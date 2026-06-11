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Mad TV News 11.06.2026

«Έχεις Άστρο»: Ποια 4 ζώδια είναι οι «βασιλιάδες» του ghosting

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Ο Astrojason αποκαλύπτει τα 4 ζώδια που θεωρούνται οι «βασιλιάδες του ghosting» και εξαφανίζονται ξαφνικά από τις σχέσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Δίδυμοι: Επικοινωνούν έντονα, μετά εξαφανίζονται ξαφνικά και επανεμφανίζονται σαν να μη συνέβη τίποτα.
  • Υδροχόος: Εξαφανίζεται στον κόσμο του, ξεχνά να απαντήσει, θεωρώντας το απλά "space".
  • Τοξότης: Αποφεύγει την πίεση και τις βαριές συζητήσεις, εξαφανίζεται για να μην αντιμετωπίσει ένταση.
  • Ιχθύες: Εξαφανίζονται απρόβλεπτα, χάνονται στα συναισθήματά τους, αφήνοντας ερωτηματικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ghosting έχει γίνει πλέον κλασικό φαινόμενο στις σχέσεις και στα situationships, και αν σου έχει συμβεί, πιθανότατα έχεις μείνει να κοιτάς το κινητό σου αναρωτώμενος «τι έγινε τώρα;». Ο astrojason μπαίνει στο παιχνίδι και αποκαλύπτει ποια 4 ζώδια έχουν… master στην εξαφάνιση χωρίς προειδοποίηση. Δεν είναι απλά ότι χάνονται, είναι ότι εξαφανίζονται σαν να άνοιξε η γη και να τους κατάπιε.

Φαντασμαγορικό πλάσμα με λευκό σεντόνι και μαύρες τρύπες για μάτια κρατάει κούπα με μήνυμα "rise & grind" στην παραλία.
Pexels.com

Αν έχεις βιώσει ξαφνική σιωπή από το πουθενά, ίσως η απάντηση βρίσκεται στα άστρα. Ο Jason εξηγεί ότι κάποια ζώδια έχουν έντονη ανάγκη για ελευθερία, αποστασιοποίηση ή συναισθηματικό reset, κάτι που τα κάνει να κόβουν επαφές χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 8/6 – 14/6

Μέσα σε αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς, ο Astrojason ξεχωρίζει 4 ζώδια που φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη τάση σε αυτό το εξαφανίζομαι και ξαναεμφανίζομαι στυλ. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι 4 μεγάλοι «ghosters» του ζωδιακού κύκλου και τι κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά τους

1. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι το απόλυτο wild card. Μπορεί να σου στέλνουν όλη μέρα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία, αλλά ξαφνικά… σιγή ασυρμάτου. Χάνονται χωρίς προειδοποίηση σαν να άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Το πιο τρελό είναι ότι μετά από μέρες ή εβδομάδες μπορεί να επιστρέψουν casual με ένα απλό: «Τι κάνεις;» σαν να μην συνέβη τίποτα.

2. Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν κάνει ghosting επίτηδες, απλά… εξαφανίζεται. Κλείνεται στον κόσμο του, χάνεται στις σκέψεις του και μπορεί να ξεχάσει να απαντήσει για μέρες. Όταν επιστρέψει, θα σου πει ένα χαλαρό: «Sorry, χάθηκα λίγο», σαν να μη δημιουργήθηκε καν συναισθηματικό κενό. Για εκείνον είναι απλά space, για σένα είναι ψυχολογικό rollercoaster.

3. Τοξότης

Ο Τοξότης δεν αντέχει την πίεση, το δράμα και τις βαριές συζητήσεις. Αν νιώσει ότι τον περιορίζεις, μπορεί να εξαφανιστεί πιο γρήγορα κι από story στο Instagram. Δεν του αρέσει η συναισθηματική ένταση, οπότε πολλές φορές επιλέγει τη διαφυγή αντί για την αντιπαράθεση. Είναι ειλικρινής… αλλά όχι πάντα παρών.

4. Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι οι πιο απρόβλεπτοι του παιχνιδιού. Μπορεί να σου πουν «μου αρέσεις», «σε σκέφτομαι», «δεν έχω ξανανιώσει έτσι» και λίγες μέρες μετά να εξαφανιστούν χωρίς εξήγηση. Δεν είναι πάντα κακή πρόθεση, πολλές φορές χάνονται μέσα στα συναισθήματά τους. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: εσύ να αναρωτιέσαι τι πήγε λάθος.

Γυναίκα με σκούρο πουά φορεματάκι κοιτάζει προβληματισμένη το κινητό της, σχετικό με τα ζώδια και το ghosting.
www.pexels.com

Το ghosting δεν είναι ποτέ ευχάριστο, ανεξάρτητα από το ζώδιο που το προκαλεί. Σύμφωνα με τον Jason, κάθε ζώδιο έχει τους δικούς του λόγους για να απομακρύνεται, αλλά αυτό δεν κάνει την εμπειρία λιγότερο confusing. Είτε από ανάγκη για ελευθερία, είτε από συναισθηματική υπερφόρτωση, το αποτέλεσμα μένει ίδιο: σιωπή. Κι αν κάτι μας μαθαίνει αυτό το top 4, είναι ότι η επικοινωνία παραμένει πάντα το πιο σημαντικό στοιχείο σε κάθε σχέση.

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