Διατροφή 16.11.2025

Με αυτό το κόλπο η Σίσσυ Χρηστίδου τρώει απέξω και δεν παχαίνει (video)

Με σωστή διατροφή, οργάνωση και λίγη πειθαρχία, η παρουσιάστρια δείχνει πώς μικρές συνήθειες φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Σίσσυ Χρηστίδου διανύει μια από τις πιο fit περιόδους της ζωής της μιας και μετά το καλοκαίρι, οι διαδικτυακοί της φίλοι παρατήρησαν πόσο έχει αλλάξει η σιλουέτα της, με την ίδια να δείχνει πιο λαμπερή, υγιής και γεμάτη ενέργεια.

Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια πιο ρεαλιστική στιγμή της καθημερινότητάς της, τρώγοντας μια πράσινη σαλάτα με λαχανικά στο αυτοκίνητό της. Όπως αποκάλυψε, αρκετές μέρες της περνούν έτσι, «στο πόδι», ανάμεσα σε δουλειές, συναντήσεις και γυρίσματα.

Διάβασε επίσης: Τα 4 πράγματα που άλλαξε η Σίσσυ Χρηστίδου και έχασε κιλά χωρίς δίαιτα και φάρμακα

Η ίδια εξήγησε με χαμόγελο και κρατώντας το μπολ με τη σαλάτα της πως τις μέρες που δεν έχει τα παιδιά, βάζει όλες τις δουλειές μαζεμένες, με αποτέλεσμα να περνάει όλη την μέρα στους δρόμους και το αμάξι, χωρίς αυτό να σημαίνει πως τρώει «βρώμικο» φαγητό, επειδή δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει. 

Η αλήθεια είναι πως η Σίσσυ εδώ και μήνες φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά τις διατροφικές της συνήθειες, επιλέγοντας πιο ελαφριά και ισορροπημένα γεύματα, πλούσια σε λαχανικά και φυτικές ίνες. Παράλληλα, δεν κρύβει ότι προτιμά απλές λύσεις, όπως ένα μπολ σαλάτας ή ένα smoothie, όταν η μέρα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς.

Το αποτέλεσμα; Ένα σώμα πιο υγιές, μια επιδερμίδα που λάμπει και, φυσικά, μια ανανεωμένη διάθεση που φαίνεται σε κάθε της εμφάνιση.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως δεν χρειάζονται υπερβολές ή εξαντλητικές δίαιτες για να δεις αποτέλεσμα, αρκεί συνέπεια, μέτρο και μικρές καθημερινές επιλογές που κάνουν τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Η αλλαγή στην εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου επιβεβαιώνει ξανά την ανθρωποφαγία των social media

δίαιτα διατροφή ΚΙΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Σίσσυ Χρηστίδου
