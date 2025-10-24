MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 24.10.2025

Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

Η Χρύσα ανοίγει την καρδιά της στον Ανδρέα Ζωίτσα και μοιράζεται αλήθειες για τη ζωή και τα social
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο Mad TV, η Χρύσα Χατζηγεωργίου ήρθε αποφασισμένη να τα πει όλα! Με το γνωστό της χαμόγελο, αλλά και με ειλικρίνεια, μίλησε για την προσωπική της ζωή, την εμπειρία της στο Survivor και τα σχέδιά της για το μέλλον.

Η Χρύσα δεν δίστασε με τον δικό της τρόπο να επιβεβαιώσει τον χωρισμό της από τον πρώην Survivor και νικητή του Exathlon, Φάνη Μπολέτση. Με ωριμότητα και ψυχραιμία, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, αλλά έδειξε ξεκάθαρα πως έχει αφήσει πίσω της αυτή τη φάση, κοιτώντας μπροστά με θετική ενέργεια.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της στο Survivor έγινε κυριολεκτικά από τη μια στιγμή στην άλλη, μιας και έκανε τη δήλωση συμμετοχής και μέσα σε τρεις ώρες την πήραν τηλέφωνο ενώ δεν πέρασε καν αθλητικές δοκιμασίες.  Όπως φαίνεται, η Χρύσα ήταν γραφτό να βρεθεί στις παραλίες του Άγιου Δομίνικου.

Η συζήτηση πήγε και στα social media, όπου η Χρύσα αποκάλυψε κάτι που δεν περιμέναμε: τα περισσότερα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει προέρχονται από… άνδρες! Παρόλα αυτά, παραμένει ψύχραιμη και αντιμετωπίζει τα σχόλια με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

Η Χρύσα αποκάλυψε επίσης πως έχει δεχτεί πρόταση για συμμετοχή σε reality μόδας, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε σύντομα σε έναν διαφορετικό ρόλο.

Όσο για το μέλλον; Η ίδια ονειρεύεται μια ζωή γεμάτη δημιουργία και αγάπη, να γίνει μαμά και να έχει τη δική της επιχείρηση.

