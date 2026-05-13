Talk To MAD: Όλα όσα είπαν οι δημιουργοί του Fuse Fest για το μεγάλο event στο Λαύριο

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τους Κωνσταντίνο Κουτσούμπα και Στάθη Ωραιόπουλο, με αφορμή το Fuse Fest 2026 και τη μεγάλη διοργάνωση που ετοιμάζεται να μεταμορφώσει το Λαύριο σε έναν πολυδιάστατο χώρο μουσικής, street food, fashion και εμπειριών από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, οι δύο διοργανωτές μίλησαν για το όραμα πίσω από το φεστιβάλ και το πώς γεννήθηκε η ιδέα: «Η ιδέα δεν ξεκίνησε από τη μία στιγμή στην άλλη. Προέκυψε από πολλούς λόγους, κυρίως από τον ίδιο τον χώρο στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος που μας ενέπνευσε να σκεφτούμε πώς μπορούν να «παντρευτούν» η μουσική, το street food και το streetwear σε ένα ενιαίο φεστιβάλ εμπειρίας».

Αναφερόμενοι στη φιλοσοφία του φεστιβάλ, τόνισαν: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι εκτός Αθήνας, που να δίνει στον κόσμο την αίσθηση μιας καλοκαιρινής απόδρασης. Να μπορεί κάποιος να έρθει από το πρωί, να απολαύσει τη θάλασσα, το φαγητό, τις δράσεις και να μείνει μέχρι το βράδυ για τη μουσική και τα live acts».

Για το περιεχόμενο του Fuse Fest 2026, εξήγησαν ότι πρόκειται για ένα πενταήμερο φεστιβάλ με διαφορετική θεματική κάθε ημέρα: «Κάθε μέρα έχει τη δική της ταυτότητα. Ξεκινάμε με art και street installations, συνεχίζουμε με stand up comedy, έχουμε μεγάλη live συναυλία με τον Moose και τους Ghetto Tales που καταλήγει σε πάρτι, ακολουθεί house και techno event και κλείνουμε με ένα μεγάλο νησιώτικο γλέντι».

Αναφερόμενοι στη σημασία της διαφορετικότητας του περιεχομένου, υπογράμμισαν: «Στόχος μας ήταν να μην υπάρχει ένας μόνο πυρήνας. Να συνυπάρχουν το street food, το streetwear και η μουσική χωρίς το ένα να υπερτερεί του άλλου. Θέλουμε ο επισκέπτης να ζει μια ολοκληρωμένη εμπειρία».

Για το κομμάτι του street food, ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Το φαγητό είναι μέρος της εμπειρίας, όχι απλώς υποστήριξη. Θέλουμε εύκολες, γρήγορες και ποιοτικές επιλογές που να ταιριάζουν με τη ροή ενός φεστιβάλ, χωρίς να δυσκολεύουν τον κόσμο».

Όσον αφορά το streetwear και τη fashion πλευρά του φεστιβάλ, σημείωσαν: «Όλα τα brands που συμμετέχουν είναι ελληνικά. Νέοι δημιουργοί, e-shops και ανερχόμενα labels που εκπροσωπούν το urban και summer style. Θέλουμε να στηρίξουμε τη νέα ελληνική επιχειρηματικότητα».

Για την επιλογή του Λαυρίου και του Τεχνολογικού Πάρκου, εξήγησαν: «Είναι ένας χώρος με μοναδική αισθητική που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε για τέτοιου είδους events. Θέλαμε να δώσουμε ζωή σε ένα περιβάλλον με βιομηχανικό χαρακτήρα και να δημιουργήσουμε έναν νέο θεσμό εκεί».

Τέλος, για την εμπειρία του κοινού, τόνισαν: «Το Fuse Fest δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ. Είναι μια εμπειρία που ενώνει διαφορετικούς κόσμους και ανθρώπους σε έναν κοινό χώρο διασκέδασης και δημιουργίας».

