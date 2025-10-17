MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 17.10.2025

Η πιο hot τάση στις τσάντες; Να τις κρατάμε ανοιχτές

tsanta_anixti
Οι τσάντες με έναν ιμάντα κατακτούν τις πασαρέλες και το καθημερινό στιλ, συνδυάζοντας πρωτοτυπία, αστάθεια και μοντέρνα αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι τσάντες με έναν μόνο ιμάντα έχουν γίνει η πιο αναπάντεχη τάση της φετινής μόδας. Παρά την εμφανή ακατάστατη λειτουργικότητά τους, κατέκτησαν τις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα στη μόδα δεν γνωρίζει όρια και προτιμά να αψηφά τους κανόνες. Είναι ένα αντικείμενο που προκαλεί, ενθουσιάζει και, ταυτόχρονα, κάνει τους παρατηρητές να αναρωτιούνται για τη λογική πίσω από κάθε λεπτομέρεια.

Η γοητεία τους βρίσκεται στην ασυμμετρία και την απρόβλεπτη κίνηση. Κάθε τσάντα μοιάζει να έχει δική της προσωπικότητα. Μπορεί να μοιάζει απρόσιτη ή αδέξια, αλλά ποτέ βαρετή. Από τα μίνι σχέδια με έντονες παστέλ αποχρώσεις μέχρι τα μεγαλύτερα καπιτονέ μοντέλα με διακοσμητικά στοιχεία, οι σχεδιαστές μετατρέπουν το «λάθος» σε αισθητική δήλωση. Αυτές οι τσάντες γίνονται το σύμβολο μιας εποχής που εκτιμά την αυθόρμητη ομορφιά και την αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι απόλυτα σταθερό.

chanel_tsanta
https://www.chanel.com/

Διάβασε επίσης: Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

Στις πασαρέλες του Παρισιού και του Μιλάνου, η δημιουργική φαντασία των σχεδιαστών φαίνεται να μην έχει όρια. Ο Mathieu Blazy για τον οίκο Chanel παρουσίασε καπιτονέ σχέδια με ανοίγματα που αποκάλυπταν κρυφές λεπτομέρειες, ενώ ο Jonathan Anderson για τον οίκο Dior έπαιξε με τη μίνιμαλ αστάθεια. Μικρές τσάντες που κρέμονταν ακανόνιστα από έναν μόνο ιμάντα, σαν να αιωρούνται στον αέρα. Η Fendi πρότεινε τη δική της εκδοχή με Peekaboo διακοσμημένα με πούλιες, ενώ οι Jack McCollough και Lazaro Hernandez στη Loewe παρουσίασαν τσάντες Amazona 180, χωρίς φερμουάρ, που κινούνταν φυσικά με κάθε βήμα.

loewe_tsanta
https://www.loewe.com/

Η τάση αυτή δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή. Αντικατοπτρίζει μια εποχή αβεβαιότητας, όπου η αστάθεια και η αίσθηση του προσωρινού γίνονται μέρος της καθημερινότητας. Οι τσάντες με έναν ιμάντα μεταφέρουν την ιδέα ότι η ομορφιά και η λειτουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν μέσα σε μια αίσθηση κινδύνου, ότι η ζωή είναι γεμάτη ισορροπίες που δοκιμάζονται και επαναδιαπραγματεύονται συνεχώς.

tsanta_anixti
https://www.fendi.com/

Μέσα από αυτή τη μοναδική φιλοσοφία, η τσάντα μεταμορφώνεται σε σύμβολο. Δεν είναι μόνο αξεσουάρ, αλλά και σχόλιο για τη σύγχρονη κοινωνία. Κρατάμε κάτι όμορφο στα χέρια μας, ενώ όλα γύρω μας μοιάζουν να αιωρούνται στην λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τάξη και το χάος. Ίσως τελικά η πιο επιτυχημένη τάση της σεζόν να μην είναι αυτή που φαίνεται «σωστή», αλλά αυτή που τολμά να είναι εντελώς… λάθος.

Διάβασε επίσης: Αν έχεις μόνο ένα πουλόβερ φέτος, φρόντισε να είναι γκρι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons

Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons

17.10.2025
Επόμενο
Μπλε ή Μωβ σαμπουάν; Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά χωρίς κομμωτήριο

Μπλε ή Μωβ σαμπουάν; Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά χωρίς κομμωτήριο

17.10.2025

Δες επίσης

MadWalk moments: Τα acts που επαναπροδιόρισαν το fashion performance στην Ελλάδα
Life

MadWalk moments: Τα acts που επαναπροδιόρισαν το fashion performance στην Ελλάδα

17.10.2025
Μπλε ή Μωβ σαμπουάν; Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά χωρίς κομμωτήριο
Fashion

Μπλε ή Μωβ σαμπουάν; Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά χωρίς κομμωτήριο

17.10.2025
Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία
Life

Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία

17.10.2025
Προσοχή! Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αν έχεις πυρετό
Life

Προσοχή! Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αν έχεις πυρετό

16.10.2025
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα looks που δείχνουν γιατί η καμπαρτίνα είναι το απόλυτο φθινοπωρινό fashion staple
Fashion

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα looks που δείχνουν γιατί η καμπαρτίνα είναι το απόλυτο φθινοπωρινό fashion staple

16.10.2025
Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις
Food

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις

16.10.2025
Glow Up Νοεμβρίου: Αυτά τα 5 ζώδια θα γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους
Life

Glow Up Νοεμβρίου: Αυτά τα 5 ζώδια θα γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους

16.10.2025
Τα μηνύματα από πρώην που δεν αξίζει να αφήσεις ούτε στο «προβλήθηκε»
Life

Τα μηνύματα από πρώην που δεν αξίζει να αφήσεις ούτε στο «προβλήθηκε»

16.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Πώς τα Social Media ωθούν σε διατροφικές διαταραχές
Life

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Πώς τα Social Media ωθούν σε διατροφικές διαταραχές

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;