MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 17.10.2025

Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»: Το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της!

Ελένη Φουρέιρα
Μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το νέο hit «Alleluia», το πρώτο από το επικείμενο album της, μέσα από το οποίο θα ορίσει για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή.

Το «Alleluia» είναι ένα μοντέρνο pop τραγούδι, μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική.

Διάβασε επίσης: Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»

Με το «Alleluia», η κορυφαία pop star, η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις στη χώρα μας με διαμαντένιο album και no1 γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα στο Spotify, σηματοδοτεί την κυκλοφορία του νέου album της με τίτλο «Hybrid» που θα κυκλοφορήσει από την Panik Records την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται για περιοδεία σε μεγάλες πόλεις και εμβληματικούς χώρους σε 6 χώρες της Ευρώπης, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι εμφανίσεις της στην Αθήνα, ένα concept – πρόταση με την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή της.

Βρείτε το «Alleluia» στις streaming υπηρεσίες:
https://bfan.link/EleniFoureira-Alleluia

Διάβασε επίσης: Θες να ακούσεις το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα πριν κυκλοφορήσει; Δες τι πρέπει να κάνεις ΕΔΩ

New Album ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ νέα τραγούδια ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
