Η Αιμιλία Καναρέλη στο Mad Radio 106,2: «Η μουσική για εμένα είναι ο φύλακας αγγελός μου, η πανοπλία μου!»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Αιμιλία Καναρέλη. Η καλλιτέχνιδα μίλησε για την αγάπη της για το Παρίσι, το μουσικό της ταξίδι και την αξία του εθελοντισμού στη ζωή της. Παράλληλα, σχολίασε θέματα της επικαιρότητας και viral στιγμές που ξεχώρισαν μέσα από την ειδησεογραφία του Mad.gr την τελευταία εβδομάδα.

Για όσους δεν την γνωρίζουν η Αιμιλία Καναρέλη είναι από τα πιο φωτεινά και αυθεντικά νέα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μεγάλωσε με τη μουσική να αποτελεί σταθερά καταφύγιο και τρόπο έκφρασης, χρησιμοποιώντας τη φωνή της για να δημιουργεί. Έχει ήδη παρουσιάσει προσωπικές δουλειές και singles, όπως το τραγούδι «Το βλέμμα σου», που αποτυπώνουν τον δικό της ήχο, ενώ ξεχωρίζει για τη συνέπεια και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την καριέρα της. Ανάμεσα στις σημαντικές εμπειρίες της βρίσκεται και η συνεργασία της με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μια από τις πιο καταξιωμένες φωνές της χώρας, γεγονός που της έδωσε χώρο να εξελιχθεί καλλιτεχνικά και να δοκιμαστεί σε απαιτητικές μουσικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Αιμιλία έχει έντονη και ουσιαστική παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από τη δουλειά και την καθημερινότητά της, αλλά και μηνύματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την αυτοπεποίθηση. Δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει και να χρησιμοποιήσει το προσωπικό της ταξίδι ως αφορμή για να ενθαρρύνει άλλους ανθρώπους.

Η Αιμιλία μίλησε για τη διάγνωση δισπλαστίας από όταν ήταν ακόμη βρέφος και το πώς το αντιμετώπισε με την στήριξη και της οικογένειάς της. «Ένα άτομο με δισπλαστία δεν μπορεί να φάει, να μιλήσει πόσο μάλλον να τραγουδήσει». Παρά τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει από πολύ νωρίς στη ζωή, εκείνη κατάφερε όχι μόνο να το ξεπεράσει αλλά και πραγματοποιήσει τα όνειρα της, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι τίποτα δεν αποτελεί τροχοπέδη όταν κανείς έχει θέληση και θάρρος να παλέψει για τα όνειρά του.

Ως παιδί αναρωτιόταν «Γιατί εγώ;» αλλά μέσα από τη στήριξη των φίλων και της οικογένειάς της αποκαλύπτει ότι βγήκε πιο δυνατή μέσα από αυτό. «Ήμουν τυχερή, μέσα στην ατυχία μου, που βρέθηκα σε αυτήν την οικογένεια και όλα πήγαν τέλεια. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι ήταν οδοντίατροι». Όπως αποκαλύπτει: «Πλέον δεν θα άλλαζα τίποτα από όσα πέρασα».

Η ίδια κατάφερε όχι μόνο να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, αλλά και να χτίζει σταδιακά τη φωνή της μέσα στη μουσική σκήνη. «Το τραγούδι μπήκε στη ζωή μου όταν η χειρουργός μου είχε συμβουλεύεσει τους γονείς μου να ξεκινήσω χορωδία όταν ήμουν 4 χρονών. Όσο μεγάλωνα άρχισα όλα μου τα συναισθήματα να τα γράφω ως τραγούδια και να τα μοιράζομαι και έτσι η μουσική για εμένα είναι ο φύλακας αγγελός μου, η πανοπλία μου!».

Η δισκογραφία ήρθε στη ζωή της μέσα από τις σπουδές της στην Αγγλία, όπου σπόυδασε «Musical και Υποκριτική στην Κάμερα», ενώ ολοκλήρωσε και το Master της στο «Music Business», Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα στον τομέα της μουσικής. Έχοντας εφόδια τις γνώσεις της, θέλησε να κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο της έντεχνης μουσικής, χτίζοντας μέχρι και σήμερα όμορφες συνεργασίες και μουσικό υλικό. Η ίδια εξομολογείται: «Η συνεργασία μου με την Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν μοναδική!».

Αναφορικά με την μουσική της, αναφέρει: «Ο ήχος μου είναι ρομαντικός με πολλά γαλλικά στοιχεία». Παράλληλα, θεωρεί πώς ένα τραγούδι που την «ξεγυμνώνει» συναισθηματικά είναι το δικό της ακυκλοφόρητο με τίτλο «Το στόμα του λύκου», το οποίο εμπνεύστηκε από την προσωπική της ιστορία. «Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσω το συγκεκριμένο τραγούδι γιατί έχει «δυνατά» μηνύματα, καθώς μιλάει για το bullying και με αγγίζει πολύ. Είναι σαν να άνοιξα την καρδιά μου και να έγραψα όσα νιώθω!».

