Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Το μυστικό για να ξυπνάς πραγματικά ξεκούρασμένος ίσως κρύβεται σε καθημερινές συνήθειες που μέχρι σήμερα αγνοούσες

Ο καλός ύπνος, δεν είναι τύχη, είναι αποτέλεσμα μικρών καθημερινών συνηθειών που βοηθούν το σώμα και το μυαλό να ξεκουραστούν σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στο κρεβάτι και κοιμούνται μέσα σε λίγα λεπτά και άλλοι που στριφογυρίζουν για ώρες χωρίς να μπορούν να χαλαρώσουν πραγματικά. Αν νιώθεις ότι ξυπνάς κουρασμένος ή ότι ο ύπνος σου δεν είναι ποιοτικός, ίσως ήρθε η στιγμή να αλλάξεις μερικά πράγματα στην καθημερινότητά σου.

1. Άφησε το κινητό μακριά πριν κοιμηθείς

Το scrolling λίγο πριν τον ύπνο μοιάζει αθώο, όμως το μπλε φως της οθόνης κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Προσπάθησε να απομακρυνθείς από κινητό, tablet και τηλεόραση τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείς. Θα καταλάβεις γρήγορα τη διαφορά.

2. Δημιούργησε σταθερό πρόγραμμα ύπνου

Το σώμα αγαπά τη ρουτίνα. Όταν κοιμάσαι και ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ο οργανισμός προσαρμόζεται πιο εύκολα και ο ύπνος γίνεται πιο βαθύς και ξεκούραστος.

3. Πρόσεξε τι τρως και τι πίνεις το βράδυ

Ο πολύς καφές, τα ενεργειακά ποτά ή ένα βαρύ γεύμα αργά το βράδυ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο σου. Προτίμησε κάτι ελαφρύ και φρόντισε να αφήσεις χρόνο μέχρι να ξαπλώσεις.

4. Κάνε το δωμάτιό σου πιο «ήρεμο»

Η θερμοκρασία, το φως και οι θόρυβοι επηρεάζουν περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. Ένα δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο βοηθά τον εγκέφαλο να χαλαρώσει πιο εύκολα και να μπει σε κατάσταση ύπνου.

5. Βάλε μικρές συνήθειες χαλάρωσης στη βραδινή σου ρουτίνα

Μερικές βαθιές αναπνοές, λίγες διατάσεις ή λίγα λεπτά χωρίς ειδοποιήσεις και ένταση μπορούν να λειτουργήσουν σαν «σήμα» προς το σώμα ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί.

Ο ποιοτικός ύπνος δεν αλλάζει μόνο το πώς νιώθεις το πρωί. Επηρεάζει τη διάθεσή σου, την ενέργεια, τη συγκέντρωση και συνολικά την καθημερινότητά σου. Και πολλές φορές, οι πιο μικρές αλλαγές είναι εκείνες που φέρνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

