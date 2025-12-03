MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Διατροφή 03.12.2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Αποκάλυψε πώς άλλαξε το σώμα της μέσα στο καλοκαίρι – Η μέθοδος που την έκανε να χάνει 5 κιλά ανά μήνα

Η μάχη της παρουσιάστριας με το emotional eating και η αλήθεια για την αλλαγή στην εμφάνισή της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν καλεσμένη στο Anestea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για ένα ζήτημα που τη συνοδεύει σε όλη της τη ζωή, τα κιλά της. Η παρουσιάστρια περιέγραψε την προσωπική της διαδρομή με τις συνεχείς αυξομειώσεις κιλών και αποκάλυψε πώς βίωσε τα σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα για την εμφάνισή της.

Ανατρέχοντας στις πρώτες της εμπειρίες, παραδέχτηκε ότι η σχέση με το σώμα της υπήρξε πάντα μια συνεχής προσπάθεια. «Παλεύω με το κομμάτι του βάρους πολλά χρόνια», είπε, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές ξεκίνησαν ήδη στην εφηβεία, όταν έκανε την πρώτη της σοβαρή προσπάθεια απώλειας βάρους. Οι δύο εγκυμοσύνες της επιβάρυναν σημαντικά την κατάσταση: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη πήρα 40 κιλά… στην επόμενη 35», είπε, εξηγώντας ότι τότε δεν είχε τα εργαλεία ή την εμπειρία για να διαχειριστεί τις αλλαγές στο σώμα της, παρ’ όλα αυτά, κατάφερνε κάθε φορά να επιστρέψει στο βάρος που ήθελε.

συνέντευξη Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Διάβασε επίσης: Με αυτό το κόλπο η Σίσσυ Χρηστίδου τρώει απέξω και δεν παχαίνει (video)

Για το emotional eating και τη δύσκολη περίοδο

Η παρουσιάστρια στάθηκε στο πώς επηρεάζει η ψυχολογία τις διατροφικές της συνήθειες: «Κάνω emotional eating. Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο πέρσι, προσωπική. Για να είμαι στα καλά μου κιλά πρέπει να προσπαθώ, όταν σταματώ γιατί κάτι με ζορίζει συναισθηματικά γίνεται αυτό. Το έχω πολύ εύκολο να πάρω κιλά», είπε, τονίζοντας ότι η παραμικρή συναισθηματική πίεση μπορεί να την οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Το καλοκαίρι, όπως αποκάλυψε, αποτέλεσε για εκείνη μια περίοδο ανασύνταξης. Μοιραζόταν συχνά στα social media την προσπάθειά της, όμως η πραγματική έκπληξη ήρθε όταν επέστρεψε στην τηλεόραση τον Σεπτέμβριο. «Έχασα 4-5 κιλά το μήνα», ανέφερε, εξηγώντας πως επειδή έλειπε από τον αέρα περίπου δύο μήνες, η μεταβολή στην εμφάνιση ήταν ξαφνικά πολύ εμφανής. Και τότε ξεκίνησε η αρνητική πλευρά της έκθεσης. «Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο πολλές αρνητικές αντιδράσεις σε σχέση με την εικόνα μου και με το πρόσωπό μου», είπε, περιγράφοντας την έντονη κριτική που δέχτηκε.

Οι φήμες για πλαστικές και η αντίδρασή της

Η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να απαντήσει και στις φήμες πως η αλλαγή στο πρόσωπό της οφείλεται σε αισθητικές επεμβάσεις: «Δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές, διακοπές έκανα. Παρόλα αυτά το σκέφτηκα μήπως πρέπει να κάνω μετά από αυτά τα σχόλια. Άκουγα πολλά για το βάρος μου», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι έφτασε στο σημείο να επισκεφθεί τον γιατρό της, Στέλιο Αγγελίδη, για να του δείξει τα μηνύματα που λάμβανε. «Του έδειξα τα μηνύματα που έλεγαν ότι φαίνονται έντονα τα “μήλα” μου. Και του λέω “Αυτό είναι το μόνο που δεν έχουμε κάνει, γιατί μου λένε αυτό;”», είπε χαρακτηριστικά, αποδεικνύοντας πόσο επιβαρυντικές ήταν οι αντιδράσεις.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Τι ακολουθεί πραγματικά: η μέθοδος Evivios

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφική μέθοδο, την οποία γνώρισε πολλά χρόνια πριν: «Είναι η Evivios, την έκανα πριν από 17 χρόνια για πρώτη φορά», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για την κλασική δίαιτα και πως δεν έχουν όλοι την ίδια αποδοχή προς αυτή.

