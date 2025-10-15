MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η ζωή του Juan Gabriel γίνεται σειρά στο Netflix και το πρώτο trailer συγκλονίζει

Ο θρύλος της μεξικανικής μουσικής El Divo de Juarez επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από την πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix
Το Netflix παρουσίασε το πρώτο επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Juan Gabriel I Must I Can I Will» που αφηγείται την πορεία του εμβληματικού Μεξικανού ερμηνευτή Juan Gabriel. Η σειρά υπόσχεται να αποκαλύψει πτυχές της ζωής και της καριέρας του καλλιτέχνη που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας και αναμένεται να συγκινήσει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Το trailer ξεκινά με τον Juan Gabriel να περπατά σε μια παραλία σε παλαιότερο βίντεο λέγοντας «όταν φεύγεις αυτό που απομένει είναι αυτό που έχεις δώσει». Στη συνέχεια παρουσιάζονται σπάνια πλάνα από το προσωπικό του αρχείο με video, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις από τα χρόνια της νεότητας, τα πρώτα του βήματα στη μουσική και την εκρηκτική του άνοδο στη διεθνή επιτυχία. Η σειρά αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και σκηνοθετείται από τη María José Cuevas.

Η σειρά εστιάζει όχι μόνο στην καλλιτεχνική του διαδρομή αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Juan Gabriel κατέρριψε κοινωνικά στερεότυπα στο παραδοσιακό μουσικό είδος ranchera. Ο καλλιτέχνης, γνωστός και ως «El Divo de Juarez» τόλμησε να εκφραστεί αυθεντικά μέσα σε μια βαθιά συντηρητική μουσική βιομηχανία και κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντελώς δικό του ύφος που ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών στη Λατινική Αμερική.

Ο Juan Gabriel, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Alberto Aguilera Valadez, άφησε πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Πούλησε περισσότερους από 150 εκατομμύρια δίσκους, έγραψε πάνω από 1800 τραγούδια, κυκλοφόρησε 34 στούντιο άλμπουμ και προτάθηκε 6 φορές για Grammy κερδίζοντας 3 Latin Grammy μετά θάνατον. Το 1996 εντάχθηκε στο «Billboard Latin Music Hall of Fame» κατακτώντας τον σεβασμό της διεθνούς μουσικής κοινότητας. Τα τραγούδια του όπως τα «Querida», «Amor Eterno» και «Hasta Que Te Conocí» αποτελούν σταθμούς της λατινοαμερικανικής μουσικής ιστορίας.

Ο Juan Gabriel πέθανε απροσδόκητα το 2016 από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «MeXXIco Es Todo Tour». Η ζωή και το έργο του συνεχίζουν να επηρεάζουν αμέτρητους καλλιτέχνες και να συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους. Η σειρά «Juan Gabriel I Must I Can I Will» έρχεται να φωτίσει την πορεία ενός ανθρώπου που μετέτρεψε τη μουσική σε μέσο ψυχικής απελευθέρωσης και πολιτισμικής έκφρασης, προσφέροντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και προσωπικό πορτρέτο ενός αληθινού θρύλου.

