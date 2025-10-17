Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons

Η Warner Bros. βάζει μπρος για live-action reboot της εμβληματικής σειράς «The Jetsons» και ο Jim Carrey βρίσκεται σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο

Ο Jim Carrey βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει στη live-action κινηματογραφική μεταφορά της εμβληματικής σειράς «The Jetsons», που ετοιμάζει η Warner Bros. Ο Colin Trevorrow βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία, ενώ ο Joe Epstein αναμένεται να συνυπογράψει το σενάριο μαζί του. Η ταινία βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή. Πρόκειται ωστόσο για μία απόπειρα αναβίωσης μιας ιστορίας που έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Το τελευταίο κινηματογραφικό εγχείρημα με την οικογένεια Jetson ήταν το animated «Jetsons: The Movie» που κυκλοφόρησε το 1990. Έκτοτε, έγιναν πολλές προσπάθειες να μεταφερθεί ξανά το franchise στη μεγάλη οθόνη σε live-action εκδοχή, χωρίς επιτυχία.

Οι «Jetsons» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1962 ως animated σειρά επιστημονικής φαντασίας. Δημιουργήθηκε από τους William Hanna και Joseph Barbera και περιέγραφε τη ζωή μιας συνηθισμένης αμερικανικής οικογένειας στο μακρινό, τότε, μέλλον. Ο George Jetson, η σύζυγός του Jane Jetson, τα παιδιά τους Judy Jetson και Elroy Jetson καθώς και ο πιστός σκύλος τους Astro ζούσαν στην Orbit City, μία υπερσύγχρονη πόλη πάνω από τα σύννεφα. Η σειρά κέρδισε κοινό και κριτικούς χάρη στην πρωτοποριακή της θεματική. Παρουσίαζε για πρώτη φορά τεχνολογίες που θεωρούνταν επιστημονική φαντασία, όπως τηλεδιάσκεψη, ρομπότ-οικιακές βοηθούς και ιπτάμενα αυτοκίνητα, στοιχεία που σήμερα αποτελούν πραγματικότητα ή βρίσκονται πολύ κοντά στην υλοποίησή τους.

Στο παρελθόν υπήρξαν τουλάχιστον τρεις αποτυχημένες προσπάθειες μεταφοράς της ιστορίας στον κινηματογράφο. Το 2003 το σχέδιο είχε ανατεθεί στον Adam Shankman. Το 2007 ο Robert Rodriguez επιχείρησε μια εκδοχή με CGI, ενώ το 2017 επιχειρήθηκε ξανά animated προσέγγιση, χωρίς καμία από τις τρεις απόπειρες να ολοκληρωθεί.

Η συμμετοχή του Jim Carrey δίνει νέα δυναμική στο πρότζεκτ. Ο δημοφιλής ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του με εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Grinch στο «How the Grinch Stole Christmas» και ο Dr. Robotnik στο «Sonic the Hedgehog». Τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του, ωστόσο με την ταινία «Sonic the Hedgehog» και τις δύο συνέχειές της υπενθύμισε στο Χόλιγουντ ότι παραμένει ένας από τους πιο ευέλικτους και αναγνωρίσιμους entertainers της εποχής.

Ο Colin Trevorrow, αν αναλάβει τη σκηνοθεσία, θα προσθέσει στους «Jetsons» την εμπειρία του από μεγάλες εμπορικές παραγωγές. Ο Colin Trevorrow έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Safety Not Guaranteed» και κατόπιν πέρασε στο blockbuster franchise του «Jurassic World», ενώ σκηνοθέτησε και την ταινία «The Book of Henry». Η τελευταία του ταινία ήταν το «Jurassic World: Dominion».

Η Warner Bros. Pictures δεν έχει σχολιάσει επίσημα την εξέλιξη των συζητήσεων. Ωστόσο, η πιθανότητα συνεργασίας του Jim Carrey με τον Colin Trevorrow προμηνύει μια μεγάλη επιστροφή για τους «Jetsons» και ίσως τη δημιουργία ενός νέου διαστημικού franchise. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το μέλλον -με ιπτάμενα αυτοκίνητα ή όχι- φαίνεται να ξαναγίνεται μόδα στο Χόλιγουντ.