Κλείνοντας με χιούμορ, σχολίασε: «Δεν έχω ακολουθήσει τέτοιες οδούς, είπα ανοιχτά τι έχω κάνει. Είναι η Evivios, την έκανα πριν από 17 χρόνια για πρώτη φορά, δεν την αποδέχονται όλοι, δεν είναι η κλασική διατροφή. Δεν μπορώ να φάω κοτόπουλο-σαλάτα. Προτιμώ να μη φάω τίποτα. Δεν έχω την πειθαρχία, δεν έχω και τόσο μεγάλη θέληση».

Σίσσυ Χρηστίδου

Διάβασε επίσης: Τα 4 πράγματα που άλλαξε η Σίσσυ Χρηστίδου και έχασε κιλά χωρίς δίαιτα και φάρμακα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
δίαιτα διατροφή ΚΙΛΑ Σίσσυ Χρηστίδου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Chanel: Ο Matthieu Blazy «κατεβάζει» το catwalk στο μετρό της Νέας Υόρκης

Chanel: Ο Matthieu Blazy «κατεβάζει» το catwalk στο μετρό της Νέας Υόρκης

03.12.2025
Επόμενο
Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»

Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»

03.12.2025

Δες επίσης

Πώς να διατηρήσεις τα αλεξανδρινά σου λαμπερά και εντυπωσιακά όλο το χειμώνα
Life

Πώς να διατηρήσεις τα αλεξανδρινά σου λαμπερά και εντυπωσιακά όλο το χειμώνα

03.12.2025
Chanel: Ο Matthieu Blazy «κατεβάζει» το catwalk στο μετρό της Νέας Υόρκης
Fashion

Chanel: Ο Matthieu Blazy «κατεβάζει» το catwalk στο μετρό της Νέας Υόρκης

03.12.2025
Shopping guide: Τα πιο trendy χρυσά πέδιλα για τα γιορτινά parties – 4 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Shopping guide: Τα πιο trendy χρυσά πέδιλα για τα γιορτινά parties – 4 σχέδια για να αγοράσεις

03.12.2025
Έρχονται χαρές: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα αποζημιώσει ο Δεκέμβριος για όσα πέρασαν
Life

Έρχονται χαρές: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα αποζημιώσει ο Δεκέμβριος για όσα πέρασαν

03.12.2025
Οι DIY καταστευές που θα σε βάλουν στο πνεύμα των γιορτών, χωρίς να χαλάσεις ευρώ
Life

Οι DIY καταστευές που θα σε βάλουν στο πνεύμα των γιορτών, χωρίς να χαλάσεις ευρώ

02.12.2025
Γιορτές με γεύσεις: Τι τρώνε τα Χριστούγεννα σε κάθε γωνιά της γης
Food

Γιορτές με γεύσεις: Τι τρώνε τα Χριστούγεννα σε κάθε γωνιά της γης

02.12.2025
Αυτή η συνταγή για σοκολατάκια με πραλίνα μελομακάρονο θα σε κάνει να «λιώνεις» σε κάθε μπουκιά
Food

Αυτή η συνταγή για σοκολατάκια με πραλίνα μελομακάρονο θα σε κάνει να «λιώνεις» σε κάθε μπουκιά

02.12.2025
Αν θες λαμπερό glow up, το matcha δεν πρέπει να λείπει από τη διατροφή σου
Life

Αν θες λαμπερό glow up, το matcha δεν πρέπει να λείπει από τη διατροφή σου

02.12.2025
Γιορτές με στυλ: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που θα κλέψουν την παράσταση στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι
Life

Γιορτές με στυλ: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που θα κλέψουν την παράσταση στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega