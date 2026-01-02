MadWalk 2025 highlights
Celeb News 02.01.2026

Μαρία Σάκκαρη: Τα πρώτα λόγια μετά τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη μιλά για τον αρραβωνιαστικό της μετά τον αγώνα της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε ένα νέο, ιδιαίτερα χαρμόσυνο κεφάλαιο περνούν η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, καθώς το ζευγάρι ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τη μακροχρόνια σχέση του με γάμο.

Την είδηση της πρότασης γάμου αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, γνωστοποιώντας ότι ο γιος του έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γάμος του ζευγαριού προγραμματίζεται για το 2027.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, παρά τη δημόσια παρουσία και των δύο. Λίγες ημέρες μετά την πρόταση γάμου, η Μαρία Σάκκαρη ταξίδεψε στην Αυστραλία για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο United Cup, συνεχίζοντας κανονικά το επαγγελματικό της πρόγραμμα.

Η ίδια επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της έμμεσα και δημόσια, μετά τη νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα με 2-0 σετ. Στις δηλώσεις της προς τους διοργανωτές, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, μιλώντας με λόγια αγάπης για τον σύντροφό της. «Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή. Δέχομαι και δίνω πολλή αγάπη από τον πλέον αρραβωνιαστικό μου. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μου δίνει δύναμη και κουράγιο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη, επιβεβαιώνοντας τη νέα, ευτυχισμένη σελίδα στη ζωή της.

