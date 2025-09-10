Αυτά είναι τα ελληνικά χωριά που είναι πιο cozy κι από Pinterest board

Μπορεί να μη το γνωρίζεις, αλλά υπάρχουν αρκετά ελληνικά χωριά που μοιάζουν λες και ξεπήδησαν από το Pinterest και είναι ιδανικά για ένα cozy φθινοπωρινό (ή και χειμωνιάτικο) getaway, που θα ανεβάσει και τη διάθεσή σου και το aesthetic σου.

Ακολουθούν 4+1 χωριά που είναι ό,τι πιο «κουβερτούλα-τσάι-βόλτα» έχει να προσφέρει η Ελλάδα

1. Πήλιο – Τσαγκαράδα, Μηλιές & γύρω χωριά

Το Πήλιο είναι η επιτομή του cozy. Ειδικά η Τσαγκαράδα με τα αιωνόβια πλατάνια, τα πετρόχτιστα αρχοντικά και τις κρυφές αυλές με καφέδες σε πήλινες κούπες. Ό,τι φωτογραφίσεις εδώ, θα φαίνεται σαν να το έστησε interior designer.

2. Αράχωβα – Το luxury meets το χωριάτικο

Μπορεί να είναι γνωστή για τα σαββατοκύριακα της Αθήνας, αλλά η Αράχωβα το φθινόπωρο είναι απλώς υπέροχη. Λίγο misty, λίγο stylish, λίγο σαν να παίζεις σε Netflix σειρά με φόντο βουνό. Bonus: τα μαγαζιά της έχουν τον πιο aesthetic φωτισμό ever.

3. Δίλοφο – Το διαμαντάκι του Ζαγορίου

Ίσως το πιο γραφικό χωριό στα Ζαγοροχώρια. Δεν έχεις πάει αν δεν έχεις βγάλει story σε πέτρινο γεφύρι με background τα χρώματα του φθινοπώρου. Τα πάντα είναι παραμυθένια ακόμα και η ησυχία.

4. Στεμνίτσα – Η πετρόχτιστη απόδραση στην Αρκαδία

Βρίσκεται στην Πελοπόννησο, κι είναι το τέλειο χωριό για ζεστές σούπες, βόλτες με κασκόλ και τζάκια που καίνε όλη μέρα. Το χτιστό στοιχείο σε συνδυασμό με το φθινοπωρινό τοπίο θυμίζει εξοχικό στο γαλλικό νότο αλλά με ελληνικό ταμπεραμέντο.

5. Παλιά Καλαμπάκα – Hidden gem κάτω από τα Μετέωρα

Όλοι πάνε Μετέωρα, λίγοι κατεβαίνουν στο παλιό κομμάτι της Καλαμπάκας, που μοιάζει να έχει μείνει σε άλλη εποχή. Στενά δρομάκια, παλιά σπίτια, και το καλύτερο: το πιο cinematic φως για φωτογραφίες από κάθε άλλο μέρος εκεί γύρω.

