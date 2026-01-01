Ώρα για διασκέδαση: 4+1 παιχνίδια που μετατρέπουν το γιορτινό τραπέζι σε πάρτι

MadWalk 2025 highlights
Με λίγη φαντασία, καλή διάθεση και άτομα που εκτιμάς δίπλα σου, μπορείς να μετατρέψεις το πιο κοινό ρεβεγιόν σε γιορτή με καρδιά και μνήμη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι γιορτές πάντα κουβαλούν μαζί τους μυρωδιές από μελομακάρονα, το στολισμένο δέντρο να λάμπει στο σαλόνι και την ανυπομονησία των ανθρώπων να ξαναβρεθούν, οικογένεια, φίλοι, αγαπημένα πρόσωπα, γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο ζεστασιά. Τι γίνεται όμως όταν φτάσει το επιδόρπιο; Αντί για απλή σιωπή και ροφηματάκια, γιατί να μην γεμίσουμε το βράδυ με γέλια, ανταλλαγές, «κλεψιές» δώρων και αναπάντεχες ανατροπές; Τα παιχνίδια με παρέα είναι συχνά το πιο γνήσιο «δώρο» που μπορούμε να προσφέρουμε, στιγμές που γίνονται μέσα σε λίγη ώρα, αλλά μένουν στη μνήμη για χρόνια.

Σε αυτό το άρθρο θα σου προτείνω πέντε αγαπημένα παιχνίδια που μπορούν να μετατρέψουν ένα ταπεινό ρεβεγιόν σε μίνι πάρτι γεμάτο ζωντάνια.

1. White Elephant / Dirty Santa η… ανταλλαγή / κλοπή δώρων

  • Κάθε καλεσμένος φέρνει ένα περιτυλιγμένο δώρο (με κάποιο οικονομικό όριο).
  • Οι συμμετέχοντες παίρνουν αριθμούς, ξεκινά όποιος έχει το 1.
  • Κατά τη σειρά τους, διαλέγουν ένα δώρο από τη «δεξαμενή» ή… μπορούν να κλέψουν ένα που άνοιξε προηγουμένως.
  • Το αποτέλεσμα: γέλιο, έκπληξη και ένας ελαφρύς ανταγωνισμός και τα δώρα πηγαίνουν στα χέρια ανθρώπων που μπορεί να τα εκτιμήσουν περισσότερο.

Γιατί ταιριάζει στα Χριστούγεννα: Μετατρέπει την ανταλλαγή δώρων σε παιχνίδι, φέρνει εκπλήξεις και κάνει τη στιγμή πιο διαδραστική.

2. Christmas Charades / Χριστουγεννιάτικες Παντομίμες

  • Η ομάδα χωρίζεται σε δύο (ή παίζεται ατομικά).
  • Κάποιος επιλέγει μια λέξη / φράση / τίτλο – έχει να την δείξει μόνο με χειρονομίες / κινήσεις.
  • Οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν τι προσπαθεί να δείξει  π.χ. στολισμός δέντρου, αγορά δώρων την τελευταία στιγμή, τρέξιμο για τα Χριστούγεννα, ταινία ‘Home Alone’ κ.λπ.
  • Είναι γρήγορο, εύκολο και εγγυημένα προκαλεί γέλιο ειδικά όταν η παντομίμα γίνεται πρόχειρα από κάποιον ντροπαλό.

Γιατί να το παίξετε: Δεν χρειάζεται προετοιμασία, αρκεί λίγη φαντασία και καλή διάθεση. Είναι τέλειο για μετά το φαγητό, όταν όλοι δεν θέλουν να σηκωθούν από την καρέκλα.

