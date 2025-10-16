Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z

Η Nicki Minaj άναψε φωτιές στη μουσική βιομηχανία με μια αιφνιδιαστική και εξαιρετικά αιχμηρή ανακοίνωση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι αποσύρει το επερχόμενο άλμπουμ της και σταματά να κυκλοφορεί νέα μουσική. Η απόφαση συνοδεύτηκε από δημόσια επίθεση προς τον Jay-Z, τον οποίο η ίδια φωτογράφισε ως υπεύθυνο για αυτή την εξέλιξη.

Σε ανάρτησή της, η Nicki Minaj έγραψε «Δεν πρόκειται να κυκλοφορήσω πια το άλμπουμ. Τέλος η μουσική. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος τώρα» και προσέθεσε την επίσημη διεύθυνση του Jay-Z στο X. Παρά το γεγονός ότι η Nicki Minaj δεν έχει συνεργαστεί ποτέ δισκογραφικά με τη Roc Nation, την εταιρεία entertainment που ανήκει στον Jay-Z, οι κατηγορίες της έδειχναν απευθείας προς εκείνον.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόλυτη ανατροπή, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα η Nicki Minaj είχε επιβεβαιώσει εκ νέου ότι το άλμπουμ της θα κυκλοφορούσε στις 27 Μαρτίου 2026. Οι εντάσεις ανάμεσα στη Nicki Minaj και τη Roc Nation είχαν κλιμακωθεί ήδη, όταν η ραπερ δημοσίευσε σειρά επικριτικών σχολίων κατά της εταιρείας.

Η ξαφνική απόφαση για απόσυρση του νέου άλμπουμ της, του οποίου ο προσωρινός τίτλος παρέμενε μυστικός, αφήνει μετέωρο τον δισκογραφικό της σχεδιασμό μετά την επιτυχία του «Pink Friday 2» που κυκλοφόρησε από τις Island και Republic Records. Παραμένει άγνωστο αν η κίνηση αυτή αποτελεί οριστική ρήξη με τη μουσική βιομηχανία ή τακτική πίεσης στο πλαίσιο προσωπικών και οικονομικών διεκδικήσεων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η δημόσια αντιπαράθεση της Nicki Minaj με τον Jay-Z κλονίζει ισχυρές ισορροπίες στον χώρο της hip-hop και δεν φαίνεται να έχει κλείσει ακόμη.

Ok I’m not going to put out the album anymore. No more music. Hope you’re happy now @sc Bye, Barbz. Love you for life pic.twitter.com/LpVEUVVtbT — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 15, 2025

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

