Η Taylor Swift συνέθλιψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με το Showgirl

Η Taylor Swift συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Με το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού Billboard 200 για δέκατη πέμπτη φορά στην καριέρα της, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων στη σύγχρονη εποχή. Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου, συγκέντρωσε 4.002.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Luminate.

Με αυτή την επίδοση η Taylor Swift ξεπερνά τους Drake και JAY Z στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα άλμπουμ στο νούμερο ένα του Billboard 200 στους σόλο ερμηνευτές. Πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση γενικής κατάταξης πίσω μόνο από τους Beatles που διατηρούν την πρώτη θέση με δεκαεννέα άλμπουμ στην κορυφή από το 1956, όταν ξεκίνησε η εβδομαδιαία δημοσίευση του chart.

Αναλυτικά η λίστα με τους καλλιτέχνες που έχουν τα περισσότερα άλμπουμ στην πρώτη θέση από τότε που το Billboard 200 άρχισε να δημοσιεύεται σε σταθερή εβδομαδιαία βάση από τον Μάρτιο του 1956

19, The Beatles

15, Taylor Swift

14, Drake

14, JAY-Z

11, Eminem

11, Future

11, Bruce Springsteen

11, Barbra Streisand

11, Ye (Kanye West)

10, Elvis Presley

9, Garth Brooks

9, Kenny Chesney

9, Madonna

9, The Rolling Stones

Και τα δεκαπέντε άλμπουμ της Taylor Swift από το «Fearless» του 2008 μέχρι και το «The Life of a Showgirl» έχουν κάνει ντεμπούτο στο νούμερο ένα, επίδοση που δεν έχει επαναλάβει κανένας άλλος καλλιτέχνης στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Από τα 4.002.000 ισοδύναμα αντίτυπα της πρώτης εβδομάδας τα 3.479.500 αφορούσαν καθαρές πωλήσεις σε φυσική και ψηφιακή μορφή. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πωλήσεων άλμπουμ σε μία εβδομάδα από το 1991, όταν η Luminate ξεκίνησε την ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Adele με το «25» που είχε σημειώσει 3.482.000 μονάδες την εβδομάδα κυκλοφορίας του τον Νοέμβριο του 2015.

Τα υπόλοιπα 522.600 ισοδύναμα αντίτυπα του «The Life of a Showgirl» προήλθαν από υπηρεσίες streaming φθάνοντας τα 680.900.000 επίσημα streams κατά την πρώτη εβδομάδα.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε το «The Life of a Showgirl» στις 12 Αυγούστου και άνοιξε τις προπαραγγελίες μέσω του επίσημου διαδικτυακού της καταστήματος. Την εβδομάδα κυκλοφορίας του έργου ακολούθησε έντονη προώθηση με εμφανίσεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές και συνεντεύξεις στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» στις 6 Οκτωβρίου και στο «Late Night with Seth Meyers» στις 8 Οκτωβρίου. Το ντοκιμαντέρ «Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl» κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά το διάστημα 3 με 5 Οκτωβρίου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο box office. Το επίσημο μουσικό βίντεο για το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «The Fate of Ophelia» έκανε πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου.

