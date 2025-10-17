Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά

Ο ράπερ που κρατά τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας φέρεται να είναι ξανά σε σχέση

Φαίνεται πως ο Eminem έχει αναπτύξει έναν νέο, προσωπικό δεσμό με τη μακιγιέζ/στυλίστριά του, Katrina Malota.

Μια πηγή από τον στενό του κύκλο είπε στο TMZ ότι ο ράπερ, 52 ετών, διατηρεί σχέση με τη συνεργάτιδά του. Η Katrina Malota, που ζει στο Μίσιγκαν, συνεργάζεται μαζί του χρόνια σε μουσικά βίντεο και επαγγελματικές παραγωγές.

Πέρα από τη συνεργασία της με τον Eminem, η Malota έχει δουλέψει με μερικούς από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως Snoop Dogg, Robin Thicke και 50 Cent.

Ενώ δεν ταξιδεύει σε συνεργασίες, εργάζεται σε ένα γνωστό σαλόνι ομορφιάς στο Birmingham, Michigan. Να υπενθυμίσουμε πως ο Eminem, γνωστός για την επιθυμία του να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε στο παρελθόν σχέση με την Kim Scott, με την οποία ήταν παντρεμένος δύο φορές.

EXCLUSIVE: Eminem Dating His Longtime Stylist Katrina Malota Full story: https://t.co/12EyFiaGY8 pic.twitter.com/WyTiPumJfV — TMZ (@TMZ) October 16, 2025

Μαζί της απέκτησαν την κόρη Hailie Jade, ενώ έχει υιοθετήσει και δύο ακόμη παιδιά: τη Alaina Marie και τον Stevie Laine.

Κεντρική φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ

