MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 17.10.2025

Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά

Ο ράπερ που κρατά τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας φέρεται να είναι ξανά σε σχέση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Φαίνεται πως ο Eminem έχει αναπτύξει έναν νέο, προσωπικό δεσμό με τη μακιγιέζ/στυλίστριά του, Katrina Malota.

Μια πηγή από τον στενό του κύκλο είπε στο TMZ ότι ο ράπερ, 52 ετών, διατηρεί σχέση με τη συνεργάτιδά του. Η Katrina Malota, που ζει στο Μίσιγκαν, συνεργάζεται μαζί του χρόνια σε μουσικά βίντεο και επαγγελματικές παραγωγές.

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
Διάβασε επίσης: O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip

Πέρα από τη συνεργασία της με τον Eminem, η Malota έχει δουλέψει με μερικούς από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως Snoop Dogg, Robin Thicke και 50 Cent.

Ενώ δεν ταξιδεύει σε συνεργασίες, εργάζεται σε ένα γνωστό σαλόνι ομορφιάς στο Birmingham, Michigan. Να υπενθυμίσουμε πως ο Eminem, γνωστός για την επιθυμία του να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε στο παρελθόν σχέση με την Kim Scott, με την οποία ήταν παντρεμένος δύο φορές.

Μαζί της απέκτησαν την κόρη Hailie Jade, ενώ έχει υιοθετήσει και δύο ακόμη παιδιά: τη Alaina Marie και τον Stevie Laine.

Κεντρική φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι

