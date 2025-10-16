MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 16.10.2025

Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια

Spill the tea Emilia Vodos
Η digital creator και επιχειρηματίας ανοίγει τα χαρτιά της στον Ανδρέα Ζωίτσα και δεν «μασάει» τα λόγια της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Emilia Vodos είναι η αυριανή καλεσμένη στην εκπομπή «Spill The Tea» του MAD TV με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζωίτσα, και όπως φαίνεται έρχεται με διάθεση να πει τα πράγματα όπως είναι. Χωρίς φιλτράρισμα, χωρίς περιστροφές.

Στη συνέντευξη, η γνωστή digital creator μιλάει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την πίεση των social media, την τηλεοπτική πραγματικότητα αλλά και τα επαγγελματικά της βήματα.

Spill the tea Emilia Vodos

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

Η Emilia ξεκίνησε την κουβέντα της αποκαλύπτοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο βίωσε burn out εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης στα social media και της συνεχούς συμμετοχής της σε events. Τώρα δηλώνει πως επέστρεψε πιο δυνατή και πιο ξεκάθαρη από ποτέ για το τι θέλει και τι δεν θέλει.

Spill the tea Emilia Vodos

Η συζήτηση δεν άργησε να πάρει πιο spicy τροπή, όταν ο Ανδρέας Ζωίτσας αναφέρθηκε στο GNTM. Η Emilia ήταν ξεκάθαρη: Της άρεσε πολύ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά καθόλου το υπόλοιπο team. Όταν ρωτήθηκε για τη νέα backstage host του GNTM, Γεωργία Μπέζα, η απάντησή της ήταν εξίσου κοφτή, μιας και τόνισε πως δεν ξέρει καν ποια είναι αλλά και πως δεν καταλαβαίνει με ποιο κριτήριο επιλέγονται πλέον κάποια πρόσωπα στην τηλεόραση.

Spill the tea Emilia Vodos

Σχετικά με το αν θα τη βλέπαμε ποτέ σε ρόλο σχολιάστριας ή μέλους τηλεοπτικού πάνελ, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: Ποτέ! Παράλληλα, η Emilia δεν δίστασε να αποκαλύψει πως βρίσκεται σε σχέση, χωρίς όμως να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ενώ μίλησε και για το περιστατικό με τον DRAKE. Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Emilia ανακοίνωσε το επόμενο επαγγελματικό της βήμα: Θα ξεκινήσει τα δικά της online μαθήματα μόνο για γυναίλες. 

Μην τη χάσετε στο Spill The Tea, αύριο στο MAD TV με τον Ανδρέα Ζωίτσα!

Διάβασε επίσης: Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Emilia Vodos MAD TV Spill The Tea ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z

Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z

16.10.2025
Επόμενο
Όλα έτοιμα! Η Αθηνά Οικονομάκου μιλά ανοιχτά για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Όλα έτοιμα! Η Αθηνά Οικονομάκου μιλά ανοιχτά για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

16.10.2025

Δες επίσης

Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

10.10.2025
Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε
Εκπομπές Mad TV

Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε

07.10.2025
Spill The Tea: Ο Σπύρος Μαρτίκας κάνει αποκαλύψεις για το Exathlon και τη προσωπική του ζωή
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea: Ο Σπύρος Μαρτίκας κάνει αποκαλύψεις για το Exathlon και τη προσωπική του ζωή

26.09.2025
Ηρακλής Τσουζίνοφ: Γάμος, Netflix και Επίδαυρος – Όσα αποκάλυψε στο «Spill the Tea»
Εκπομπές Mad TV

Ηρακλής Τσουζίνοφ: Γάμος, Netflix και Επίδαυρος – Όσα αποκάλυψε στο «Spill the Tea»

23.09.2025
MAD SUNKISSED: Εκρηκτικό φινάλε παρέα με την Μορφούλα Ιακωβίδου
Εκπομπές Mad TV

MAD SUNKISSED: Εκρηκτικό φινάλε παρέα με την Μορφούλα Ιακωβίδου

30.08.2025
MAD SUNKISSED: Ο Zao σε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα και ρυθμό
Εκπομπές Mad TV

MAD SUNKISSED: Ο Zao σε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα και ρυθμό

29.08.2025
MAD SUNKISSED: Ανδρέας Πανάγος και Ιάσονας Παπαματθαίου σε ένα επεισόδιο γεμάτο θερινή αύρα
Εκπομπές Mad TV

MAD SUNKISSED: Ανδρέας Πανάγος και Ιάσονας Παπαματθαίου σε ένα επεισόδιο γεμάτο θερινή αύρα

28.08.2025
MAD SUNKISSED: Η Billie Kark μιλά για μουσική, καλοκαίρι και ρίχνεται στο πιο δροσερό challenge
Εκπομπές Mad TV

MAD SUNKISSED: Η Billie Kark μιλά για μουσική, καλοκαίρι και ρίχνεται στο πιο δροσερό challenge

27.08.2025
MAD SUNKISSED: Ο Ανδρέας Δερδεμέζης και ο Γιώργος Σαββίδης σε ένα επεισόδιο γεμάτο ευχάριστα vibes
Εκπομπές Mad TV

MAD SUNKISSED: Ο Ανδρέας Δερδεμέζης και ο Γιώργος Σαββίδης σε ένα επεισόδιο γεμάτο ευχάριστα vibes

26.08.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Το μετέωρο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ

Το μετέωρο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;