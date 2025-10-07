Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε

Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους, τα προσωπικά της και τα επαγγελματικά της όνειρα

Η Ματίνα Ζάρα ήταν η καλεσμένη της εκπομπής «Spill The Tea» του Ανδρέα Ζωίτσα στο MAD TV και μίλησε με ειλικρίνεια, χιούμορ αλλά και συναίσθημα για τα πάντα: από τη viral στιγμή που την πλήγωσε μέχρι τα σχέδια γάμου και τις καλλιτεχνικές της φιλοδοξίες.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο περιστατικό που συνέβη προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν εμφανίστηκε στο Romeo μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Κατά την εμφάνισή της, ο ήχος δεν ήταν καλός, κάτι που την αδίκησε σημαντικά. Ένα βίντεο από τη σκηνή ανέβηκε στο TikTok, έγινε viral και, όπως αποκάλυψε η ίδια, δέχτηκε σκληρή κριτική και «κράξιμο», ενώ τόνισε την ανθρωποφαγία που υπάρχει στην κοινωνία.

Η Ματίνα μίλησε και για τα προσωπικά της, λέγοντας πως βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη και ισορροπημένη φάση ενώ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει και μια… πρόταση γάμου around the corner. Μάλιστα, πρόταση γάμου είχε δεχτεί από έναν θαυμαστή πριν 3 χρόνια στο καμαρίνι της.

Παράλληλα, δεν δίστασε να πετάξει και μια διακριτική μπηχτή για το παρελθόν, αναφέροντας πως έχει αφήσει πίσω της ανθρώπους που δεν της ταίριαζαν, αναφερόμενη έμμεσα στον Λάμπρο Χούτο, με τον οποίο είχε φτάσει πολύ κοντά στον γάμο, πριν τον ακυρώσουν λίγες μέρες πριν την τελετή.

Η συζήτηση έκλεισε με καλλιτεχνικές αποκαλύψεις, αφού η Ματίνα δεν έκρυψε την επιθυμία της να συνεργαστεί με τον κολλητό της και καταξιωμένο καλλιτέχνη Νίκο Οικονομόπουλο.

