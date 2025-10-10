Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!

Μετά την αποτυχία του «Snow White» και την επιτυχία του «Lilo & Stitch», η Disney επαναφέρει το «Tangled» με φρέσκια στρατηγική και βλέψεις για νέα box office ρεκόρ

Στον κόσμο του σινεμά, όπου οι αναβιώσεις κλασικών ιστοριών κινούνται ανάμεσα στη νοσταλγία και την εμπορική στρατηγική, η Disney δείχνει να επιστρέφει δυναμικά με μία από τις πιο αγαπημένες της επιτυχίες. Μετά από μήνες αναμονής και αμφιβολιών, το στούντιο ανακοίνωσε πως το live-action remake του «Tangled» προχωρά εκ νέου στην παραγωγή, ένα πρότζεκτ που είχε «παγώσει» επ’ αόριστον στις αρχές της χρονιάς. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της Disney σε μια ιστορία που συνδύασε χιούμορ, ρομαντισμό και σύγχρονη ματιά πάνω στο κλασικό παραμύθι της Ραπουνζέλ, κερδίζοντας τις καρδιές μικρών και μεγάλων από το 2010.

Η αναβίωση του project έρχεται σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων για το στούντιο, το οποίο είδε την ταινία «Snow White» να αποτυγχάνει εμπορικά τον περασμένο Μάρτιο, προκαλώντας ανησυχία για την κατεύθυνση των live-action μεταφορών του. Ωστόσο, η τεράστια επιτυχία του «Lilo & Stitch», που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, φαίνεται να άλλαξε τα δεδομένα.

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson απαθανατίζεται από τον σουρεαλιστικό φακό του Γιώργου Λάνθιμου στη νέα καμπάνια της Prada

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, η διαφορά μεταξύ των δύο παραγωγών έγκειται στην πολιτισμική τους απήχηση: η «Snow White» του 1937 δεν συγκινεί πλέον τη νέα γενιά, ενώ η «Lilo & Stitch», βασισμένη στην ταινία του 2002, παραμένει δημοφιλής και στις πλατφόρμες streaming, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία και στα προϊόντα λιανικής. Με αυτά τα δεδομένα, η Disney ελπίζει πως το «Tangled» θα καταφέρει να αγγίξει παρόμοια επίπεδα επιτυχίας, αξιοποιώντας την ισχυρή του παρουσία στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Scarlett Johansson βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται για τον ρόλο της Mother Gothel, της ματαιόδοξης «μητέρας» της Ραπουνζέλ. Αν επιβεβαιωθεί, η συμμετοχή της θα αποτελέσει μεγάλο ατού για την παραγωγή, καθώς συνδυάζει υποκριτικό κύρος και διεθνή αναγνωρισιμότητα, στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία. Αν και το υπόλοιπο καστ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι φήμες ήδη οργιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα για το ποια ηθοποιός θα ενσαρκώσει τη Ραπουνζέλ, με τους θαυμαστές να περιμένουν με ανυπομονησία την επίσημη ανακοίνωση.

Η επαναφορά του «Tangled» δεν είναι απλώς μια ακόμη απόπειρα αναβίωσης, είναι μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στο να επαναφέρει τη Disney στο επίκεντρο του κινηματογραφικού ενδιαφέροντος. Με την επιτυχία του «Lilo & Stitch» να έχει δείξει τον δρόμο, το στούντιο φαίνεται έτοιμο να ρίξει ξανά τα μαλλιά της Ραπουνζέλ, αυτή τη φορά με στόχο να κατακτήσει τις κορυφές του box office.

Διάβασε επίσης: Η αποχώρηση του Jimmy Kimmel κατέστρεψε οικονομικά την Disney