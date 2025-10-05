Διακόσμηση 05.10.2025

5 λάθη στον φωτισμό που καταστρέφουν τη διακόσμηση του σπιτιού

Τα 5 μεγαλύτερα λάθη στον φωτισμό που αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της διακόσμησης και αλλάζουν την αίσθηση του σπιτιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο φωτισμός είναι από τα πιο παρεξηγημένα στοιχεία στη διακόσμηση ενός σπιτιού. Πολλοί δίνουν έμφαση στα έπιπλα, τα χρώματα των τοίχων ή τα διακοσμητικά, αλλά ξεχνούν ότι το φως είναι εκείνο που αναδεικνύει όλα τα υπόλοιπα. Ένας σωστά μελετημένος φωτισμός μπορεί να μεταμορφώσει έναν απλό χώρο σε ζεστό, φιλόξενο και λειτουργικό, ενώ ένα κακό φωτιστικό σχέδιο μπορεί να κάνει ακόμα και το πιο προσεγμένο σαλόνι να φαίνεται άχαρο, ψυχρό ή ανολοκλήρωτο.

Το πρόβλημα είναι ότι τα λάθη στον φωτισμό γίνονται εύκολα και συχνά περνούν απαρατήρητα μέχρι να συνειδητοποιήσει κανείς ότι «κάτι δεν πάει καλά» με την ατμόσφαιρα. Από τη λάθος τοποθέτηση των φωτιστικών και την υπερβολική χρήση ψυχρού φωτός, μέχρι την απουσία εναλλακτικών επιπέδων φωτισμού, υπάρχουν παγίδες που καταστρέφουν το αποτέλεσμα της διακόσμησης. Παρακάτω θα βρεις τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη, ώστε να τα αποφύγεις και να δημιουργήσεις τον ιδανικό φωτισμό για κάθε χώρο του σπιτιού σου.

Υπερβολική εξάρτηση από ένα κεντρικό φωτιστικό

Ένα μόνο φωτιστικό στο κέντρο του ταβανιού δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός χώρου. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως άτονο και χωρίς ατμόσφαιρα. Ο σωστός φωτισμός χρειάζεται επίπεδα. Γενικό φωτισμό, επιπλέον σημεία (όπως λάμπες δαπέδου ή επιτραπέζιες) και έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία με σποτ ή κρυφό φωτισμό.

Λάθος θερμοκρασία φωτός

Το φως δεν είναι μόνο φωτεινότητα, αλλά και χρώμα. Τα ψυχρά λευκά φώτα (μπλε απόχρωσης) μπορεί να ταιριάζουν σε ένα γραφείο, αλλά στο σαλόνι ή την κρεβατοκάμαρα δημιουργούν ψυχρό και απρόσωπο κλίμα. Αντίθετα, τα πιο ζεστά φώτα (κιτρινωπής απόχρωσης) ενισχύουν τη θαλπωρή και κάνουν τον χώρο πιο οικείο.

Έλλειψη εναλλακτικών πηγών φωτισμού

Πολλοί ξεχνούν να εντάξουν διαφορετικές πηγές φωτός. Ένα δωμάτιο χωρίς λάμπες δαπέδου, απλίκες ή φωτισμό εργασίας είναι καταδικασμένο να μοιάζει επίπεδο και βαρετό. Οι εναλλακτικές πηγές δίνουν βάθος, ποικιλία και τη δυνατότητα να προσαρμόζεις την ατμόσφαιρα στις ανάγκες σου.

Κακή τοποθέτηση φωτιστικών

Η θέση του φωτισμού μπορεί να αναδείξει ή να αδικήσει έναν χώρο. Για παράδειγμα, τα σποτ που φωτίζουν κατευθείαν το κεφάλι δημιουργούν σκιές και κουράζουν, ενώ οι λάθος γωνίες φωτισμού μπορεί να τονίσουν ατέλειες στους τοίχους ή τα έπιπλα. Η σωστή τοποθέτηση κατευθύνει το βλέμμα στα σημεία που θέλεις να τονίσεις.

Παράβλεψη του φυσικού φωτός

Το πιο όμορφο φως είναι το φυσικό. Συχνά όμως οι άνθρωποι καλύπτουν παράθυρα με βαριές κουρτίνες ή τοποθετούν έπιπλα που εμποδίζουν την είσοδό του. Έτσι, χάνεται η αίσθηση ζωντάνιας και φρεσκάδας που δίνει το φυσικό φως, και ο χώρος δείχνει πιο βαρύς απ’ ό,τι πραγματικά είναι.

