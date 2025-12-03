Σίσσυ Χρηστίδου: Αποκάλυψε πώς άλλαξε το σώμα της μέσα στο καλοκαίρι – Η μέθοδος που την έκανε να χάνει 5 κιλά ανά μήνα

Η μάχη της παρουσιάστριας με το emotional eating και η αλήθεια για την αλλαγή στην εμφάνισή της

Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν καλεσμένη στο Anestea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για ένα ζήτημα που τη συνοδεύει σε όλη της τη ζωή, τα κιλά της. Η παρουσιάστρια περιέγραψε την προσωπική της διαδρομή με τις συνεχείς αυξομειώσεις κιλών και αποκάλυψε πώς βίωσε τα σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα για την εμφάνισή της.

Ανατρέχοντας στις πρώτες της εμπειρίες, παραδέχτηκε ότι η σχέση με το σώμα της υπήρξε πάντα μια συνεχής προσπάθεια. «Παλεύω με το κομμάτι του βάρους πολλά χρόνια», είπε, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές ξεκίνησαν ήδη στην εφηβεία, όταν έκανε την πρώτη της σοβαρή προσπάθεια απώλειας βάρους. Οι δύο εγκυμοσύνες της επιβάρυναν σημαντικά την κατάσταση: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη πήρα 40 κιλά… στην επόμενη 35», είπε, εξηγώντας ότι τότε δεν είχε τα εργαλεία ή την εμπειρία για να διαχειριστεί τις αλλαγές στο σώμα της, παρ’ όλα αυτά, κατάφερνε κάθε φορά να επιστρέψει στο βάρος που ήθελε.

Για το emotional eating και τη δύσκολη περίοδο

Η παρουσιάστρια στάθηκε στο πώς επηρεάζει η ψυχολογία τις διατροφικές της συνήθειες: «Κάνω emotional eating. Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο πέρσι, προσωπική. Για να είμαι στα καλά μου κιλά πρέπει να προσπαθώ, όταν σταματώ γιατί κάτι με ζορίζει συναισθηματικά γίνεται αυτό. Το έχω πολύ εύκολο να πάρω κιλά», είπε, τονίζοντας ότι η παραμικρή συναισθηματική πίεση μπορεί να την οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

Το καλοκαίρι, όπως αποκάλυψε, αποτέλεσε για εκείνη μια περίοδο ανασύνταξης. Μοιραζόταν συχνά στα social media την προσπάθειά της, όμως η πραγματική έκπληξη ήρθε όταν επέστρεψε στην τηλεόραση τον Σεπτέμβριο. «Έχασα 4-5 κιλά το μήνα», ανέφερε, εξηγώντας πως επειδή έλειπε από τον αέρα περίπου δύο μήνες, η μεταβολή στην εμφάνιση ήταν ξαφνικά πολύ εμφανής. Και τότε ξεκίνησε η αρνητική πλευρά της έκθεσης. «Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο πολλές αρνητικές αντιδράσεις σε σχέση με την εικόνα μου και με το πρόσωπό μου», είπε, περιγράφοντας την έντονη κριτική που δέχτηκε.

Οι φήμες για πλαστικές και η αντίδρασή της

Η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να απαντήσει και στις φήμες πως η αλλαγή στο πρόσωπό της οφείλεται σε αισθητικές επεμβάσεις: «Δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές, διακοπές έκανα. Παρόλα αυτά το σκέφτηκα μήπως πρέπει να κάνω μετά από αυτά τα σχόλια. Άκουγα πολλά για το βάρος μου», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι έφτασε στο σημείο να επισκεφθεί τον γιατρό της, Στέλιο Αγγελίδη, για να του δείξει τα μηνύματα που λάμβανε. «Του έδειξα τα μηνύματα που έλεγαν ότι φαίνονται έντονα τα “μήλα” μου. Και του λέω “Αυτό είναι το μόνο που δεν έχουμε κάνει, γιατί μου λένε αυτό;”», είπε χαρακτηριστικά, αποδεικνύοντας πόσο επιβαρυντικές ήταν οι αντιδράσεις.

Τι ακολουθεί πραγματικά: η μέθοδος Evivios

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφική μέθοδο, την οποία γνώρισε πολλά χρόνια πριν: «Είναι η Evivios, την έκανα πριν από 17 χρόνια για πρώτη φορά», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για την κλασική δίαιτα και πως δεν έχουν όλοι την ίδια αποδοχή προς αυτή.

Κλείνοντας με χιούμορ, σχολίασε: «Δεν έχω ακολουθήσει τέτοιες οδούς, είπα ανοιχτά τι έχω κάνει. Είναι η Evivios, την έκανα πριν από 17 χρόνια για πρώτη φορά, δεν την αποδέχονται όλοι, δεν είναι η κλασική διατροφή. Δεν μπορώ να φάω κοτόπουλο-σαλάτα. Προτιμώ να μη φάω τίποτα. Δεν έχω την πειθαρχία, δεν έχω και τόσο μεγάλη θέληση».

