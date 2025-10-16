MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 16.10.2025

Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z

Η Nicki Minaj αιφνιδιάζει το μουσική βιομηχανία με οργισμένες αναρτήσεις και επιθέσεις κατά του Jay-Z και της Roc Nation
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nicki Minaj άναψε φωτιές στη μουσική βιομηχανία με μια αιφνιδιαστική και εξαιρετικά αιχμηρή ανακοίνωση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι αποσύρει το επερχόμενο άλμπουμ της και σταματά να κυκλοφορεί νέα μουσική. Η απόφαση συνοδεύτηκε από δημόσια επίθεση προς τον Jay-Z, τον οποίο η ίδια φωτογράφισε ως υπεύθυνο για αυτή την εξέλιξη.

Σε ανάρτησή της, η Nicki Minaj έγραψε «Δεν πρόκειται να κυκλοφορήσω πια το άλμπουμ. Τέλος η μουσική. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος τώρα» και προσέθεσε την επίσημη διεύθυνση του Jay-Z στο X. Παρά το γεγονός ότι η Nicki Minaj δεν έχει συνεργαστεί ποτέ δισκογραφικά με τη Roc Nation, την εταιρεία entertainment που ανήκει στον Jay-Z, οι κατηγορίες της έδειχναν απευθείας προς εκείνον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Μήνυμα-γρίφος φουντώνει τις φήμες για νέο album της Nicki Minaj

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόλυτη ανατροπή, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα η Nicki Minaj είχε επιβεβαιώσει εκ νέου ότι το άλμπουμ της θα κυκλοφορούσε στις 27 Μαρτίου 2026. Οι εντάσεις ανάμεσα στη Nicki Minaj και τη Roc Nation είχαν κλιμακωθεί ήδη, όταν η ραπερ δημοσίευσε σειρά επικριτικών σχολίων κατά της εταιρείας.

Η ξαφνική απόφαση για απόσυρση του νέου άλμπουμ της, του οποίου ο προσωρινός τίτλος παρέμενε μυστικός, αφήνει μετέωρο τον δισκογραφικό της σχεδιασμό μετά την επιτυχία του «Pink Friday 2» που κυκλοφόρησε από τις Island και Republic Records. Παραμένει άγνωστο αν η κίνηση αυτή αποτελεί οριστική ρήξη με τη μουσική βιομηχανία ή τακτική πίεσης στο πλαίσιο προσωπικών και οικονομικών διεκδικήσεων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η δημόσια αντιπαράθεση της Nicki Minaj με τον Jay-Z κλονίζει ισχυρές ισορροπίες στον χώρο της hip-hop και δεν φαίνεται να έχει κλείσει ακόμη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Nicki Minaj Stiletto Challenge: Από μια πόζα του 2013 σε viral φαινόμενο του 2025

album Jay Z Nicki Minaj
