MadWalk 2025 highlights
Fashion 02.01.2026

Τα 3 shoe trends που θα απογειώσουν τα looks με τα τζιν παντελόνια

jeans
Το 2026 τα παπούτσια πρωταγωνιστούν δίπλα στα τζιν, δημιουργώντας μοντέρνα και εύκολα στιλάτα looks για κάθε μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 φέρνει μαζί του νέα fashion trends που συνδυάζουν δυναμικές δηλώσεις με διακριτική κομψότητα. Στον κόσμο των παπουτσιών, η φετινή χρονιά έχει ήδη ξεχωρίσει 3 τάσεις που ταιριάζουν τέλεια με τα jeans και υπόσχονται να γίνουν η βάση για στιλάτες καθημερινές εμφανίσεις. Κάθε τάση έχει τη δική της μοναδική αισθητική και τρόπο styling, από τις ψηλές μπότες μέχρι τα καλοσχηματισμένα clogs και τα σουέντ sneakers.

Η γκαρνταρόμπα για το 2026 ανανεώνεται με παπούτσια που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα, ενώ μεταμορφώνουν τα καθημερινά τζιν σε στιλάτες εμφανίσεις. Κάθε τάση αποκαλύπτει διαφορετικό χαρακτήρα και τρόπο styling, επιβεβαιώνοντας γιατί έχουν ήδη κερδίσει την προτίμηση των fashion insiders.

barrel_jeans
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Διάβασε επίσης: 3 looks γεμάτα λάμψη για να κάνεις κάθε σου γιορτινή εμφάνιση να μοιάζει με statement

Ψηλές δερμάτινες μπότες

Οι ψηλές δερμάτινες μπότες συνδυάζονται με τζιν full-length, ίσια ή ελαφρώς καμπάνα, που είτε ακουμπούν στον κορμό της μπότας είτε πέφτουν ομαλά πάνω της. Το look αποκτά κομψότητα όταν συνδυάζεται με σκούρο τζιν και μια sleek ζώνη, δημιουργώντας μια αρμονική και καθαρή γραμμή. Οι αποχρώσεις μαύρου και σκούρου καφέ κρατούν το σύνολο διαχρονικό και εύκολο να φορεθεί με oversized πουλόβερ ή κομψά πανωφόρια.

mpotes_psiles
https://www.instagram.com/_jeanettemadsen_/

Clogs

Τα clogs χαρίζουν στα τζιν ένα δροσερό, fashion-forward edge για το 2026, ειδικά όταν φοριούνται με relaxed ή barrel-leg τζιν. Το μυστικό είναι να αναδειχθεί το γλυπτικό σχήμα τους, κρατώντας το υπόλοιπο outfit απλό και ανεπιτήδευτο. Vintage τζιν, μια basic μπλούζα ή cardigan και τα clogs δημιουργούν ένα προσεγμένο και στυλάτο αποτέλεσμα.

clogs
https://www.instagram.com/smythsisters/

Suede sneakers

Τα σουέντ sneakers είναι το anti-basic trend που όλοι αρχίζουν να υιοθετούν σιωπηλά. Φοριούνται με straight-leg ή slim, tailored τζιν, δημιουργώντας ένα casual αλλά ταυτόχρονα κομψό look. Οι ουδέτερες αποχρώσεις όπως καφέ, taupe και γκρι διατηρούν την εμφάνιση πλούσια και sofisticata. Συνδυάστε τα με μια κομψή ζακέτα ή structured bag για να ολοκληρώσετε το σύνολο με στιλ.

suede_sneakers
https://www.instagram.com/holliemercedes/

Διάβασε επίσης: Jewelry layering: O statement τρόπος για να φοράς τα κοσμήματά σου το 2026

2026 Fashion fashion trends
Στο νοσοκομείο η Pink

Στο νοσοκομείο η Pink

02.01.2026
Καίτη Γαρμπή: Η viral ανάρτηση με την επική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά 29 χρόνια μετά

Καίτη Γαρμπή: Η viral ανάρτηση με την επική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά 29 χρόνια μετά

02.01.2026