Στη συνέχεια η συζήτηση μεταφέρθηκε στη Eurovision και τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας με τον Ακύλα. Η Αιμιλία αναφέρει: «Θεωρώ ότι ο Ακύλας θα βγει πρώτος. Το πιστεύω και το θέλω πάρα πολύ! Είναι ένα παιδί που πάλεψε πολύ για το όνειρό του, οπότε τον θαυμάζω και χαίρομαι για εκείνον σαν να είμαι εγώ!». Παράλληλα, εξομολογείται ότι την προσοχή της έχουν κεντρίσει και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Φινλανδία.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του επιστρέφει ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς θεσμούς, τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και η Αιμιλία Καναρέλη, ως υποστηρίκτρια του event αναφέρει: «Μου αρέσει πολύ που στα MAD VMA δίνεται η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το υλικό τους και να εκφραστούν». Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει: «Θα ήθελα να ανέβω στη σκηνή των VMA με τον Δήμο Αναστασιάδη», με τον οποίο πριν λίγο καιρό ανέβασε ένα cover, το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές.

Ακόμα, μοιράστηκε ότι είναι πολλοί οι καλλιτέχνες και τα acts που ξεχωρίζει κάθε χρονό από τη διοργάνωση, αλλά η ίδια ξεχωρίζει την Έλενα Παπαρίζου: «Μου άρεσε πολύ το mix των Stavento με την Έλενα Παπαρίζου, θα το τολμούσα και εγώ!».

Όσο αφορά την αξία του εθελοντισμού και τις δράσεις πάνω σ’ αυτόν, αξίζει να αναφερθεί ότι η Αιμιλία κάνει μαθήματα μουσικής σε άτομα με ειδικές ικανότητες, κάτι για το οποίο αναφέρει: «Από πολύ μικρή τραγουδούσα σε νοσοκομεία, σε κέντρα για άτομα με Αλτσχάιμερ, είναι κάτι που αγαπώ πολυ! Ίσως επειδή μεγάλωσα και εγώ σε νοσοκομείο και επηρεασμένη από την Γαλλία, όπου η παρουσία της μουσικοθεραπείας είναι έντονη, αυτό το κομμάτι με έχει αγγίξει».

Μιλώντας, για το πώς προσεγγίζει την μουσική στα άτομα με ειδικές ικανότητες αναφέρει: «Το αντιμετωπίζω με πολύ σεβασμό, αγάπη και κάθε μέρα είναι ένα μάθημα για εμένα. Νιώθω ότι εισπράττω περισσότερα από όσα προσφέρω. Νιώθω «λίγη» μπροστά στα άτομα με ειδικές ικανότητες!».

Για την Αιμιλία, επικοινωνία πέρα από την μουσική είναι να δίνεις και να μοιράζεσαι. «Αν χαθεί και η επικοινωνία, χαθήκαμε!». Αναφορικά με τον ρόλο των social media στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και την επικοινωνία η ίδια λέει: «Πολλές φορές μας παρατηρώ στο μετρό και είμαστε όλοι στα κινητά. Έχει χαθεί η πραγματική επαφή, η αληθινή επικοινωνία. Τα social media και μας έχουν ενώσει αλλά και μας έχουν απομακρυνεί πίσω από την οθόνη».

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τις δύο νεαρές κοπέλες στην Ηλιούπολη, η Αιμιλία μίλησε για το πώς βιώνουν οι έφηβοι τη σημερινή κοινωνία, λέγοντας: «Είναι ο λόγος για τον οποίο μοιράζομαι την ιστορία μου. Μου στέλνουν πολλά παιδιά μηνύματα και είμαι πάντα δίπλα τους. Στεναχωριέμαι πολύ γιατί αν και εγώ μπορεί να τα «κατάφερα», κάποιος άλλος μπορεί να μην το αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο. Για αυτόν τον λόγο δεν θα έπρεπε να σχολιάζουμε τους άλλους».

Ακόμα, πρόσθεσε: «Η ενσυναίσθηση είναι και εργαλείο στη δουλειά μου και τρόπος ζωής… με γεμίζει το να προσφέρω, δεν με κουράζει. Σίγουρα κάποιες στιγμές «λύγισα» όταν ήμουν μικρότερη, αλλά «γεμίζω» από χαρά όταν προσφέρω!».

