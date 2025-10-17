MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Τέχνες 17.10.2025

Μυστήριο με έργο του Pablo Picasso που έκανε «φτερά» κατά τη μεταφορά του

Έργο του Pablo  Picasso αξίας 600.000 ευρώ εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι ισπανικές αρχές ερευνούν την εξαφάνιση ενός σπάνιου έργου του Pablo Picasso, το οποίο χάθηκε μυστηριωδώς κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα. Το έργο, με τίτλο «Νεκρή φύση με κιθάρα», φιλοτεχνήθηκε το 1919 και επρόκειτο να εκτεθεί στο κοινό στο Ίδρυμα Caja Granada στο πλαίσιο της έκθεσης «Bodegón». Η αξία του εκτιμάται σε 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα El País, το έργο του Pablo Picasso μεταφέρθηκε στις 2 Οκτωβρίου μαζί με 57 ακόμη έργα τέχνης, τα οποία έφτασαν κανονικά στον προορισμό τους και εκτίθενται ήδη στο μουσείο της Γρανάδας. Η «Νεκρή φύση με κιθάρα», ωστόσο, δεν παραδόθηκε ποτέ. Η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, η οποία πέρασε από την υπηρεσία της Μαδρίτης στο ειδικό τμήμα για κλοπές έργων τέχνης της Γρανάδας.

Το έργο ανήκε σε ιδιώτη συλλέκτη, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί. Το έργο «Νεκρή φύση με κιθάρα» είχε πωληθεί πριν από λίγα χρόνια έναντι 60.000 ευρώ, για να φτάσει σήμερα να αξίζει τα δεκαπλάσια. Μετά την παραλαβή του από την οικία του συλλέκτη, φυλάχθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μεταφοράς μέχρι να προετοιμαστούν τα υπόλοιπα έργα της έκθεσης για αποστολή.

Διάβασε επίσης: Το βιολί του Albert Einstein έπιασε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία

Πληροφορίες της εφημερίδας Ideal αναφέρουν ότι το φορτηγό που μετέφερε τα έργα έκανε ύποπτη στάση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, παραμένοντας σταθμευμένο όλη τη νύχτα σε σημείο είκοσι επτά χιλιόμετρα πριν από τη Γρανάδα. Οι δύο οδηγοί ισχυρίστηκαν ότι παρέμειναν σε εναλλάξ βάρδιες για την προστασία των έργων χωρίς όμως να διαπιστώσουν οποιαδήποτε παραβίαση. Το Ίδρυμα Caja Granada, που κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, υποστηρίζει ότι η παράδοση των έργων πραγματοποιήθηκε σε χώρο με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, γεγονός που καθιστά απίθανη την εξαφάνιση μετά την άφιξη του φορτίου.

www.wikipedia.org

Η απώλεια διαπιστώθηκε από το προσωπικό του μουσείου κατά το άνοιγμα των κιβωτίων. Δέκα ημέρες μετά, το έργο του Pablo Picasso παραμένει άφαντο και μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς πρόκειται για έργο του κορυφαίου Ισπανού ζωγράφου, γεννημένου στη Μάλαγα το 1881 και επί τη βάσει πολλών μελετητών ιδρυτή και θεμελιωτή του κινήματος του κυβισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που έργα του Pablo Picasso γίνονται στόχος κλοπής. Το 1976 περισσότερα από εκατό έργα του είχαν κλαπεί στην Αβινιόν της Γαλλίας, όμως όλα βρέθηκαν και επεστράφησαν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ισπανικές αρχές ελπίζουν ότι το έργο θα εντοπιστεί πριν επιχειρηθεί διακίνησή του στη μαύρη αγορά τέχνης, όπου αντίστοιχα έργα του Pablo Picasso αλλάζουν χέρια έναντι αστρονομικών ποσών.

Διάβασε επίσης: Σπάνια πρώτη έκδοση του The Hobbit έγραψε ιστορία σε δημοπρασία

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Pablo  Picasso κλοπή Μουσείο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι το snakeskin είναι το πιο hot print του φθινοπώρου

Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι το snakeskin είναι το πιο hot print του φθινοπώρου

17.10.2025
Επόμενο
Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά

Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά

17.10.2025

Δες επίσης

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!
Cinema

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

16.10.2025
Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη – Όταν όλα πάνε στραβά αλλά εσύ γελάς με την ψυχή σου
City Guide

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη – Όταν όλα πάνε στραβά αλλά εσύ γελάς με την ψυχή σου

15.10.2025
Φεστιβάλ: BATTLE OF THE BEST 2025
City Guide

Φεστιβάλ: BATTLE OF THE BEST 2025

14.10.2025
Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου
Cinema

Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου

14.10.2025
To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια
City Guide

To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια

14.10.2025
31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ 31ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
Cinema

31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ 31ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

14.10.2025
Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο» – Οι δράσεις
City Guide

Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο» – Οι δράσεις

14.10.2025
Η Ελλάδα πιο συμπεριληπτική: Πολιτεία, Δήμοι και επιχειρήσεις ενώνουν δυνάμεις στο 7ο Diversity in Business Conference
City Guide

Η Ελλάδα πιο συμπεριληπτική: Πολιτεία, Δήμοι και επιχειρήσεις ενώνουν δυνάμεις στο 7ο Diversity in Business Conference

14.10.2025
Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

14.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου