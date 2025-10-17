Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι το snakeskin είναι το πιο hot print του φθινοπώρου

Η Βίκυ Καγιά φόρεσε το snakeskin με τον πιο elegant τρόπο, υπογράφοντας το πιο hot φθινοπωρινό trend της σεζόν

Φέτος το φθινόπωρο, το street style και οι πασαρέλες αποκτούν έναν πιο εκκεντρικό και statement χαρακτήρα. Ο μινιμαλισμός κάνει ένα διακριτικό βήμα πίσω, παραχωρώντας τη θέση του σε πιο τολμηρές επιλογές και έντονες υφές. Οι ουδέτεροι τόνοι δίνουν τη σκυτάλη στα εντυπωσιακά animal prints, που επιστρέφουν ανανεωμένα και καταλαμβάνουν με δυναμισμό τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα.

Από παπούτσια και τσάντες μέχρι πουκάμισα και πανωφόρια, το λεοπάρ, το ζεβρέ και snakeskin έχουν βρει τον δικό τους δρόμο τους σε κάθε μας look αυτή τη σεζόν. Η Βίκυ Καγιά, ως η απόλυτη ειδικός σε θέματα μόδας, υιοθέτησε την τάση του animal print και κατάφερε να το κάνει με τον πιο chic και μίνιμαλ τρόπο.

Συγκεκριμένα, η fashion expert υιοθέτησε το πιο hot trend της σεζόν επιλέγοντας ένα snakeskin πουκάμισο, το απόλυτο item για φθινόπωρο με attitude. Για να διατηρήσει την ισορροπία και να μην «φορτώσει» το look, το συνδύασε με ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι σε ίσια γραμμή και κομψά μαύρα mules πέδιλα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει σιγουριά και σύγχρονη κομψότητα.

Το μακιγιάζ και τα μαλλιά παρέμειναν απλά και διακριτικά, αφήνοντας το statement κομμάτι να πρωταγωνιστήσει χωρίς υπερβολές.

