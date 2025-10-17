MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 17.10.2025

Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»

Tamta
Εκεί που η Industrial Pop συναντά την techno, γεννιέται το «OHH AHH»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «OOH AHH» έρχεται ως μία ακόμη προσθήκη στα μουσικά projects που μας παρουσιάζουν την pop καλλιτέχνιδα πιο raw και unfiltered από ποτέ. Για την Tamta, το “OOH AHH” είναι ένα καθαρό pop break, μία ερωτική «βουτιά» στην πιο κλασική pop πλευρά της. Φυσικά όμως βρίσκει και τον τρόπο να συνάδει το single με τα trailblazing standards που έθεσε με το «THE VILLAIN HEROINE» και το γενικότερο καλλιτεχνικό της όραμα.

Στον κόσμο του «OOH AHH», κάθε γυναίκα έχει φουλ έλεγχο στον πειρασμό και στο πώς εκφράζεται ερωτικά. Ξέρει τι θέλει, πώς θα το πάρει και τίποτα δεν θα της χαλάσει αυτό το main character mentality. Εκεί που η Industrial Pop συναντά την techno, γεννιέται το «OHH AHH». Πίσω από την παραγωγή βρίσκονται οι TEO.x3 και Wolf Cutt. Η μουσική φέρει την υπογραφή των ELLIZE, TEO.x3, TSO και Wolf Cutt, ενώ οι «dominatrix» στίχοι των TEO.x3, ody icon και Tamta, μας βάζουν στο πιο sexual mood.

Tamta

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το νέο του παγκόσμιο τραγούδι «Champ»

To single έρχεται ενώ η Tamta προετοιμάζει σε πυρετώδεις ρυθμούς το επόμενο μεγάλο project της. Αν αυτή είναι μόνο η αρχή, σίγουρα δεν είμαστε προετοιμασμένοι για όσα θα ακολουθήσουν.

Το “OOH AHH” κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Kiki Music σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Η ανάρτησή της: 

Το visualizer του νέου της single:

Το “OOH AHH” σε όλες τις streaming υπηρεσίες:
https://tamta.lnk.to/OOHAHH

Διάβασε επίσης: Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Τερζής: Κυκλοφορούν το «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha

