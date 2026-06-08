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Μουσική 08.06.2026

Η Αιμιλία Καναρέλη ανέβηκε στη σκηνή του The Voice of France

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Η Αιμιλία Καναρέλη αποκάλυψε ότι συμμετείχε σε ακρόαση του The Voice France και μοιράστηκε την εμπειρία της
Ειρήνη Στόφυλα

Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή φαίνεται πως έζησε η Αιμιλία Καναρέλη, η οποία αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι συμμετείχε σε ακρόαση του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού The Voice of France. Η νεαρή τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της κοινό και να ξεχωρίσει με τη φωνή και την παρουσία της, μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα στήριξης και συγχαρητήρια. Άλλωστε, η συμμετοχή σε ένα τόσο μεγάλο διεθνές τηλεοπτικό project αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για κάθε νέο καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/emilia_kana
https://www.instagram.com/emilia_kana

Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, η Αιμιλία Καναρέλη αποκάλυψε ότι όχι μόνο προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία των auditions, αλλά ανέβηκε ήδη στη σκηνή και πραγματοποίησε την εμφάνισή της μπροστά στους ανθρώπους της παραγωγής του γαλλικού The Voice.

Η Αιμιλία Καναρέλη στο Mad Radio 106,2: «Η μουσική για εμένα είναι ο φύλακας αγγελός μου, η πανοπλία μου!»

Η ίδια, εμφανώς χαρούμενη και συγκινημένη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μοιράστηκε τα πρώτα της συναισθήματα με τους followers της, λέγοντας: «Μόλις τελειώσαμε, πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχω περάσει αλλά θα την θυμάμαι για πάντα αυτήν την εμπειρία».

Η Αιμιλία Καναρέλη έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι δεν φοβάται να κυνηγήσει νέες προκλήσεις και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η συμμετοχή της στο The Voice of France αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία και μια ευκαιρία να παρουσιάσει το ταλέντο της σε ένα διεθνές κοινό.

https://www.instagram.com/emilia_kana
https://www.instagram.com/emilia_kana

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αποτέλεσμα της audition και στο αν η νεαρή τραγουδίστρια θα συνεχίσει το ταξίδι της στο γαλλικό talent show. Μέχρι να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις, η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή και να κρατά ως πολύτιμη παρακαταθήκη όσα έζησε πάνω στη σκηνή. Όπως παραδέχθηκε και η ίδια, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση, η συγκεκριμένη εμπειρία έχει ήδη καταγράψει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καριέρα της. Και μόνο το γεγονός ότι βρέθηκε εκεί, μπροστά σε μια τόσο μεγάλη ευκαιρία, αποτελεί μια προσωπική νίκη που αξίζει να θυμάται για πάντα.

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The Voice of France Αιμίλια Καναρέλη ακρόαση
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