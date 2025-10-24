MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

Όλα όσα αποκάλυψε για το burnout, τα social media, το «Πλυντήριο» και τη δύναμη της αυθεντικότητας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD στο MAD TV, η Αθηνά Κλήμη φιλοξενεί τη Νεφέλη Meg σε μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια, αυτοσαρκασμό και συναίσθημα.

Η δημιουργός μίλησε για τη σχέση της με τα social media, την πίεση της δημοσιότητας και το πώς το χιούμορ έγινε η πιο δυνατή της άμυνα. Το κοινό γνώρισε μια πιο ανθρώπινη πλευρά της, μακριά από τα φίλτρα του διαδικτύου.

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια

Η αυθεντικότητα είναι η νέα δύναμη

Η Νεφέλη Meg μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία, το burnout και τη σημασία του να παραμένεις αληθινός στον χώρο των media. Εξήγησε πως το Πλυντήριο του ΣΚΑΪ ήταν για εκείνη μια δημιουργική πρόκληση και μια ευκαιρία να εκφράσει την άποψή της με τον δικό της τρόπο. Με τη χαρακτηριστική της ειλικρίνεια, σχολίασε τη σημερινή τηλεόραση, την επιρροή των social creators και το πώς το περιεχόμενο με ουσία βρίσκει πάντα τον δρόμο του προς το κοινό.

Δες τη συνέντευξη αποκλειστικά στο Mad.gr

Όλα τα επεισόδια του Talk to MAD προβάλλονται αποκλειστικά στο Mad.gr, με backstage στιγμές, highlights και unseen υλικό από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες και influencers. Μείνε συντονισμένος για κάθε νέα συνέντευξη και ανακάλυψε πώς η νέα γενιά αλλάζει τους κανόνες στα ελληνικά media, μόνο στο Mad.gr, το σπίτι της αυθεντικής ψυχαγωγίας.

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

