Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια

Η digital creator και επιχειρηματίας ανοίγει τα χαρτιά της στον Ανδρέα Ζωίτσα και δεν «μασάει» τα λόγια της

Η Emilia Vodos είναι η αυριανή καλεσμένη στην εκπομπή «Spill The Tea» του MAD TV με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζωίτσα, και όπως φαίνεται έρχεται με διάθεση να πει τα πράγματα όπως είναι. Χωρίς φιλτράρισμα, χωρίς περιστροφές.

Στη συνέντευξη, η γνωστή digital creator μιλάει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την πίεση των social media, την τηλεοπτική πραγματικότητα αλλά και τα επαγγελματικά της βήματα.

Η Emilia ξεκίνησε την κουβέντα της αποκαλύπτοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο βίωσε burn out εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης στα social media και της συνεχούς συμμετοχής της σε events. Τώρα δηλώνει πως επέστρεψε πιο δυνατή και πιο ξεκάθαρη από ποτέ για το τι θέλει και τι δεν θέλει.

Η συζήτηση δεν άργησε να πάρει πιο spicy τροπή, όταν ο Ανδρέας Ζωίτσας αναφέρθηκε στο GNTM. Η Emilia ήταν ξεκάθαρη: Της άρεσε πολύ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά καθόλου το υπόλοιπο team. Όταν ρωτήθηκε για τη νέα backstage host του GNTM, Γεωργία Μπέζα, η απάντησή της ήταν εξίσου κοφτή, μιας και τόνισε πως δεν ξέρει καν ποια είναι αλλά και πως δεν καταλαβαίνει με ποιο κριτήριο επιλέγονται πλέον κάποια πρόσωπα στην τηλεόραση.

Σχετικά με το αν θα τη βλέπαμε ποτέ σε ρόλο σχολιάστριας ή μέλους τηλεοπτικού πάνελ, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: Ποτέ! Παράλληλα, η Emilia δεν δίστασε να αποκαλύψει πως βρίσκεται σε σχέση, χωρίς όμως να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ενώ μίλησε και για το περιστατικό με τον DRAKE. Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Emilia ανακοίνωσε το επόμενο επαγγελματικό της βήμα: Θα ξεκινήσει τα δικά της online μαθήματα μόνο για γυναίλες.

