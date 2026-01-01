Οι 47 μακροβιότερες Νο 1 επιτυχίες στην ιστορία της pop μουσικής

Οι μεγαλύτερες σε διάρκεια επιτυχίες στην ιστορία του Billboard Hot 100 και το μικρό κλαμπ των singles που έγραψαν ρεκόρ

Από το 1958, όταν γεννήθηκε το Billboard Hot 100, χιλιάδες τραγούδια πέρασαν από την κορυφή του πιο επιδραστικού μουσικού chart στον κόσμο. Ελάχιστα όμως κατάφεραν να παραμείνουν εκεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα τραγούδια που ηγήθηκαν της λίστας για τουλάχιστον 10 εβδομάδες αποτελούν μόλις το 4% όλων των Νο 1 επιτυχιών στην ιστορία του chart και συνθέτουν ένα αυστηρά επιλεκτικό μουσικό πάνθεον. Από τη Debby Boone και τη Whitney Houston μέχρι τη Mariah Carey, τον Drake και τον Harry Styles, αυτά τα singles δεν ήταν απλώς επιτυχίες αλλά πολιτισμικά φαινόμενα που καθόρισαν εποχές, τεχνολογικές μεταβάσεις και νέους τρόπους ακρόασης.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των τραγουδιών που κυβέρνησαν το Billboard Hot 100 για διψήφιο αριθμό εβδομάδων:

1. «All I Want for Christmas Is You» Mariah Carey – 21 εβδομάδες

2. «A Bar Song Tipsy» Shaboozey – 19 εβδομάδες

3. «Old Town Road» Lil Nas X με τον Billy Ray Cyrus – 19 εβδομάδες

4. «Last Night» Morgan Wallen – 16 εβδομάδες

5. «Despacito» Luis Fonsi και Daddy Yankee με τον Justin Bieber – 16 εβδομάδες

6. «One Sweet Day» Mariah Carey και Boyz II Men – 16 εβδομάδες

7. «As It Was» Harry Styles – 15 εβδομάδες

8. «Uptown Funk» Mark Ronson με τον Bruno Mars – 14 εβδομάδες

9. «I Gotta Feeling» The Black Eyed Peas – 14 εβδομάδες

10. «We Belong Together» Mariah Carey – 14 εβδομάδες

11 «Candle in the Wind 1997» και «Something About the Way You Look Tonight» Elton John – 14 εβδομάδες

12. «Macarena Bayside Boys Mix» Los Del Rio – 14 εβδομάδες

13. «I’ll Make Love to You» Boyz II Men – 14 εβδομάδες

14. «I Will Always Love You» Whitney Houston – 14 εβδομάδες

15. «Luther» Kendrick Lamar και SZA – 13 εβδομάδες

16. «The Boy Is Mine» Brandy και Monica – 13 εβδομάδες

17. «End of the Road» Boyz II Men – 13 εβδομάδες

18. «Shape of You» Ed Sheeran – 12 εβδομάδες

19. «Closer» The Chainsmokers με την Halsey – 12 εβδομάδες

20. «See You Again» Wiz Khalifa με τον Charlie Puth – 12 εβδομάδες

21. «Blurred Lines» Robin Thicke με τους T.I. και Pharrell Williams – 12 εβδομάδες

22. «Boom Boom Pow» The Black Eyed Peas – 12 εβδομάδες

23. «Yeah» Usher με τους Lil Jon και Ludacris – 12 εβδομάδες

24. «Lose Yourself» Eminem – 12 εβδομάδες

25. «Smooth» Santana με τον Rob Thomas – 12 εβδομάδες

26. «The Box» Roddy Ricch – 11 εβδομάδες

27. «God’s Plan» Drake – 11 εβδομάδες

28. «Independent Women Part I» Destiny’s Child – 11 εβδομάδες

29. «I’ll Be Missing You» Puff Daddy και Faith Evans με τους 112 – 11 εβδομάδες

30. «Un Break My Heart» Toni Braxton – 11 εβδομάδες

31. «I Swear» All 4 One – 11 εβδομάδες

32. «Ordinary» Alex Warren – 10 εβδομάδες

33. «Easy on Me» Adele – 10 εβδομάδες

34. «Butter» BTS – 10 εβδομάδες

35. «In My Feelings» Drake – 10 εβδομάδες

36. «One Dance» Drake με τους WizKid και Kyla – 10 εβδομάδες

37. «Hello» Adele – 10 εβδομάδες

38. «Happy» Pharrell Williams – 10 εβδομάδες

39. «We Found Love» Rihanna με τον Calvin Harris – 10 εβδομάδες

40. «Low» Flo Rida με τον T Pain – 10 εβδομάδες

41. «Irreplaceable» Beyoncé – 10 εβδομάδες

42. «Gold Digger» Kanye West με τον Jamie Foxx – 10 εβδομάδες

43. «Dilemma» Nelly με την Kelly Rowland – 10 εβδομάδες

44. «Foolish» Ashanti – 10 εβδομάδες

45. «Maria Maria» Santana με τους The Product G&B – 10 εβδομάδες

46. «Physical» Olivia Newton John – 10 εβδομάδες

47. «You Light Up My Life» Debby Boone – 10 εβδομάδες

Πρόκειται για τραγούδια που δεν κατέκτησαν απλώς την κορυφή αλλά έμειναν εκεί αρκετά ώστε να τη μετατρέψουν σε μόνιμη κατοικία. Σε μια εποχή όπου η μουσική κατανάλωση αλλάζει διαρκώς και οι επιτυχίες συχνά ζουν ελάχιστα, αυτά τα singles θυμίζουν ότι όταν ένα τραγούδι συνδεθεί πραγματικά με το κοινό μπορεί να αψηφήσει τον χρόνο, τους αλγόριθμους και τις τάσεις και να γράψει ιστορία.

