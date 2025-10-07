Gen Z και Love Bombing: Όταν η αγάπη γίνεται χειριστικό εργαλείο

Πίσω από τα κομπλιμέντα και την υπερβολική προσοχή κρύβεται ένας νέος τρόπος χειρισμού που επηρεάζει τις σχέσεις της Gen Z

Βγαίνεις με κάποιον/α και ξαφνικά νιώθεις πως ζεις σε ρομαντική ταινία. Κομπλιμέντα, «σε θέλω», «δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι», δώρα, καρδούλες, καλημέρες και καληνύχτες non-stop. Σου φαίνεται τέλειο; Κράτα μια επιφύλαξη. Αυτό μπορεί να μην είναι αληθινή αγάπη. Μπορεί να είναι love bombing, ένα τοξικό μοτίβο συμπεριφοράς που μοιάζει με έρωτα, αλλά είναι μια μορφή χειρισμού.

Τι είναι το love bombing;

Το love bombing είναι όταν κάποιος σε «βομβαρδίζει» με υπερβολική αγάπη, ενδιαφέρον και προσοχή στην αρχή μιας σχέσης, για να σε κερδίσει γρήγορα και να σε κάνει να εξαρτηθείς από αυτόν/αυτήν. Δεν πρόκειται για αυθόρμητο πάθος. Είναι στρατηγικό. Σου ρίχνει το τυράκι της αποδοχής, σε κάνει να νιώθεις «μοναδικός/ή», κι όταν πια έχεις δεθεί, η συμπεριφορά αλλάζει: απομακρύνεται, γίνεται ψυχρός/ή ή αρχίζει να σε ελέγχει.

Πώς το καταλαβαίνεις;

Αν αναρωτιέσαι αν συμβαίνει σε εσένα, δες αυτά τα σημάδια:

Σε αποκαλεί «έρωτα της ζωής του/της» από τη 2η εβδομάδα

Σου στέλνει μηνύματα συνέχεια και παρεξηγείται αν δεν απαντήσεις άμεσα

Σου κάνει δώρα χωρίς λόγο και σε «πνίγει» με επιβεβαίωση

Θέλει να περνάτε όλο τον χρόνο μαζί και ζηλεύει αν δεν το κάνεις

Σε βάζει στο βάθρο και μετά σε ρίχνει με μια ατάκα του τύπου «έχεις αλλάξει»

Το pattern είναι κλασικό: ιδανικός/ή στην αρχή, ψυχρός/ή στη συνέχεια. Και εσύ μένεις να αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά.

Γιατί η Gen Z το ζει πιο έντονα;

Η Gen Z έχει μεγαλώσει με social media, likes, instant crushes και fast dating. Το love bombing είναι σχεδόν… προσαρμοσμένο στο ψηφιακό φλερτ:

Οι γνωριμίες γίνονται γρήγορα

Τα συναισθήματα εκφράζονται άμεσα (συχνά υπερβολικά)

Η επιβεβαίωση ψάχνεται online και η εξάρτηση χτίζεται εύκολα

Γι’ αυτό και αυτό το φαινόμενο έχει γίνει viral συζήτηση σε TikTok, Reddit, και ψυχολογικά podcasts. Όλοι μιλούν για το love bombing και όχι τυχαία.

Πώς να προστατευτείς:

Μην ενθουσιάζεσαι μόνο με λόγια και υποσχέσεις. Δες αν ταιριάζουν με πράξεις.

Μην βιαστείς να δώσεις τον εαυτό σου 100% σε κάποιον/α που μόλις γνώρισες.

Αν νιώθεις πίεση να ανταποδώσεις «την αγάπη», πάρε απόσταση.

Μίλα με φίλους που σε ξέρουν βλέπουν τα red flags πιο καθαρά.

Το love bombing δεν είναι cute. Δεν είναι πάθος. Δεν είναι έρωτας. Είναι χειρισμός με ρομαντικό περιτύλιγμα. Μάθε να ξεχωρίζεις το πραγματικό ενδιαφέρον από την ανάγκη κάποιου να σε ελέγξει. Γιατί η αληθινή αγάπη δεν έρχεται να σε «συντρίψει», έρχεται να σε στηρίξει.

