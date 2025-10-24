The Monster: Eminem και Rihanna σπάνε ρεκόρ με 1 δισεκατομμύριο προβολές στο youtube

11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το βιντεοκλίπ του The Monster επαναλαμβάνει την επιτυχία του Love the Way You Lie

Ο Eminem και η Rihanna επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά τη δυναμική της συνεργασίας τους, καθώς το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «The Monster» ξεπέρασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube, 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Το επίτευγμα αυτό προστίθεται στη μακρά λίστα των κοινών τους επιτυχιών και επαναλαμβάνει τον θρίαμβο του «Love the Way You Lie», το οποίο μετρά σήμερα πάνω από τρία δισεκατομμύρια προβολές.

Το «The Monster» κυκλοφόρησε το 2013 ως μέρος του άλμπουμ «The Marshall Mathers LP2» και παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες. Το τραγούδι συνδυάζει τη χαρακτηριστική ωμότητα του Eminem με τη φωνητική δύναμη και το σκοτεινό συναίσθημα της Rihanna, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έμελλε να γίνει διαχρονικό.

Στο βιντεοκλίπ, η Rihanna υποδύεται τη θεραπεύτρια του Eminem, καθώς εκείνος παρακολουθεί στιγμές της καριέρας του και σκηνές που αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές του μάχες με τους εθισμούς και τη φήμη. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, ο ράπερ προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον περιορισμό ενός ζουρλομανδύα, ενώ εκείνη τον παρακολουθεί ψύχραιμα. Η εικόνα της τραγουδίστριας με σκούρο κραγιόν και δερμάτινη εμφάνιση ενισχύει το σκοτεινό, ψυχολογικό ύφος του τραγουδιού.

Οι στίχοι του ρεφρέν, «Είμαι φίλος με το τέρας που ζει κάτω από το κρεβάτι μου, τα πηγαίνω καλά με τις φωνές μέσα στο κεφάλι μου», αποτυπώνουν τον αγώνα του καλλιτέχνη με τους εσωτερικούς του δαίμονες και τον διαχρονικό διάλογο του Eminem με τη φήμη, τη μοναξιά και τη δημιουργική του ταυτότητα.

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί το ένατο βιντεοκλίπ του Eminem που εντάσσεται στο YouTube Billion Views Club, μετά από επιτυχίες όπως τα «The Real Slim Shady», «When I’m Gone», «Mockingbird» και «Rap God». Για τη Rihanna, το «The Monster» είναι το δωδέκατο βίντεο που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο προβολές, πλάι στα «Work», «Umbrella» και «Stay».

Περισσότερο από μια μουσική συνεργασία, η σχέση του Eminem και της Rihanna στηρίζεται σε μια σπάνια καλλιτεχνική χημεία, που συνδυάζει την ένταση του ραπ με την ευαισθησία της pop. Έντεκα χρόνια μετά, το «The Monster» εξακολουθεί να στοιχειώνει και να συγκινεί εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός δύο τόσο ισχυρών μουσικών προσωπικοτήτων παραμένει αξεπέραστος.

