ολοκληρώθηκε με ένα δίωρο φινάλε που συνδυάζει δράση, συγκίνηση και ένα δυνατό μήνυμα πίστης στους φίλους και στον εαυτό μας. Η πέμπτη σεζόν βάζει τελεία στον κύκλο του Upside Down και της κατάρας που βαραίνει το Hawkins από τις 6 Νοεμβρίου 1983, οδηγώντας τους ήρωες σε μια τελευταία, καθοριστική αναμέτρηση με τον Vecna και τον Mind Flayer.

Το επεισόδιο ξεκινά εκεί που σταμάτησε το έβδομο κεφάλαιο, με την ομάδα να επιτίθεται ταυτόχρονα μέσα στο μυαλό του Vecna και σωματικά στην Άβυσσο. Αντιμέτωποι με απώλειες και συνεχόμενα εμπόδια, κατορθώνουν να νικήσουν, αλλά η νίκη έχει τίμημα. Η Eleven παίρνει τη δύσκολη απόφαση να θυσιαστεί για να σώσουν οι υπόλοιποι παιδιά και να σταματήσουν τα κρατικά πειράματα. Στο Upside Down, η πύλη καταρρέει και όλοι πιστεύουν ότι η Eleven χάθηκε για πάντα.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

Κι όμως, όπως μας δείχνει το φινάλε, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Η Eleven σώζεται με τη βοήθεια της αδελφής της, Kali, η οποία δημιουργεί ένα μαζικό ψευδαίσθημα, κάνοντάς μας να πιστεύουμε ότι είναι ακόμα παγιδευμένη στην πύλη. Η ίδια όμως ξεφεύγει μέσω των υπογείων τούνελ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα ζωή. Η τελευταία εικόνα μας δείχνει την Eleven μόνη σε μια ειδυλλιακή ορεινή περιοχή, έτοιμη να ξεκινήσει φρέσκο κεφάλαιο της ζωής της.

Παράλληλα, η σειρά κλείνει κύκλους και για όλους τους ήρωες. Ο Mike, ο Will, η Max, ο Dustin και ο Lucas αποφοιτούν, με τον Dustin να δίνει μια επική αποχαιρετιστήρια ομιλία γεμάτη χιούμορ και φόρο τιμής στον Eddie. Ο Steve γίνεται προπονητής μικρών ομάδων και ο Jonathan ακολουθεί την καλλιτεχνική του πορεία στη Νέα Υόρκη, ενώ η Nancy ξεκινά δουλειά σε εφημερίδα, ολοκληρώνοντας την προσωπική της αναζήτηση. Ο Hopper και η Joyce ζουν πλέον μαζί και ετοιμάζουν τη νέα τους ζωή, με το Montauk να τους περιμένει για νέες περιπέτειες.

Η αγάπη και οι σχέσεις παίρνουν επίσης τον χώρο τους: η Max και ο Lucas παραμένουν μαζί, ενώ ο Mike βρίσκει τη δύναμη να πιστέψει ότι η Eleven ζει και τους παρακολουθεί από μακριά. Η θεωρία γύρω από το «Byler» δεν ολοκληρώνεται ρομαντικά, αλλά η φιλία και η αφοσίωση των δύο παιδιών παραμένει άρρηκτη. Η σειρά κλείνει με τον Mike και την παρέα του να παίζουν ένα τελευταίο Dungeons & Dragons, περνώντας το πνεύμα της φαντασίας και της μαγείας στην επόμενη γενιά.

Όσο για τον Vecna και τον Mind Flayer; Τους είδαμε να καταστρέφονται μέσα σε μια επική μάχη, με Eleven και Joyce να δίνουν το τελικό χτύπημα και την ομάδα να διαφεύγει από το Upside Down πριν αυτό καταρρεύσει για πάντα. Η σειρά αφήνει λίγες αναπάντητες ερωτήσεις, κυρίως γύρω από την τελική μοίρα της Eleven, αλλά η ελπίδα και η δύναμη των δεσμών που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια κυριαρχούν.

Οι δημιουργοί, οι αδελφοί Duffer, έκλεισαν την ιστορία με σεβασμό στους χαρακτήρες, στην πορεία τους από παιδιά σε εφήβους και νέους ενήλικες, αλλά και στην καρδιά των θεατών που μεγάλωσαν μαζί τους. Το Stranger Things δεν τελειώνει μόνο με δράση και τρόμο, τελειώνει με πίστη, φιλία, οικογένεια και μια νότα μαγείας που μας θυμίζει ότι, ακόμη και μετά το τέλος, η ιστορία συνεχίζεται μέσα στις μνήμες και τη φαντασία μας.

Stranger Things 5: Ο τηλεφωνικός αριθμός του δεν είναι fake - Το creepy μήνυμα που ακούς αν τον καλέσεις

Και ενώ το κύριο ταξίδι τελείωσε, το σύμπαν του Stranger Things θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη νέα animated σειρά Tales From ‘85, το live-action spin-off και το Tony award-winning θεατρικό The First Shadow, διασφαλίζοντας ότι το Hawkins και το Upside Down δεν θα φύγουν ποτέ από τις καρδιές μας.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς

netflix Stranger Things σειρές
