Christmas in Paris: Η Christina Aguilera ζωντανεύει τα Χριστούγεννα μέσα από μια κινηματογραφική ταινία

Ένα intimate live show με μόλις 250 θεατές, έρχεται αποκλειστικά στις αίθουσες στις 14 & 21 Δεκεμβρίου

Η Fathom Entertainment και η Roc Nation ανακοίνωσαν επίσημα την κυκλοφορία της ταινίας–συναυλίας Christina Aguilera: Christmas in Paris, η οποία θα προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 14 και 21 Δεκεμβρίου.

Η ταινία γιορτάζει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εορταστικού άλμπουμ της Aguilera, My Kind of Christmas. Το κονσέρτο έχει γυριστεί στο Παρίσι, μπροστά σε ένα περιορισμένο κοινό 250 ατόμων, και αποτυπώνει την ερμηνεύτρια να χαρίζει τη μοναδική φωνή της, ερμηνεύοντας τόσο κλασικές επιτυχίες όσο και τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2

Με αυτή τη ξεχωριστή κυκλοφορία, η Christina Aguilera υπόσχεται να προσφέρει μια εορταστική εμπειρία γεμάτη νοσταλγία και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Τα εισιτήρια θα διατεθούν προς πώληση από τις 7 Νοεμβρίου μέσω της Fathom Entertainment και στα ταμεία των συνεργαζόμενων κινηματογράφων.

Η Christina Aguilera, γνωστή για την ισχυρή φωνή της και τις επιτυχίες της στις δεκαετίες, έχει γίνει πλέον μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της pop σκηνής, και το «My Kind of Christmas» είναι το μοναδικό χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2000. Η νέα ταινία θα αποτελέσει ένα σπάνιο θεατρικό γεγονός για τους θαυμαστές της και για όσους αγαπούν την εορταστική μουσική.

Διάβασε επίσης: Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons