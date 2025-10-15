Αν έχεις μόνο ένα πουλόβερ φέτος, φρόντισε να είναι γκρι

Από το «Moonbeam gray» έως το βαθύ ανθρακί, το γκρι πουλόβερ επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κομψότητα και γίνεται ο πρωταγωνιστής του χειμώνα

Υπάρχουν εποχές που οι τάσεις επιστρέφουν για να μας θυμίσουν ότι το αληθινό στιλ δεν χρειάζεται φωνές, χρειάζεται ουσία. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή του γκρι πουλόβερ. Για τη σεζόν Φθινόπωρο–Χειμώνας 2025, οι σχεδιαστές στράφηκαν σε αυτή τη διαχρονική, ουδέτερη απόχρωση για να αναδείξουν την πιο κομψή εκδοχή του knitwear. Το γκρι, άλλοτε ήσυχο και άλλοτε επιβλητικό, αποδεικνύει πως μπορεί να είναι το πιο εκλεπτυσμένο σύμβολο της απλότητας, ένα «νέο μαύρο» που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλώς το κάνει.

Από τις απαλές υφές του cashmere έως τα πυκνά, ζεστά υφάσματα σε merino wool, το γκρι πουλόβερ μεταμορφώνεται σε κεντρικό σημείο κάθε σύγχρονης γκαρνταρόμπας. Η δύναμή του κρύβεται στη διακριτικότητα. Προσαρμόζεται εύκολα, αγκαλιάζει κάθε στιλ και συνομιλεί με όλη την παλέτα του φθινοπώρου. Είναι το ρούχο που μπορεί να σταθεί μόνο του, αλλά και να λειτουργήσει ως ο απόλυτος καμβάς για ένα look που αναδεικνύει τον χαρακτήρα, όχι τη φωνή του outfit.

Tο γκρι πουλόβερ επαναπροσδιορίζεται

Στις επιδείξεις του Φθινοπώρου–Χειμώνα 2025, το γκρι πουλόβερ πρωταγωνίστησε με τρόπο που συνδύασε παράδοση και σύγχρονη αισθητική. Η Cecilie Bahnsen το παρουσίασε μέσα από τα χαρακτηριστικά airy φορέματά της, συνδυάζοντας chunky knit πουλόβερ με ρομαντικούς όγκους, μια αντίθεση που μίλησε τη γλώσσα της νέας κομψότητας.

Η Stella McCartney, από την άλλη, πρόσφερε μία πιο δυναμική, urban εκδοχή. Χοντρή πλέξη, oversized μανίκια και κουκούλα σε βαθύ slate gray, αποδεικνύοντας πως το knit μπορεί να γίνει fashion statement.

Η Victoria Beckham, με τη γνωστή μινιμαλιστική της πειθαρχία, παρουσίασε stone gray πουλόβερ φορεμένα ως μίνι φορέματα, ενώ η Miu Miu ανέδειξε τη λεπτή εκδοχή του γκρι, ένα εφαρμοστό πουλόβερ που αντικαθιστά το T-shirt, συνδυασμένο με λαμπερά παντελόνια και γυαλιστερά loafers.

Από τη Missoni έως τη Bahnsen, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: το γκρι πλεκτό είναι το νέο σύμβολο της σύγχρονης θηλυκότητας.

Το street style αγκαλιάζει την τάση

Η γοητεία του γκρι δεν έμεινε μόνο στις πασαρέλες. Το street style των μητροπόλεων απέδειξε πως το trend έχει ήδη καθιερωθεί. Το V-neck πουλόβερ επανήλθε με νέα δυναμική, συνδυασμένο με πουκάμισα, T-shirts ή πλεκτά πόλο, δημιουργώντας layers που αποπνέουν χαλαρή πολυτέλεια.

Η κλασική cardigan ξαναβρίσκει τη θέση της, αυτή τη φορά φορεμένη ανοιχτή ή ως twin set, σε συνδυασμό με crewneck μπλουζάκια ή λεπτά turtlenecks που φοριούνται ως μίνι φόρεμα.

Η αισθητική του effortless chic, η κομψότητα χωρίς προσπάθεια, βρίσκει στο γκρι πουλόβερ τον απόλυτο σύμμαχο.

Από το «Moonbeam» στο ανθρακί

Το 2025 είναι η χρονιά που το γκρι αποδεικνύει την πολυμορφία του. Από το μεταλλικό «Moonbeam gray» που θυμίζει αχτίδα φεγγαριού, μέχρι τις αποχρώσεις του fossil, του γραφίτη και του concrete, το χρώμα εξελίσσεται σε εργαλείο στιλ.

Είτε σε total look, είτε σε συνδυασμούς με ivory, navy, blush ή ακόμα και bold αποχρώσεις όπως το κόκκινο και το emerald, το γκρι αποκτά μια νέα φρεσκάδα. Δεν είναι πλέον απλώς «ουδέτερο», είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην απλότητα και τη φινέτσα.

