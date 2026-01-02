MadWalk 2025 highlights
Καίτη Γαρμπή: Η viral ανάρτηση με την επική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά 29 χρόνια μετά

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή που ξύπνησε αναμνήσεις από μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα συγκινητικό ταξίδι στο παρελθόν έκανε η Καίτη Γαρμπή μέσα από τα social media, ξυπνώντας μνήμες από μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από την on air πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο Διονύσης Σχοινάς πριν από 29 χρόνια, μια σκηνή που παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη του κοινού.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Καίτη Γαρμπή θυμήθηκε με χιούμορ και τρυφερότητα τις ατάκες που αντάλλαξαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 1996-1997: «Τι θα γίνει; Θα με παντρευτείς τελικά;», «Είσαι τρελός;». Όπως έγραψε, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, εκείνη και ο Διονύσης παραμένουν μαζί, ευχόμενη να συνεχίσουν έτσι για πολλά ακόμη χρόνια. Η ανάρτηση έκλεισε με ευχές για υγεία, χαρές και αγάπη για όλους.

https://www.instagram.com/dionisis_sxoinas/

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η δημόσια πρόταση γάμου έγινε στην εκπομπή «Μπράβο» την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1997, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Από τότε μετρούν σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής ζωής, γεμάτες αγάπη και αμοιβαία στήριξη. Δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, στις 11 Νοεμβρίου 1999, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Δημήτρης, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα την απόλυτη προτεραιότητα και τη μεγάλη τους αδυναμία.

Με αφορμή τα γενέθλια του Δημήτρη, οι δύο καλλιτέχνες δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Ο Διονύσης Σχοινάς μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, εκφράζοντας την περηφάνια του για την πορεία και τον χαρακτήρα του γιου του, ενώ και η Καίτη Γαρμπή έστειλε τις δικές της γεμάτες αγάπη ευχές. Ο Δημήτρης Σχοινάς δείχνει ήδη να ακολουθεί τον μουσικό δρόμο των γονιών του, έχοντας κάνει τα πρώτα του βήματα στη σκηνή, συχνά στο πλευρό τους, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο – αλλά και η αγάπη για τη μουσική – είναι οικογενειακή υπόθεση.

https://www.instagram.com/kaitigarbi/

