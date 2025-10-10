Εκπομπές Mad TV 10.10.2025

Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

Ο τραγουδιστής μίλησε χωρίς φίλτρα στον Ανδρέα Ζώιτσα για τη σχέση του, τις τηλεοπτικές προτάσεις και τα καλλιτεχνικά του όνειρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ηλίας Μπόγδανος ήταν ο σημερινός καλεσμένος στην εκπομπή «Spill The Tea» του Mad TV, που παρουσιάζει ο Ανδρέας Ζώιτσας, και μίλησε με ειλικρίνεια για μερικές από τις πιο προσωπικές και ενδιαφέρουσες στιγμές της ζωής και της καριέρας του.

Με χαμόγελο και διάθεση για αποκαλύψεις, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην πρόταση γάμου που έκανε στην αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου. Όπως εξομολογήθηκε, η πρόταση δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά ήρθε εντελώς αυθόρμητα, στον γάμο ενός πολύ καλού του φίλου. Δεν είχε καν δαχτυλίδι πάνω του εκείνη τη στιγμή, γεγονός που αποδεικνύει πόσο αυθεντική και συναισθηματική ήταν η απόφασή του.

Διάβασε επίσης: Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, αποκάλυψε επίσης ότι του είχε γίνει πρόταση συμμετοχής στο Exathlon, την οποία όμως αρνήθηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της απόφασής του.

Όσο για τη Eurovision, ο Ηλίας δεν έκρυψε ότι ονειρεύεται τον εαυτό του πάνω στη σκηνή του Διαγωνισμού, αν και παραδέχτηκε πως θα ήταν ένα τεράστιο challenge. Όπως είπε, το γεγονός ότι έχεις μόνο μία ευκαιρία να ερμηνεύσεις το τραγούδι σου μπροστά σε εκατομμύρια θεατές το κάνει πολύ απαιτητικό και στρεσογόνο.

Ο Ηλίας Μπόγδανος απέδειξε για άλλη μια φορά πως, πέρα από το ταλέντο του στη μουσική, είναι ένας αληθινός και προσγειωμένος άνθρωπος που δεν φοβάται να μοιραστεί τις πιο προσωπικές του στιγμές.

Διάβασε επίσης: Spill The Tea: Ο Σπύρος Μαρτίκας κάνει αποκαλύψεις για το Exathlon και τη προσωπική του ζωή

