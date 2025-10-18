MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Living 18.10.2025

Τι πρέπει να καθαρίσεις οπωσδήποτε τον Οκτώβριο για να αλλάξει όλο το σπίτι σου

Μπορείς να αλλάξεις ολοκληρωτικά την εικόνα και την αίσθηση του χώρου σου ξεκινώντας από το απλό αλλά καθοριστικό πλύσιμο των τζαμιών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο καθαρισμός των τζαμιών ίσως σου φαίνεται μία αγγαρεία που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, υπάρχει συγκεκριμένη εποχή που κάνει αυτή τη δουλειά όχι μόνο πιο εύκολη αλλά και πιο αποτελεσματική. Ο Οκτώβριος είναι ο καταλληλότερος μήνας για να φροντίσεις τα παράθυρά σου. Αυτή η περίοδος προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό δροσερών θερμοκρασιών και χαμηλής έντασης ηλιακού φωτός. Το καλοκαίρι τα καθαριστικά στεγνώνουν πολύ γρήγορα πάνω στο τζάμι, αφήνοντας θαμπάδες και γραμμές. Τον χειμώνα το κρύο δυσκολεύει τη διαδικασία, κάνει το νερό να στεγνώνει αργά και μετατρέπει το καθάρισμα σε ταλαιπωρία. Ο Οκτώβριος, όμως, προσφέρει την ισορροπία που χρειάζεσαι. Επιτρέπει τον σωστό καθαρισμό χωρίς πίεση, χωρίς επαναλήψεις και χωρίς περιττή κούραση.

https://www.freepik.com/

Διάβασε επίσης: 5 πράγματα που πρέπει να διώξεις από το σπίτι σου πριν ο Οκτώβριος φτάσει στη μέση του

Υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός λόγος για να ασχοληθείς τον Οκτώβριο με τον καθαρισμό των τζαμιών. Οι μέρες μικραίνουν και το φυσικό φως μειώνεται. Τα καθαρά τζάμια επιτρέπουν στο φως να μπαίνει απρόσκοπτα στο σπίτι, δημιουργώντας μια πιο φωτεινή, ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, αυτή η εποχή είναι ιδανική για έλεγχο φθορών. Καθώς καθαρίζεις τα μπατζούρια σου, μπορείς να εντοπίσεις μικροχαραμάδες ή σημεία που χρειάζονται επιδιώρθωση, ώστε να αποφύγεις απώλειες θερμότητας τους κρύους μήνες που έρχονται. Ένα απλό μονωτικό υλικό ή μια σιλικόνη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού και να μειώσει τα έξοδα θέρμανσης.

www.freepik.com

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της οργάνωσης και της προετοιμασίας. Είναι η στιγμή που το σπίτι ανανεώνεται μετά το καλοκαίρι και ετοιμάζεται για τον χειμώνα. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα μπορείς να αλλάξεις ολοκληρωτικά την εικόνα και την αίσθηση του χώρου σου. Ξεκίνα από τα τζάμια. Θα ανακαλύψεις ότι η αλλαγή στο σπίτι συχνά ξεκινά από τις πιο απλές κινήσεις.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: 5 κοντινοί προορισμοί για να αποδράσεις ένα σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

καθαριότητα νοικοκυρό Οκτώβριος σπίτι τζάμια φθινόπωρο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Golden Milk: Η αρχαία συνταγή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σε χρόνο dt

Golden Milk: Η αρχαία συνταγή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σε χρόνο dt

18.10.2025
Επόμενο
5 online επαγγέλματα για να βγάζεις χρήματα από το σπίτι (χωρίς πτυχίο!)

5 online επαγγέλματα για να βγάζεις χρήματα από το σπίτι (χωρίς πτυχίο!)

18.10.2025

Δες επίσης

Νιώθεις ότι αρρωσταίνεις; Αυτό το ζεστό ρόφημα «κόβει» το κρυολόγημα στο ξεκίνημά του
Life

Νιώθεις ότι αρρωσταίνεις; Αυτό το ζεστό ρόφημα «κόβει» το κρυολόγημα στο ξεκίνημά του

18.10.2025
5 online επαγγέλματα για να βγάζεις χρήματα από το σπίτι (χωρίς πτυχίο!)
Life

5 online επαγγέλματα για να βγάζεις χρήματα από το σπίτι (χωρίς πτυχίο!)

18.10.2025
Golden Milk: Η αρχαία συνταγή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σε χρόνο dt
Life

Golden Milk: Η αρχαία συνταγή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σε χρόνο dt

18.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Γραβάτας: Πώς ένα αξεσουάρ έγινε σύμβολο αυτοπεποίθησης
Fashion

Παγκόσμια Ημέρα Γραβάτας: Πώς ένα αξεσουάρ έγινε σύμβολο αυτοπεποίθησης

18.10.2025
Πιες τα αν τολμάς! 6 Halloween cocktails που μοιάζουν με φίλτρα μαγισσών
Food

Πιες τα αν τολμάς! 6 Halloween cocktails που μοιάζουν με φίλτρα μαγισσών

18.10.2025
Μαύρο γαλλικό: To twist στο διαχρονικό μανικιούρ που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι
Beauty

Μαύρο γαλλικό: To twist στο διαχρονικό μανικιούρ που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

18.10.2025
Fashion inspo: Πώς να κάνεις το σωστό layering χωρίς να μοιάζεις με κρεμμύδι
Fashion

Fashion inspo: Πώς να κάνεις το σωστό layering χωρίς να μοιάζεις με κρεμμύδι

18.10.2025
Δεν κοιμάσαι καλά; Μάλλον φταίει αυτό που κάνεις κάθε βράδυ
Life

Δεν κοιμάσαι καλά; Μάλλον φταίει αυτό που κάνεις κάθε βράδυ

17.10.2025
Μεταμόρφωσε το σπίτι σου σε στούντιο Pilates με 6 βήματα
Fitness

Μεταμόρφωσε το σπίτι σου σε στούντιο Pilates με 6 βήματα

17.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;