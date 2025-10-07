Fashion 07.10.2025

Vivienne Westwood και McQueen SS26: Αναρχία και ρομαντισμός στη μόδα του μέλλοντος

Η Vivienne Westwood γιορτάζει την ελευθερία της δημιουργίας, ενώ ο οίκο McQueen εξερευνά τον σκοτεινό ρομαντισμό της σύγχρονης γυναίκας
Η φετινή σεζόν φέρνει στο προσκήνιο δύο πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου καθηλωτικές προσεγγίσεις στη γυναικεία μόδα. Από τη μία η Vivienne Westwood, με τη συλλογή της Spring/Summer 2026, εξερευνά την περιπέτεια και τη φαντασία μέσα από έντονες γεωμετρίες, ανατρεπτικές σιλουέτες και εκκεντρικές λεπτομέρειες που αποθεώνουν το προσωπικό στιλ και την ελευθερία της έκφρασης. Η αίσθηση παιχνιδιού και αντισυμβατικότητας είναι διάχυτη, με έντονες αναφορές στο punk DNA του οίκου και την ιστορία του σχεδιασμού.

Από την άλλη, ο οίκος McQueen και η πρώην καλλιτεχνική διεύθυνση του Seán McGirr, με τη συλλογή της Άνοιξης 2026, βυθίζει το κοινό σε έναν κόσμο μυθολογίας και σκοτεινής ρομαντικής ατμόσφαιρας. Η έμπνευση από την ταινία cult folk-horror «The Wicker Man» αναδεικνύει κλασικά στοιχεία της κληρονομιάς McQueen, όπως τα Bumster παντελόνια, τους κορσέδες και τα δραματικά δερμάτινα φορέματα, ενώ η μουσική και η ατμόσφαιρα μεταφέρουν τους θεατές σε έναν κόσμο μαγικό και θεατρικό.

vivienne_westwood_ss_26
https://www.viviennewestwood

Η αισθητική της φαντασίας και του παιχνιδιού

Η συλλογή της Vivienne Westwood διακρίνεται για τις περίτεχνες αναλογίες, τις πολυστρωματικές σιλουέτες και τα γεωμετρικά cuts που προκαλούν το βλέμμα. Οι έντονες υφές, τα ασύμμετρα κοψίματα και οι δραματικές φούστες δημιουργούν μια αίσθηση κίνησης και ελευθερίας. Ο συνδυασμός υλικών, όπως το σατέν, το tweed και τα δερμάτινα στοιχεία, σε αντισυμβατικές φόρμες, αναδεικνύει μια σύγχρονη, παιχνιδιάρικη εκδοχή της Westwood που ταυτόχρονα σέβεται την ιστορία και το DNA του οίκου.

vivienne_westwood_ss_261
https://www.viviennewestwood.com/
vivienne_westwood_ss_262
https://www.viviennewestwood.com/
vivienne_westwood_ss_264
https://www.viviennewestwood.com/

Στη συλλογή του οίκου McQueen, η έμφαση δίνεται στην μυθολογία και στη θεατρικότητα. Τα κοστούμια, οι κορσέδες με ασύμμετρα cutouts και τα ultra low-rise παντελόνια συνδυάζονται με πολυτελείς υφές, όπως το βελούδο και η δαντέλα, δημιουργώντας δραματικές, αλλά ταυτόχρονα σαγηνευτικές σιλουέτες. Τα χρώματα, από βαθύ κόκκινο και λευκό μέχρι παστέλ και κιτρινοκαναρινί, ενισχύουν τη μυστηριώδη, almost παραμυθένια αίσθηση.

macqueen_ss_26
https://www.alexandermcqueen.com/
mcqueen_ss_26
https://www.alexandermcqueen.com/
macqueen_ss_26
https://www.alexandermcqueen.com/

Η δύναμη της ιστορίας και της κληρονομιάς

Και οι δύο οίκοι αντλούν έμπνευση από την ιστορία τους, αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Η Westwood αναβιώνει τον punk και avant-garde χαρακτήρα της, συνδυάζοντας τις κλασικές σιλουέτες με σύγχρονα στοιχεία. Η συλλογή επικεντρώνεται στην αυτοέκφραση και την προσωπική αφήγηση, ενισχύοντας την έννοια της μόδας ως μέσο διασκέδασης και δημιουργικότητας.

macqueen_ss_26
https://www.viviennewestwood.com/

Η McQueen, αντίθετα, εμβαθύνει στην ιστορία του οίκου με σεβασμό στις iconic σιλουέτες και τα ιστορικά σχέδια, όπως τα Bumster παντελόνια και οι κορσέδες, προσθέτοντας στοιχεία μυθολογίας και θεατρικότητας. Η συλλογή ενσωματώνει τη σκοτεινή ρομαντική αισθητική του Lee Alexander McQueen, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα σκηνικό μαγικό και απόκοσμο, όπου κάθε κομμάτι αφηγείται μια ιστορία.

mcqueen_ss_26
https://www.alexandermcqueen.com/

Ομοιότητες και διαφορές

Η μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ των δύο συλλογών είναι στον τόνο και τη διάθεση. Η Westwood εκπέμπει ενέργεια, παιχνίδι και εκκεντρικότητα, ενώ η McQueen εστιάζει στη μυθολογία, τη δραματικότητα και τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Παρόλα αυτά, και οι δύο συλλογές συνδέονται μέσα από την ανάγκη τους για πειραματισμό, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την ικανότητα να μετατρέψουν κάθε κομμάτι σε statement.

