MadWalk 2025 highlights
Fashion 01.01.2026

3 looks γεμάτα λάμψη για να κάνεις κάθε σου γιορτινή εμφάνιση να μοιάζει με statement

xristougenna_outfits
Τα πιο hic looks που αιχμαλωτίζουν το φως και ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές, αποπνέοντας φινέτσα και γιορτινή διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η γιορτινή περίοδος είναι η στιγμή που η μόδα συναντά τη μαγεία. Είναι η περίοδος όπου μπορούμε να πειραματιστούμε, να προσθέσουμε λίγη λάμψη και να ξεχωρίσουμε χωρίς υπερβολές. Ο στόχος δεν είναι να μοιάζουμε με μοντέλο που έχει ξεπηδήσει από τις γυαλιστερές εικόνες ενός περιοδικού, αλλά να νιώθουμε κομψές, άνετες και σίγουρες για τον εαυτό μας.

Φέτος, τα outfits των γιορτών φέρνει τη λάμψη με διακριτικότητα. Από μεταλλικές λεπτομέρειες και στρας, μέχρι velvet υφές και παιχνιδιάρικα layering, κάθε κομμάτι μπορεί να δώσει την αίσθηση της γιορτινής πολυτέλειας χωρίς να φωνάζει «υπερβολή». Αρκεί να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα, την άνεση και την προσωπική έκφραση.

xristougenniatika_outfits
https://www.instagram.com/olympiamarie/

Διάβασε επίσης: Τα καλσόν με prints είναι η φρέσκια τάση που θα κάνει κάθε σου βήμα να μοιάζει με statement

Μακρύ φόρεμα με παντελόνι

Ένα μακρύ, χαλαρό φόρεμα πάνω από tailored παντελόνι δημιουργεί το τέλειο ισορροπημένο look για όσες θέλουν άνεση και στιλ ταυτόχρονα. Οι ουδέτερες αποχρώσεις όπως μαύρο, γκρι ή καφέ επιτρέπουν στα αξεσουάρ να κλέψουν την παράσταση.

pagieta_outfit
https://www.instagram.com/holliemercedes/

Λαμπερά αξεσουάρ

Αν η εμφάνιση σου θέλεις να παραμείνει διακριτική, μια μικρή λαμπερή τσάντα ή ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια μπορούν να δώσουν όλη τη γιορτινή διάθεση που χρειάζεται ένα outfit, χωρίς να υπερφορτώνουν τη συνολική εικόνα.

lamperi_tsanta
https://www.instagram.com/jen_wonders/

Σορτς με καλσόν

Τα σορτς συνδυασμένα με καλσόν αποτελούν το απόλυτο trend για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν ή για πάρτι με φίλους. Η αντίθεση ανάμεσα στη σοφιστικέ λάμψη των υφασμάτων και το edgy ύφος του σορτς δημιουργεί μοντέρνο και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

sorts_xristougenna
https://www.instagram.com/ingridedvinsen/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα

Δες κι αυτό…

 

Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
