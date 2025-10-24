MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 24.10.2025

Φινάλε για τις Σέρρες! Το τελευταίο επεισόδιο επιβεβαιώνει πως η αγάπη πάντα βρίσκει τον τρόπο να μένει

Σέρρες
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1, το τελευταίο επεισόδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, Σέρρες, θα παρακολουθήσουμε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 22:30. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού: «Λένε πως κάποια στιγμή όλοι φεύγουν. Άλλοι για άλλες πόλεις, άλλοι για άλλες ζωές, κι άλλοι απλώς για να βρουν λίγο χώρο να ανασάνουν. Όμως, ακόμα κι αν όλοι χαθούν, η αγάπη θα βρει τον τρόπο να μείνει. Ίσως λίγο πεισματάρικα, ίσως λίγο αδέξια, αλλά είναι πάντα εκεί, πάντα δίπλα μας.

Κρύβεται σε μια αγκαλιά που καθυστέρησε, σε ένα «σ’ αγαπώ» που ειπώθηκε μισό, σ’ ένα μήνυμα που δεν στάλθηκε ή σε εκείνο το τηλέφωνο που δεν πρόλαβε να γίνει. Εδώ, είμαστε λοιπόν, στη στιγμή του «αντίο». Και αυτή η σκηνή του αποχωρισμού έχει σαν σκηνικό τους δρόμους των Σερρών, ένα χαμόγελο και μια καρδιά που συνεχίζει να θυμάται. Κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος. Και τώρα; Τι μένει, άραγε, από αυτή τη διαδρομή; Αυτό που μένει είναι η βεβαιότητα ότι όλοι αξίζουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο που δεν ψάχνει το τέλειο, σε έναν κόσμο που αρκεί να μπορεί να γελάει, να συγκινείται, να αποδέχεται, να συγχωρεί και να αγαπάει…».

Σέρρες

Διάβασε επίσης: Λάλος και Λαμπροπούλου ξαναχτυπούν με την σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» – Η ημερομηνία πρεμιέρας στο Mega

Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, Σέρρες

Ο Άγγελος φεύγει, ο Οδυσσέας μένει. Μόνος στο καφέ, μόνος και στο κρεβάτι. Με μια ερωτική εξομολόγηση που δεν κατάφερε να σταματήσει την αποχώρηση, αλλά τουλάχιστον ειπώθηκε. Και όσο η Χρύσα στέκεται στο πλευρό του με τον μοναδικό της τρόπο, ο Λευτέρης είναι πιο περήφανος από ποτέ για τον γιο του και όσα έχει καταφέρει. Και αν και η θεία Σταματίνα είναι πιο ήσυχη από ποτέ, με τον τρόπο της αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως οι θείες, μπορεί να μην ξέρουν τι λένε, αλλά πάντα είναι εκεί όταν χρειάζεσαι έναν παράλογο άνθρωπο να σε ταρακουνήσει. Το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά η αγάπη πάντα βρίσκει τον τρόπο να μένει.

Σέρρες

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1, το τελευταίο επεισόδιο

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Διάβασε επίσης: «Το Σόι Σου» είναι και πάλι εδώ! Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της μεγάλης επιστροφής

ANT1 Ελληνικές Σειρές Σέρρες 2ος κύκλος
