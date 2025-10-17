Μυστήριο με έργο του Pablo Picasso που έκανε «φτερά» κατά τη μεταφορά του

Οι ισπανικές αρχές ερευνούν την εξαφάνιση ενός σπάνιου έργου του Pablo Picasso, το οποίο χάθηκε μυστηριωδώς κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα. Το έργο, με τίτλο «Νεκρή φύση με κιθάρα», φιλοτεχνήθηκε το 1919 και επρόκειτο να εκτεθεί στο κοινό στο Ίδρυμα Caja Granada στο πλαίσιο της έκθεσης «Bodegón». Η αξία του εκτιμάται σε 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα El País, το έργο του Pablo Picasso μεταφέρθηκε στις 2 Οκτωβρίου μαζί με 57 ακόμη έργα τέχνης, τα οποία έφτασαν κανονικά στον προορισμό τους και εκτίθενται ήδη στο μουσείο της Γρανάδας. Η «Νεκρή φύση με κιθάρα», ωστόσο, δεν παραδόθηκε ποτέ. Η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, η οποία πέρασε από την υπηρεσία της Μαδρίτης στο ειδικό τμήμα για κλοπές έργων τέχνης της Γρανάδας.

Το έργο ανήκε σε ιδιώτη συλλέκτη, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί. Το έργο «Νεκρή φύση με κιθάρα» είχε πωληθεί πριν από λίγα χρόνια έναντι 60.000 ευρώ, για να φτάσει σήμερα να αξίζει τα δεκαπλάσια. Μετά την παραλαβή του από την οικία του συλλέκτη, φυλάχθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μεταφοράς μέχρι να προετοιμαστούν τα υπόλοιπα έργα της έκθεσης για αποστολή.

Διάβασε επίσης: Το βιολί του Albert Einstein έπιασε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία

Πληροφορίες της εφημερίδας Ideal αναφέρουν ότι το φορτηγό που μετέφερε τα έργα έκανε ύποπτη στάση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, παραμένοντας σταθμευμένο όλη τη νύχτα σε σημείο είκοσι επτά χιλιόμετρα πριν από τη Γρανάδα. Οι δύο οδηγοί ισχυρίστηκαν ότι παρέμειναν σε εναλλάξ βάρδιες για την προστασία των έργων χωρίς όμως να διαπιστώσουν οποιαδήποτε παραβίαση. Το Ίδρυμα Caja Granada, που κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, υποστηρίζει ότι η παράδοση των έργων πραγματοποιήθηκε σε χώρο με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, γεγονός που καθιστά απίθανη την εξαφάνιση μετά την άφιξη του φορτίου.

Η απώλεια διαπιστώθηκε από το προσωπικό του μουσείου κατά το άνοιγμα των κιβωτίων. Δέκα ημέρες μετά, το έργο του Pablo Picasso παραμένει άφαντο και μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς πρόκειται για έργο του κορυφαίου Ισπανού ζωγράφου, γεννημένου στη Μάλαγα το 1881 και επί τη βάσει πολλών μελετητών ιδρυτή και θεμελιωτή του κινήματος του κυβισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που έργα του Pablo Picasso γίνονται στόχος κλοπής. Το 1976 περισσότερα από εκατό έργα του είχαν κλαπεί στην Αβινιόν της Γαλλίας, όμως όλα βρέθηκαν και επεστράφησαν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ισπανικές αρχές ελπίζουν ότι το έργο θα εντοπιστεί πριν επιχειρηθεί διακίνησή του στη μαύρη αγορά τέχνης, όπου αντίστοιχα έργα του Pablo Picasso αλλάζουν χέρια έναντι αστρονομικών ποσών.

Διάβασε επίσης: Σπάνια πρώτη έκδοση του The Hobbit έγραψε ιστορία σε δημοπρασία