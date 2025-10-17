MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 17.10.2025

Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons

Η Warner Bros. βάζει μπρος για live-action reboot της εμβληματικής σειράς «The Jetsons» και ο Jim Carrey βρίσκεται σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jim Carrey βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει στη live-action κινηματογραφική μεταφορά της εμβληματικής σειράς «The Jetsons», που ετοιμάζει η Warner Bros. Ο Colin Trevorrow βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία, ενώ ο Joe Epstein αναμένεται να συνυπογράψει το σενάριο μαζί του. Η ταινία βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή. Πρόκειται ωστόσο για μία απόπειρα αναβίωσης μιας ιστορίας που έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Το τελευταίο κινηματογραφικό εγχείρημα με την οικογένεια Jetson ήταν το animated «Jetsons: The Movie» που κυκλοφόρησε το 1990. Έκτοτε, έγιναν πολλές προσπάθειες να μεταφερθεί ξανά το franchise στη μεγάλη οθόνη σε live-action εκδοχή, χωρίς επιτυχία.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Οι Simpsons κάνουν κινηματογραφικό comeback 20 χρόνια μετά

Οι «Jetsons» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1962 ως animated σειρά επιστημονικής φαντασίας. Δημιουργήθηκε από τους William Hanna και Joseph Barbera και περιέγραφε τη ζωή μιας συνηθισμένης αμερικανικής οικογένειας στο μακρινό, τότε, μέλλον. Ο George Jetson, η σύζυγός του Jane Jetson, τα παιδιά τους Judy Jetson και Elroy Jetson καθώς και ο πιστός σκύλος τους Astro ζούσαν στην Orbit City, μία υπερσύγχρονη πόλη πάνω από τα σύννεφα. Η σειρά κέρδισε κοινό και κριτικούς χάρη στην πρωτοποριακή της θεματική. Παρουσίαζε για πρώτη φορά τεχνολογίες που θεωρούνταν επιστημονική φαντασία, όπως τηλεδιάσκεψη, ρομπότ-οικιακές βοηθούς και ιπτάμενα αυτοκίνητα, στοιχεία που σήμερα αποτελούν πραγματικότητα ή βρίσκονται πολύ κοντά στην υλοποίησή τους.

Στο παρελθόν υπήρξαν τουλάχιστον τρεις αποτυχημένες προσπάθειες μεταφοράς της ιστορίας στον κινηματογράφο. Το 2003 το σχέδιο είχε ανατεθεί στον Adam Shankman. Το 2007 ο Robert Rodriguez επιχείρησε μια εκδοχή με CGI, ενώ το 2017 επιχειρήθηκε ξανά animated προσέγγιση, χωρίς καμία από τις τρεις απόπειρες να ολοκληρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συμμετοχή του Jim Carrey δίνει νέα δυναμική στο πρότζεκτ. Ο δημοφιλής ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του με εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Grinch στο «How the Grinch Stole Christmas» και ο Dr. Robotnik στο «Sonic the Hedgehog». Τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του, ωστόσο με την ταινία «Sonic the Hedgehog» και τις δύο συνέχειές της υπενθύμισε στο Χόλιγουντ ότι παραμένει ένας από τους πιο ευέλικτους και αναγνωρίσιμους entertainers της εποχής.

Ο Colin Trevorrow, αν αναλάβει τη σκηνοθεσία, θα προσθέσει στους «Jetsons» την εμπειρία του από μεγάλες εμπορικές παραγωγές. Ο Colin Trevorrow έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Safety Not Guaranteed» και κατόπιν πέρασε στο blockbuster franchise του «Jurassic World», ενώ σκηνοθέτησε και την ταινία «The Book of Henry». Η τελευταία του ταινία ήταν το «Jurassic World: Dominion».

Η Warner Bros. Pictures δεν έχει σχολιάσει επίσημα την εξέλιξη των συζητήσεων. Ωστόσο, η πιθανότητα συνεργασίας του Jim Carrey με τον Colin Trevorrow προμηνύει μια μεγάλη επιστροφή για τους «Jetsons» και ίσως τη δημιουργία ενός νέου διαστημικού franchise. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το μέλλον -με ιπτάμενα αυτοκίνητα ή όχι- φαίνεται να ξαναγίνεται μόδα στο Χόλιγουντ.

 Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jim Carrey The Jetsons ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία

Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία

17.10.2025
Επόμενο
Η πιο hot τάση στις τσάντες; Να τις κρατάμε ανοιχτές

Η πιο hot τάση στις τσάντες; Να τις κρατάμε ανοιχτές

17.10.2025

Δες επίσης

Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2

17.10.2025
Έρχεται το τέλος του Stranger Things και ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει κάθε επεισόδιο
Cinema

Έρχεται το τέλος του Stranger Things και ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει κάθε επεισόδιο

16.10.2025
Netflix Alert! Αυτές είναι οι 10 ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις τον Οκτώβριο
Screen News

Netflix Alert! Αυτές είναι οι 10 ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις τον Οκτώβριο

16.10.2025
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!
Cinema

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

16.10.2025
Ο Christopher Nolan αποθεώνει τον Dwayne Johnson
Cinema

Ο Christopher Nolan αποθεώνει τον Dwayne Johnson

16.10.2025
Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes
Cinema

Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes

15.10.2025
Εuropean Film Awards 2026: Η Ευρώπη στρώνει κόκκινο χαλί
Cinema

Εuropean Film Awards 2026: Η Ευρώπη στρώνει κόκκινο χαλί

15.10.2025
Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο cinema
Cinema

Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο cinema

15.10.2025
Man vs Baby: Η νέα σειρά του Netflix με τον Rowan Atkinson είναι ό,τι πιο αστείο θα δεις φέτος
Cinema

Man vs Baby: Η νέα σειρά του Netflix με τον Rowan Atkinson είναι ό,τι πιο αστείο θα δεις φέτος

15.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;