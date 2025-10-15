MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 15.10.2025

Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου


Οι πιο κομψές τάσεις στα πλεκτά για το φθινόπωρο 2025 επαναπροσδιορίζουν την άνεση, φέρνοντας στο προσκήνιο σχέδια με μοντέρνο twist
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν η θερμοκρασία πέφτει και ο καιρός γίνεται απρόβλεπτος, υπάρχει ένα κομμάτι που επιστρέφει πάντα στην πρώτη γραμμή της ντουλάπας. Το πουλόβερ, είναι το απόλυτο σύμβολο άνεσης και στιλ, που έχει ντύσει μερικές από τις πιο εμβληματικές σιλουέτες του σινεμά, από την Catherine Deneuve στο La Chamade μέχρι τη Jeanne Moreau στο Jules et Jim. Το φετινό φθινόπωρο, τα πλεκτά αποκτούν μια νέα ταυτότητα, επαναπροσδιορίζοντας τη θηλυκότητα μέσα από υφές, σιλουέτες και αντιθέσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο διαχρονικό και το ανατρεπτικό.

Από τα structured σχέδια των Courrèges και Coperni, μέχρι τα ultra-feminine second-skin πλεκτά των Miu Miu, Alaïa και Gucci, οι σχεδιαστές αναδεικνύουν το πουλόβερ όχι μόνο ως βασικό κομμάτι για layering, αλλά ως το statement piece της εποχής. Δίπλα τους, τα cable knits, τα cropped cuts, τα ribbed σχέδια και τα preppy V-necks φέρνουν στο προσκήνιο ένα στιλ που συνδυάζει τη νοσταλγία με τη σύγχρονη απλότητα.

Διάβασε επίσης: Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

Το ζιβάγκο επιστρέφει

Αναμφίβολα το πιο διαχρονικό πλεκτό όλων των εποχών, το ζιβάγκο επέστρεψε δυναμικά στις συλλογές των Louis Vuitton, Courrèges, Alaïa και Coperni. Κομψό, ευέλικτο και με μια αδιόρατη αύρα «old money», φοριέται σε ουδέτερες αποχρώσεις και slim γραμμές, μέσα από blazers ή μόνο του, για μια σιλουέτα που αποπνέει αυτοπεποίθηση.




Το «second-skin» πλεκτό

Για όσες αποφεύγουν τα χοντρά και «βαριά» πλεκτά, το second-skin trend είναι η ιδανική επιλογή. Απαλό, λεπτό και με έμφαση στη σιλουέτα, το είδαμε σε οίκους όπως Miu Miu, Alaïa και Versace. Φόρεσέ το με ένα σακάκι ή μια φούστα σε midi μήκος για ένα αποτέλεσμα κομψό αλλά και αισθησιακό.



Το preppy V-neck

Το V-neck πουλόβερ επιστρέφει από τα ‘90s, πιο minimal από ποτέ. Στα shows των Fendi και Miu Miu, το είδαμε συνδυασμένο με πουκάμισα ή φορεμένο μόνο του, δημιουργώντας έναν preppy, σοφιστικέ αέρα. Πρόκειται για το ιδανικό knit για το γραφείο ή ένα ανεπιτήδευτο weekend look.



Cable knit

Με ρίζες στα νησιά Aran της Ιρλανδίας, το cable knit ήταν κάποτε το «προστατευτικό» πλεκτό των ναυτικών. Σήμερα, χάρη στη Victoria Beckham, επιστρέφει ανανεωμένο. Οversized, cozy και με preppy πινελιές, γίνεται το απόλυτο φθινοπωρινό essential που δεν λείπει από καμία capsule γκαρνταρόμπα.




Mohair moments

Απαλό, αφράτο και με αίσθηση πολυτέλειας, το mohair είναι η πιο cozy υφή του φθινοπώρου. Από την Isabel Marant μέχρι τον οίκο Gucci, τα mohair knits χαρίζουν ένα dreamy vibe στα outfits, είτε σε pastel αποχρώσεις είτε σε έντονα χρώματα που φωτίζουν τη μουντή εποχή.




Cropped knitwear

Οι οίκοι Hermès, Versace και Gucci συντόμευσαν το κλασικό πουλόβερ, μετατρέποντάς το σε ένα cropped top που αναδεικνύει τη μέση και αναβαθμίζει τα πιο basic παντελόνια. Ένα statement κομμάτι για όσες αγαπούν τα bold looks χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.




Διάβασε επίσης: 4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

Fashion fashion trends μόδα