Η Καίτη Γαρμπή και ο Φοίβος, το δίδυμο που κατάφερε να ορίσει τον ήχο μιας ολόκληρης εποχής, επιστρέφουν για να ταράξουν και πάλι τα νερά. Μετά από μια σειρά ιστορικών άλμπουμ που έγιναν το soundtrack των αναμνήσεων μας, οι δύο δημιουργοί συναντιούνται ξανά στο σήμερα, φέρνοντας στο φως μια νέα, εκρηκτική εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού «Υποσυνείδητο». Με αφορμή αυτήν την είδηση, η Αιμιλία αποκαλύπτει ότι ένα τραγούδι το οποίο θα ήθελε να διασκευάσει είναι το «Πόσο λυπάμαι», το οποίο ήταν και το αγαπημένο τραγούδι της γιαγιάς της. Ταυτόχρονα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά με την Ελεονώρα Ζουγανέλη αλλά και με την Νατάσσα Μποφίλιου, εξηγώντας: «Μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια της, η φωνή της και η ενέργειά της».

Για κάποιους ανθρώπους οι καλοκαιρινές διακοπές είναι απλώς μια ευκαιρία για ξεκούραση. Για κάποια ζώδια όμως, είναι ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Από τη στιγμή που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αρχίζουν να οργανώνουν ταξίδια, να ψάχνουν παραλίες, να κλείνουν εισιτήρια και να μετρούν αντίστροφα μέχρι να φύγουν από την πόλη. Είναι εκείνοι που λατρεύουν το καλοκαίρι και νιώθουν πραγματικά ελεύθεροι μόνο με μαγιό, αλάτι στα μαλλιά και θέα τη θάλασσα. Ωρμόμενη από αυτό το άρθρο, η Αιμιλία Καναρέλη αποκαλύπτει ότι αγαπά πολύ τις καλοκαιρινές διακοπές και την θάλασσα, ενώ από τα αγαπημένα της μέρη για ξεκουράζεται είναι η Βόρεια Εύβοια, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία με την οικογένειά της.

Σε αυτό το σημείο η Αιμιλία ανέφερε ότι προσπαθεί να οργανώνει τις διακοπές της όσο το δυνατόν νωρίτερα, αλλά συνήθως τις προγραμματίζει αργότερα, αποκαλύπτοντας: «Προσπαθώ να βάλω οργάνωση στη ζωή μου αλλά δεν τα καταφέρνω. Επειδή έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου, κλείνω τα πάντα μία μέρα πριν. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή είχα κάνει μια ταινία στο Hollywood, στο πλαίσιο των σπουδών μου, και είχα κλείσει μια μέρα πριν τα εισητήρια». Αναφορικά με την ταινία της, η Αιμιλία μοιράζεται: «Το θέμα της ταινίας μου ήταν η μετανάστευση και πήγε πολύ καλά. Τα πλάνα ήταν από την Βόρεια Εύβοια. Πραγματικά είχε πάει πολύ καλά!».

Ο καλός ύπνος είναι αποτέλεσμα μικρών καθημερινών συνηθειών που βοηθούν το σώμα και το μυαλό να ξεκουραστούν σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στο κρεβάτι και κοιμούνται μέσα σε λίγα λεπτά και άλλοι που στριφογυρίζουν για ώρες χωρίς να μπορούν να χαλαρώσουν πραγματικά. Η Αιμιλία σχολιάζοντας το άρθρο αναφέρει: «Εγώ κοιμάμαι πολύ εύκολα. Αλλά κοιμάμαι πολύ εύκολα γιατί συνήθως κουράζομαι και πολύ!».

Κλείνοντας την συνέντευξη, η Αιμιλία Καναρέλη εξομολογείται για τα «μαθήματα» της ζωή της: «Έχω μάθει να αγαπάω με όλη μου τη ψυχή και να δίνω χωρίς να περιμένω κάποιο αντάλλαγμα!». Ακόμα αναφέρει ένα περιστατικό με την Στελλίτσα που τη συγκίνησε πολύ: «Την είχα πάει στο νοσοκομείο και κάποια στιγμή μου πιάνει το χέρι και μου λέει: «Μπορείς να πεις στα κορίτσια να μην στεναχωριούνται; Θα γυρίσω!»».

Όσο για τι την κάνει να χαμογελάει αυθόρμητα και ειλικρινά εξομολογείται: «Η μουσική και το να είμαι πάνω στην σκηνή!».

Η Αιμιλία Καναρέλη ανήκει στην νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν στηρίζονται μόνο στη φωνή τους, αλλά και στο κοινωνικό τους έργο. Με σταθερά βήματα, επαγγελματισμό και διάθεση για εξέλιξη, συνεχίζει να κυνηγά τα όνειρά της χωρίς δεύτερες σκέψεις, δείχνοντας πως η νέα ελληνική μουσική σκηνή έχει μέλλον και εκείνη αποτελεί σίγουρα ένα από τα ονόματα που αξίζει να παρακολουθεί κανείς.