 

3. Holiday Movie Game / Christmas Movie Game – Παιχνίδι πάνω σε ταινία ή σειρά

  • Βάζετε μια χριστουγεννιάτικη ταινία ή σειρά και αποφασίζετε με ποιους «κανόνες» θα παίζετε (π.χ. όποτε εμφανιστεί Άγιος Βασίλης, όποτε ακούγεται «Χα‑χου‑χου», όποτε πέφτει χιόνι στην οθόνη κ.λπ.).
  • Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι από αυτά, όλοι κάνουν μια μικρή κίνηση (π.χ. σηκώνονται, πίνουν μια γουλιά, χτυπάνε παλαμάκια, φωνάζουν κάτι).
  • Δημιουργεί ατμόσφαιρα, νοσταλγική ή γιορτινή και φέρνει τους καλεσμένους πιο κοντά μέσα από μια κοινή εμπειρία.

Γιατί αξίζει: Είναι εύκολο και άνετο, δεν χρειάζεται προετοιμασία, δεν χρειάζεται ειδικά υλικά, απλά ένα κινηματογραφικό χαλάκι, κουβέρτα και το σωστό mood.

4. Party‑Game/Combo Game – Παντομίμα + Ζωγραφική + Περιγραφή / Μαντεψιά

  • Ετοιμάζετε καρτέλες με λέξεις ή φράσεις (χριστουγεννιάτικες ή γενικές).
  • Κάποιος από την ομάδα έχει να διαλέξει μία, και ανάλογα με το γύρο, είτε:-

-Την ζωγραφίζει (όπως στο Pictionary),

-Την περιγράφει με λέξεις (χωρίς να λέει τη λέξη-στόχο),

-Ή κάνει παντομίμα.

  • Οι υπόλοιποι πρέπει να μαντέψουν τι γράφει στην κάρτα.
  • Ιδανικό για μεγαλύτερες παρέες γιατί προσφέρει διαφορετικά challenge ανά γύρο και κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό.

Γιατί να το προτιμήσετε: Συνδυάζει γέλιο, δημιουργία και συμμετοχή, πολύ πιο διαδραστικό από τη… τηλεόραση ή το απλό καφέ και κουβέντα.

5. Wavelength – Παιχνίδι σκέψης και συνεργασίας (για παρέες που τους αρέσει το debates / guessing)

  • Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάποιος από την πρώτη γίνεται o Psychic (όπως λέγεται στο παιχνίδι).
  • Ο Psychic παίρνει μια κάρτα με δύο λέξεις, δύο αντίθετα άκρα (π.χ. «ζεστό – κρύο», «αρκετό – λίγο», «χθες – αύριο») και πρέπει να δώσει στους υπόλοιπους μια ένδειξη: πού, κατά τη γνώμη του, βρίσκεται μια κακώς ορισμένη λέξη/έννοια στη κλίμακα.
  • Η ομάδα πρέπει να μαντέψει τη σωστή θέση. Όσο πιο κοντά πέσουν, τόσο περισσότερους πόντους παίρνουν.
  • Συζητήσεις, γκάφες, και πολλές εκπλήξεις γιατί κάθε άτομο έχει δικό του… μέτρο και διαφορετική λογική.

Γιατί ταιριάζει σε Χριστουγεννιάτικη βραδιά: Αν η παρέα είναι λίγο πιο σοβαρή, δεν ενδιαφέρεται απλώς για γέλιο αλλά και για συζήτηση, το Wavelength δίνει το σωστό μείγμα: σκέψη, debate, γέλιο.

Όταν λοιπόν τα φώτα σβήσουν, τα γλυκά εξαφανιστούν και οι κουβέντες γίνουν πιο ήσυχες, αυτά που θα μείνουν είναι τα γέλια, οι κοινοί μας θυμούνται και οι ιστορίες που θα διηγούμαστε ξανά. Τα παιχνίδια που προτείναμε δεν είναι απλώς «χριστουγεννιάτικες ιδέες», είναι τρόποι να ενώσουμε ανθρώπους, να σπάσουμε την αμηχανία, να δώσουμε χώρο στη δημιουργικότητα και τη ψυχαγωγία. Με λίγη φαντασία, καλή διάθεση και άτομα που εκτιμάς δίπλα σου, μπορείς να μετατρέψεις το πιο κοινό ρεβεγιόν σε γιορτή με καρδιά και μνήμη. Καλά Χριστούγεννα και… καλή διασκέδαση!

