5 κοντινοί προορισμοί για να αποδράσεις ένα σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου

Αν ψάχνεις φθινοπωρινό διάλειμμα χωρίς πολύ ταξίδι, αυτοί οι προορισμοί είναι ό,τι πρέπει

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της μετάβασης και αν δεν έχεις άδεια ή χρόνο για μεγάλες αποδράσεις, ένα σαββατοκύριακο είναι αρκετό για να ξεφύγεις, αρκεί να ξέρεις πού να πας και τι ταξίδι θες να κάνεις.

Παρακάτω θα βρεις 5 κοντινούς φθινοπωρινούς προορισμούς (με έμφαση στην ηρεμία, τη φύση και το cozy vibe), ιδανικούς για ένα weekend του Οκτωβρίου.

1. Τρίκαλα Κορινθίας – Για mountain mood & κρασί

Σε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, τα Τρίκαλα Κορινθίας συνδυάζουν το βουνό με την αίσθηση ενός παραδοσιακού χωριού που έχει ψαγμένα καταλύματα και ωραίο φαγητό. Περπάτησε στα σοκάκια, πιες κρασί με θέα και μην παραλείψεις μια βόλτα στο δάσος της Ζήρειας, ιδανικό αυτή την εποχή.

2. Άγιος Αθανάσιος Πέλλας – Για τους λάτρεις της παράδοσης

Βρίσκεται στους πρόποδες του Καϊμάκτσαλαν και συνδυάζει λιθόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακούς ξενώνες και γευστική μακεδονίτικη κουζίνα. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη ή κοντά, είναι must για διήμερη εξόρμηση με ατμόσφαιρα εποχής.

3. Πήλιο – Το απόλυτο φθινοπωρινό background

Το Πήλιο δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, αλλά το φθινόπωρο το αναδεικνύει σε νέο επίπεδο. Χρώματα, μυρωδιές, βόλτες στο δάσος, τσίπουρα, μήλα, όλα σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ευρωπαϊκή εξοχή. Προτίμησε χωριά όπως η Τσαγκαράδα ή η Βυζίτσα για το απόλυτο autumn feeling.

4. Δίρφυς – Απόδραση για όσους αγαπούν τη φύση και την πεζοπορία

Στην Εύβοια και σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, η περιοχή της Δίρφυς προσφέρει μονοπάτια, πυκνή φύση και καταφύγια. Τέλειο για όσους θέλουν να βγουν λίγο από τον θόρυβο της πόλης και να νιώσουν ότι πραγματικά αναπνέουν.

5. Καρπενήσι – Ηρεμία, φύση και φθινοπωρινό ρομάντζο

Ιδανικός προορισμός για ζευγάρια ή παρέες που θέλουν να χαθούν στα βουνά, να πιουν καφέ με θέα τα έλατα και να ξεχάσουν το κινητό τους. Τα χρώματα του φθινοπώρου εκεί είναι έντονα, σχεδόν θεατρικά. Συνδυάζεται άψογα με επίσκεψη στο φαράγγι Πάντα Βρέχει.

Όποιον προορισμό κι αν διαλέξεις, φρόντισε να κάνεις κράτηση νωρίς. Ο Οκτώβριος είναι κρυφά δημοφιλής μήνας για εξορμήσεις, ειδικά όταν πέφτει σε τριήμερα ή με καλό καιρό. Πάρε μαζί σου ζεστά ρούχα, ένα καλό βιβλίο και, γιατί όχι, κρασί για το δωμάτιο.

