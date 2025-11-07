MadWalk Banner
Ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Spill the Tea: Από το λάθος casting στο Survivor μέχρι το χαμένο J2US

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή του Mad Tv και τα αποκάλυψε όλα στον Ανδρέα Ζωίτσα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Spill the Tea» στο Mad TV, ο Ανδρέας Ζωίτσας υποδέχθηκε τον Γιώργο Ασημακόπουλο, σε μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια, χιούμορ αλλά και συγκίνηση.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην παίκτης ριάλιτι άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τις εμπειρίες του στην τηλεόραση, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη ζωή του.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος αποκάλυψε ότι η συμμετοχή του στο Survivor ήρθε εντελώς απρόσμενα και με μια δόση παρεξήγησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πίστευε πως η πρόταση που του έγινε αφορούσε το My Style Rocks. Τελικά, βρέθηκε να ετοιμάζει βαλίτσες για Άγιο Δομίνικο, σε ένα παιχνίδι που τον έφερε στο προσκήνιο και του άνοιξε νέους δρόμους.

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά στο «Πρωινό», ο Γιώργος δεν μάσησε τα λόγια του: «Στο Πρωινό πήγαινα και δεν πήγαινα. Δεν μου έδωσαν χώρο και χρόνο. Δεν μου έδωσαν την ευκαιρία! Δοκίμαζα το φαγητό που είχε φτιάξει ο σεφ και ήρθε κάποιος από την παραγωγή και μου την είπε». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε την απογοήτευσή του για τον περιορισμένο ρόλο που είχε στην εκπομπή.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος μίλησε και για μια επαγγελματική πρόταση που δεν προχώρησε ποτέ. Όπως αποκάλυψε, είχε δεχτεί πρόταση για συμμετοχή στο J2US, ωστόσο κάποιο «φίδι», όπως είπε, «έβαλε το κεφαλάκι του» και η συνεργασία τελικά ακυρώθηκε.

Σε μια πιο συναισθηματική στιγμή της συνέντευξης, ο Γιώργος αναφέρθηκε στα δύσκολα χρόνια που πέρασε μετά τον θάνατο του αδελφού του: «Θυμάμαι να είμαι σπίτι μόνος μου, να πεινάω, να μην έχω τίποτα να φάω και να βάζω στην κατσαρόλα λίγο καλαμπόκι με βούτυρο για μεσημεριανό». Μια εξομολόγηση που συγκίνησε, δείχνοντας τη δύναμη αλλά και την ευαισθησία του.

Με καλεσμένο τον Γιώργο Ασημακόπουλο, το «Spill the Tea» απέδειξε ξανά ότι μπορεί να συνδυάσει χιούμορ, αυθεντικότητα και συναίσθημα, προσφέροντας αληθινές στιγμές, πέρα από τις κάμερες και τα φώτα.

MAD TV Spill The Tea Γιώργος Ασημακόπουλος ΕΚΠΟΜΠΕΣ
